Il prossimo 29 settembre nella scuola di Amici 24 ci sarà una nuova professoressa di danza, Deborah Lettieri e prenderà il posto di Raimondo Todaro. La ballerina è l’unica italiana a calcare il palcoscenico del Crazy Horse, storico locale di cabaret parigino, in cui ha lavorato dal 2012, con il nome d’arte Gloria Di Parma. Sarà proprio lei a sostituire il compagno di Francesca Tocca nella scuola di Maria De Filippi. Da settimane, infatti, sono state tante le voci che parlavano di un addio di Todaro e ieri è stato proprio lui a confermarle. Ospite a Verissimo, il coreografo ha annunciato che non farà più parte del cast del talent di Canale 5, approfittando anche per salutare tutti: "Non sarò ad Amici, questa estate me l’hanno chiesto tutti. Ho trascorso tre anni meravigliosi, sono cresciuto sia dal punto di vista professionale che umano. Sono stato fortunato. Faremo il tifo da casa". Ora, con la notizia lanciata da Davide Maggio, sappiamo anche chi lo sostituirà. Andiamo quindi a conoscere meglio Deborah Lettieri.

Chi è Deborah Lettieri, la nuova prof di danza di Amici 24

Sarà Deborah Lettieri a prender il posto di Raimondo Todaro nella scuola di Amici 24. L’ex ballerina del Crazy Horse, locale di cabaret molto in voga a Parigi, sarà la nuova professoressa di danza nel talent di Maria De Filippi. A dare la notizia è stato Davide Maggio sul suo sito, dove si legge anche che la maestra è stata per anni l’unica italiana a calcare il palcoscenico del locale, con il nome d’arte Gloria Di Parma. La ballerina, classe 1983, non è nuova nei programmi Tv: in passato, infatti, è stata nella giuria nella seconda edizione del noto talent show Dance Dance Dance, in onda su Fox Life. Quando sbarcò nella trasmissione, il collega Luca Tommassini disse: "Finalmente è arrivata una più st*onza di me", celebrando il suo arrivo nel cast.

Della sua vita privata si sa molto poco, e anche dal suo profilo Instagram non trapela nulla. In un’intervista a Panorama, rilasciata tempo fa, quando le fu chiesto "Ma è vero che il primo provino al Crazy lo fanno col centimetro?", Deborah Lettieri rispose: "La selezione fisica è indispensabile perché la filosofia del Crazy Horse prevede che in scena ci siano donne cloni, ecco perché indossiamo anche tante parrucche. Tra un seno e l’altro devono esserci 21 cm di distanza, 13 tra ombelico e pube, l’altezza deve essere compresa tra 1,68 e 1,73 e il sedere deve essere simile ad un otto rovesciato, come il simbolo dell’infinito". Ora non resta che attendere e vederla all’opera nella scuola di Amici.

