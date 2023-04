Amici 22, top e flop della quinta puntata del serale

Anche la quinta puntata del serale di Amici 22 ha incollato alla tv il pubblico di Canale 5 e ha regalato emozioni e spettacolo, senza dimenticare qualche immancabile scontro verbale e anche qualche lacrima. Alla fine della puntata un altro giovane talento ha dovuto abbandonare la scuola del talent creato da Maria De Filippi e continuare il suo percorso per affermarsi nel mondo dello spettacolo fuori.

A finire al ballottaggio al termine di una lunga serata di musica, danza, arte e spettacolo sono stati Cricca, della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Federica, cantante della squadra di Arisa e Todaro, e Ramon, il ballerino del team guidato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Il primo ad essere graziato dai giudici e a rientrare in gara è stato Cricca che era invece sembrato in assoluto il più nervoso dei tre finalisti, tanto da scoppiare a piangere dopo l’ultima esibizione. A giocarsi la permanenza nella casa sono stati dunque Federica e Ramon. La giuria ha scelto di salvare il ballerino mentre la cantante ha dovuto salutare i suoi compagni di viaggio e abbandonare la casetta.

Ma prima di arrivare al verdetto finale, il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere a tre ore di esibizioni e performance. Vediamo quali sono stati i momenti migliori, e quelli meno convincenti della serata.

Top

La puntata inizia subito con un guanto di sfida che ci fa vedere due delle esibizioni migliori della serata, quelle di Maddalena e Isobel sulle note di All That Jazz che l’australiana canta anche mentre la sua avversaria fa il lip-sync. Entrambe se la cavano egregiamente, nonostante la solita litania della Celentano sulla ballerina della squadra Cuccarini-Lo.

Molto riuscito anche il duetto di Cricca e Angelina su Halo di Beyoncè. E Angelina è protagonista anche di un’altra delle più belle performance della serata, quella in cui ha interpretato Quanno chiove di Pino Daniele, su cui Malgioglio ha commentato: "Mi hai dato un’emozione incredibile".

Ormai siamo a un punto in cui la qualità dei talenti rimasta in gara è molto alta e il verdetto di questa sera che manda a casa Federica, arriva dopo due delle migliori performance della cantante, quella in sfida con Angelina su Dua Lipa e l’ultima canzone interpretata al ballottaggio, Scivola.

Altra performance di un artista che finora abbiamo visto troppo poco ma che ogni volta che balla trasmette grande energia e divertimento è Mattia che si scatena e fa scatenare il pubblico sulle note di Twist & Shout!

Divertente la scanzonata serenata-omaggio a Maria De Filippi di Wax che riscrive un inserto di "A proposito di Maria" di Gaber per dedicarla alla padrona di casa.

Flop

Momento flop anche questa sera quello legato alle infinite polemiche legate al nome di Maddalena, puntualmente scatenate dalla maestra Celentano e puntualmente replicate da Emanuel Lo, e ora anche da Malgioglio. Alla quinta puntata, non se ne può più.

Tra le performance meno convincenti, sicuramente c’è quella di Aaron con La Cura di Battiato. Il giovane cantante è rimasto male fino a far scendere qualche lacrima per i commenti dei giudici Malgioglio e Michele Bravi, ma entrambi cercavano di sottolineare quello che probabilmente anche molta parte del pubblico pensava: una canzone così immensa è complessa, ha bisogno di un po’ più di complessità anche in chi la esegue che è difficile un giovane della sua età possa avere già nel suo bagaglio artistico e personale.

Altra esibizione per niente convincente quella di Wax sulle note di Raffaella è mia, la sua voce in autotune a confronto con la potenza vocale di Tiziano Ferro è, semplicemente, improponibile.

Potrebbe interessarti anche