Amici 24, pagelle: Daniele non dimentica Alessio (9), Senza Cri non si nasconde più (8), Marisol e Sarah Toscano in cattedra (7) Molte emozioni nello speciale "Verso il serale" di Amici 24. L'ultimo appuntamento del domenicale vede una sorpresa inaspettata ma anche momenti di grande commozione per gli allievi: i voto alla puntata

Ultimo appuntamento della domenica pomeriggio con i ragazzi di Amici 24 che, da sabato 22 marzo vedremo impegnati nella fase serale dello storico talent show di Maria De Filippi che, dalla prossima settimana, subentra nella fascia oraria più importante a C’è Posta per Te.

La puntata di domenica 16 marzo di Amici è dunque un momento molto speciale in cui, da una parte si percorre la già lunga strada fatta di talenti entrati nella scuola sin da settembre o in momenti successivi, e da una parte si cerca di far conoscere, al pubblico che non li ha seguiti finora, qualcosa di più di loro, nel modo in cui possono effettivamente farsi scoprire: attraverso le esibizioni.

Niente ospiti ( se si eccettuano due ritorni molto speciali), mè gara, né scontri tra prof, né giudizi, più un afternoon party, tra best of, bilanci e commoventi confessioni. Vediamo le cose che ci sono piaciute di più, e quelle di meno di questo pomeriggio speciale, con le pagelle di Amici 24 della puntata di domenica 16 marzo 2025.

Amici, pagelle di domenica 16 marzo

Daniele non dimentica Alessio, voto: 9. Il momento più bello di questo speciale di Amici 24 "Verso il serale", è sicuramente quello che ha visto ogni ragazzo leggere una lettera al se stesso di qualche anno fa. Un momento intenso e pieno di sincerità. Tra le lettere che hanno colpito di più il pubblico c’è sicuramente quella di Daniele Doria, ballerino che scrive a se stesso "Danielino" e che nelle sue riflessioni non dimentica un pensiero per il ragazzo più sfortunato di questa edizione di Amici, ovvero il coetaneo Alessio, fermato da un grave infortunio e che, con molta probabilità rivedremo tentate l’avventura nella scuola l’anno prossimo. Daniele e Alessio avevano subito legato e infatti, tra le difficoltà affrontate, il ballerino del team Zerbi- Cele mette anche: "Hai affrontato la difficoltà di perdere sfortunatamente una delle poche persone anzi forse l’unica che veramente è riuscita a capirti senza troppe spiegazioni e senza troppe richieste".

Senza Cri non si nasconde più, voto: 8. Una lettera particolarmente commovente, che ha ridotto in lacrime non solo chi l’ha scritta, ma anche i suoi colleghi di avventura, è stata quella di Senza Cri: "Quando ero bambina ogni giorno mia mamma mi accompagnava con mia sorella a studiare piano e chitarra, ci guardava tutte le volte che mettevamo su uno spettacolino in salotto", ha ricordato la ragazza. "Papà era un po’ più scettico, ci chiedeva se la musica potesse portarci davvero da qualche parte. Alla fine mi ha portato ovunque, mi ha portata qui". Poi la commovente conclusione in cui spiega quanto il programma si stia rivelando fondamentale per il suo percorso di crescita e maturazione, non solo dal punto di vista artistico: "Quel banco con il mio nome è la narrazione di una vita spesa a cercare un senso di me, che alla fine un senso l’ho trovato. L’ho trovato un passo oltre il mio buio, proprio dove avevo paura di andare, alla luce. Ho scoperto di esistere veramente quando le persone hanno urlato il mio nome". Poi ha spiegato meglio, con la voce rotta dall’emozione, il valore dell’esperienza che sta vivendo. "Amici per me è vivere al sole. Ora che sono al serale voglio dare tutto di me, godermi la luce […] Io sono una che è sempre scappata, oggi sono pronta a correre. Maria mi ha detto ‘Cri quando smettiamo di nasconderci? Non mi nasconderò più. Oggi la mia luce sono io e la rifletterò sempre. Oggi vivo un sogno, oggi vivo"."

Sarah Toscano in cattedra, voto: 7. Sempre bello vedere il passaggio del testimone tra i ragazzi appena usciti dalla scuola e quelli che si trovano ora nel pieno del percorso. Oggi pomeriggio a dare qualche consiglio ai giovani talenti di Amici 24 sono le due vincitrici delle categoria canto (e assoluto) e ballo di Amici 23: Sarah Toscano, che dice "sono più emozionata qui che a Sanremo", e Marisol. Entrambe spingono i ragazzi a lasciarsi andare e a coinvolgersi totalmente nell’esperienza. Sarah, che poi ha vinto l’edizione, racconta di aver preso la maglia oro all’ultimo momento e ricorda che era davvero convinta di uscire a ogni puntata. Quando parte l’rvm del suo percorso, oltre alla sua crescita, vengono mostrati i momenti più difficili: dalle spietate critiche di Anna Pettinelli al gioco in cui nessuno dei suoi compagni l’aveva indicata come persona importante nella casetta. Eppure, Sarah Toscano ha alzato la coppa e non dimentica di dire ai ragazzi di accettare ogni sfida e di avvisarli che il percorso che li aspetta, dal punto di vista artistico e umano è arricchente ma può essere anche molto duro.

Marisol incanta ancora, voto: 7. Anche Marisol Castellanos arriva nello studio di Amici per raccontare la sua esperienza ai ragazzi in corsa nel serale di quest’anno. Solo che, nel suo caso, parlano molto di più i fatti che le parole. Il video del suo percorso, difficoltà comprese, ma anche e soprattutto l’esibizione di pole al centro studio che lascia i giovani talenti completamente a bocca aperta, ricordando al pubblico che grandi esibizioni questa giovanissima ballerina era stata capace di regalare nei sabati sera di Canale 5. Una vittoria di categoria strameritata la sua, senza dubbio.

