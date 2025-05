Amici, Alessia e la confessione sul bullismo: "In classe tutte mi prendevano in giro", ma un messaggio la sbugiarda Dalle lacrime in tv alla replica dell'ex compagna: la confessione di Alessia ad Amici e poi a Verissimo ha scatenato un'ondata di emozioni, ma anche di polemiche.

Le parole pronunciate da Alessia Pecchia nello studio di Verissimo hanno lasciato un segno. Ospite di Silvia Toffanin, la ballerina finalista di Amici 24 ha raccontato con voce spezzata uno dei momenti più dolorosi della sua adolescenza, quando, nel pieno dei suoi diciott’anni, si è sentita completamente sola, evidenziando alcuni episodi che lei definisce di bullismo, subito nel periodo scolastico.

Alessia Pecchia e il bullismo subito prima di Amici

Un compleanno che, invece di regalarle sorrisi e abbracci, si è trasformato in un ricordo amaro. "A mezzanotte non c’era più nessuno, si sono messe d’accordo per andare via. Per me fu un anno abbastanza turbolento", ha detto, parlando di un periodo in cui si è sentita esclusa, giudicata e lasciata ai margini: "Ero al centro della mia classe, tutte le compagne mi insultavano e mi sminuivano", ha spiegato Alessia, descrivendo un clima ostile e doloroso, fatto di parole pesanti e silenzi ancora più assordanti. L’intervista ha preso una direzione inattesa, tanto da spingere Silvia Toffanin a intervenire con una battuta pungente, ma carica di solidarietà: "Ragazze che salutiamo caldamente. Con amore", ha detto, senza attaccare ma chiaramente condannando il gesto.

Ma a distanza di poche ore dalla messa in onda, sui social è arrivata la replica di una ex compagna di classe della ballerina. La giovane ha scritto su Instagram di essere stata presente a quella festa e di ricordare tutt’altro clima. "Eravamo lì, nessuno è corso via a mezzanotte. Ho anche foto e video con tanto di orari. E ti abbiamo supportata, anche dopo, quando sei entrata ad Amici", ha detto, sottolineando come, pur non essendo mai state amiche strette, il rispetto non sia mai mancato. Secondo lei, le parole di Alessia avrebbero ingigantito una serie di incomprensioni: "Sei brava, talentuosa, intelligente. Non hai bisogno di usare parole pesanti come ‘bullismo’ per metterti in luce", ha aggiunto, spiegando di sentirsi delusa, dopo averla sempre difesa pubblicamente. E la sua opinione non è isolata: altre ex compagne hanno confermato la sua versione, parlando di "malintesi" e non di vera e propria emarginazione. Il tutto ha acceso un acceso confronto online tra chi difende Alessia e chi, al contrario, ritiene che i suoi racconti siano stati amplificati per suscitare empatia.

Gli indizi lanciati dalla madre di Alessia in passato

C’è da dire, però, che la percezione del dolore è soggettiva, e ciò che per alcuni può sembrare una semplice distanza, per altri può diventare un trauma. Anche la madre di Alessia, in un vecchio post, aveva accennato a quella serata difficile: "Mi dispiace solo che queste occasioni si rivelano illuminanti, e per te non è stato bello…". Una frase che fa pensare, che aggiunge un tassello in più a questa vicenda di cui non si conosce effettivamente la giusta versione, e forse non è nemmeno questo il punto. La verità sta spesso nel mezzo, ma ciò che conta è che le parole di Alessia hanno aperto uno spazio di riflessione importante: il bullismo non è sempre plateale, può essere fatto di piccoli gesti, di sguardi che escludono, di frasi apparentemente innocue.

