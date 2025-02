Amici 24, pagelle: Lorella Cuccarini fa tornare la memoria a Pettinelli (4), De Filippi in ginocchio (8), Lettieri fa parlare la danza (7) Promossi e bocciati della puntata del talent show di Maria De Filippi di domenica 23 febbraio tra gesti clamorosi, immancabili polemiche, tanti ospiti e nuove maglie oro

Nuova domenica, nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi che si avvicina a grandi passi alla fase più attesa, quella del serale. I ragazzi rimasti nella scuola stanno infatti battendosi per ottenere l’agognata maglia oro. Il prezioso nulla osta per il serale, finora, è stato ottenuto da Antonia, Nicolò, Francesco, Alessia, Chiara e Asia. Oggi pomeriggio ne vengono assegnate altre due: una per il ballo e una per il canto: a Jacopo Sol e a Francesca. Non ce la fanno invece, Luk3 e Trigno che, come di consueto, scatenano liti tra i prof di canto.

Una puntata particolare quella di domenica 23 febbraio del talent di Maria De Filippi che, insieme a una super giudice della gara di canto, Elisa, accoglie diversi reduci da Sanremo 2025, ed ex alunni della scuola. The Kolors, Elodie, Gaia, Sarah Toscano, Irama arrivano in studio per riproporre il brano che hanno portato al Festival. Puntata particolare anche perché non si svolge la gara di danza con Daniele, Raffaella e Dandy assenti. Si esibiscono però Alessia con Mattia Zenzola, Francesco con Elena D’Amario. Assente anche SenzaCri che ha la febbre.

Una puntata quindi, in cui lo spazio per i ragazzi è stato ridotto dalla sfilata dei reduci dell’Ariston. Niente polemiche allora? Non proprio. Le discussioni ci sono state, nel momento della valutazione dei ragazzi che tentavano di conquistare le maglie. In particolare le liti si sono accese su Trigno e Luk3 sempre divisivi, ma anche su Francesca, difesa a spada tratta dalla sua prof Deborah che, sudandosela, alla fine convince Celentano e Lo e conquista la maglia oro. Vediamo però le cose che ci sono piaciute di più e quelle di meno, nelle pagelle della puntata di Amici di domenica 23 febbraio 2025.

Amici 24, pagelle (domenica 23 febbraio)

Maria De Filippi ed Elisa inginocchiate a vicenda, voto: 8. Che accoglienza per Elisa! La regina Maria si inginocchia davanti all’entrata in studio, chiamandola "Maestà". Un appello che usa poi salutandola anche sul finale. Ma si può restare indifferenti ad accettare la regina della tv italiana che ti si inginocchia davanti? Impossibile, e infatti Sua Maestà Elisa risponde sdraiandosi davanti a Queen Mary inginocchiata. Un inizio veramente spiazzante.

Jacopo Sol nel Paese dei Balocchi, voto:7. Jacopo Sol ha conquistato tutti sin dal suo primo ingresso nella scuola, e si è sempre mantenuto nella parte alta della classifica di gara. Oggi arriva la meritata maglia oro, quindi un bel 7 che va anche alla definizione di cosa vuol dire per lui

Lorella Cuccarini userà per sempre Sarah Toscano contro Anna Pettinelli, voto: 7. Una carta vincente da tirar fuori in ogni occasione contro l’avversaria più accesa. L’errore di valutazione durata una stagione intera di Anna Pettinelli su Sarah Toscano, bersaglia da critiche e 4 e, alla fine, vincitrice dell’edizione di Amici dello scorso anno, continua ad essere sfoderato da Lorella Cuccarini ogni volta che Pettinelli le mette i bastoni tra le ruote, come oggi quando vota contro la maglia oro per il suo Luk3, anche lui quest’anno oggetto delle stesse non proprio amorevoli attenzioni, da parte della prof speaker.

Fru convince la Celentano, voto:7. Il ballerino specialissimo che, anche sul palco di Sanremo ha accompagnato i The Kolors, tra gli ex alunni del talent oggi ospiti della puntata, spunta all’improvviso mentre la band di Stash si esibisce cantando la sua "Con chi fai l’amore" e conquista un endorsement che pesa. Stiamo parlando, ovviamente, di Fru dei The Jackal che si dimena sul palco (insieme a Giulia Stabile, ma con una grazia e coordinazione un tantino diversa) durante l’esibizione della band. A musica finita e luci accese, a sorpresa, il comico riceve un complimento dall’esigentissima maestra Celentano e non può non commentare, con orgoglio "il mondo della danza sa". Siparietto divertente.

Deborah Lettieri fa parlare la danza, voto: 7. Prima si infuria, poi prende la decisione di zittire i suoi avversari con i fatti, che le danno ragione. Deborah Lettieri oggi porta infatti una sua alunna, Francesca, al serale, ma quella maglia oro la ballerina siciliana se la deve parecchio sudare. Dopo la prima esibizione infatti, né la prof Celentano, né soprattutto, Emanuel Lo la ritengono pronta per il salto. Al che la Lettieri scatta, urlando verso il collega: "Ma tu stai scherzando? È impossibile non vedere che Francesca merita il serale!". La discussione però si allarga, anche la Celentano ci mette un carico da undici e Lettieri decide di spegnere l’incendio, dando la "parola" al talento della sua alunna: "Invece di fare i teatrini, preferisco lasciare spazio a Francesca" dice, smorzando le polemiche e dando la possibilità alla ragazza di esibirsi di nuovo. Questa volta nessuno ha nulla da dire, e Francesca vola al serale.

Anna Pettinelli fa l’imitazione di Alessandra Celentano, voto: 4.

Mentre si svolge la discussione poi spenta velocemente e saggiamente da Lettieri, Anna Pettinelli interviene contro Alessandra Celentano, un po’ irridendola, imitandola in una posa vezzosa. La stessa cosa aveva fatto la scorsa settimana intervenendo in un’altra accesa discussione tra i prof di danza. Come già scritto non capiamo quale contributo possa dare l’intervento polemico della prof di canto in una discussione che non le compete, visto tra l’altro che le polemiche, anche dalla parte del canto, non mancano.

