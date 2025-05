Amici 24, daytime di lacrime e sorprese: Trigno crolla (c’entra Chiara), Daniele finalmente sorride Durante l'appuntamento odierno con la striscia quotidiana del talent Daniele e Trigno hanno vissuto momenti di grandissima emozione: tra sorrisi e commozione.

Nel daytime di oggi di Amici 24, uno degli ultimi della stagione che sta volgendo al termine con la finale di sabato 17 maggio in cui si decreterà il vincitore, Trigno e Daniele hanno ricevuto due bellissime sorprese tra lacrime e sorrisi.

Amici 24, le sorprese per Trigno

Trigno è entrato nello studio del talent di Maria De Filippi e ha ricevuto varie sorprese tra cui un paio di scarpe da calcio perché prima praticava questo sport. Infatti erano proprio i suoi scarpini del periodo in cui giocava ma poi ha dovuto smettere per via di un infortunio. "Mio padre mi ha sempre detto che i primi minuti li giocavo male – ha affermato il cantante -, a ogni partita dovevo prendere le misure giuste. Anche qua, molti anno dopo, ho sbagliato un po’ di tiri. Devo prendere le misure con questo posto, con me stesso, i miei compagni e la mia prof. I secondi tempi andavano sempre bene e anche qua è stato così". Poi in studio è comparso un pianoforte ma la sorpresa più emozionante è stato l’ingresso dei suoi genitori che non vedeva da mesi. Trigno non è riuscito a trattenere le lacrime, la madre gli ha detto: "Non hai mai pianto e lo fai ora?" e poi ha aggiunto: "Sei stato molto bravo, sono contenta. Anche quella ragazza là, mi piace tanto", l’allusione era naturalmente per la fidanzata del figlio, Chiara.

Daniele finalmente sorride

Daniele è stato invitato a raggiungere lo studio in cui ha trovato su una tavola i suoi piatti preferiti. Al primo era associato un messaggio di sua madre: "Ciao Daniele, come vedi oggi ho preparato i tuoi piatti preferiti… il primo piatto è pasta e patate con la provola… quella che mi chiedevi sempre… quella pasta per noi significa gioia, famiglia. Mi manca tutto di te e non vedo l’ora di riabbracciarti… devi essere forte e crederci fino in fondo… noi siamo lì con te". Poi l’inquadratura si è spostata proprio sulla madre del ballerino che era di spalle: i due si sono abbracciati commossi e contenti. Il secondo piatto è una genovese, "servita" con un messaggio del fratello Rosario: "Sembrava tanto lontano, tanto difficile da raggiungere, che proprio io ti spingevo… a crederci, e ad inseguirlo… sono strafelice… ti chiedo di crederci ancora di più, mi manchi e sappi che ti amo e ti amerò a vita!". Anche il fratello di Daniele lo raggiunge e lo abbraccia. La terza portata è una parmigiana e il messaggio è di Mattia, l’altro fratello del ballerino che lo raggiunge anche lui in studio. Infine si unisce tutta la famiglia perché entra anche suo padre. Tutti si sono abbracciati colmi di emozione.

