Amici 2023, ecco la prima love story: frasi d'amore tra Metthew e Mew Prime parole dolci e gesti teneri all'interno della scuola di danza e canto del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nella puntata di oggi, 6 ottobre, del celebre talent show di Amici, condotto da Maria De Filippi, è emerso un evento scottante che ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori. Mentre il programma offre un’istantanea delle vite e delle aspirazioni degli allievi nel corso della settimana, è dentro le mura della scuola che spesso si sviluppano legami profondi, siano essi amicizie o, come sembra essere accaduto oggi, qualcosa di più intenso.

I retroscena della prima love story di Amici 2023

In una puntata che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, due giovani allievi hanno dimostrato un affetto e una complicità così palpabile da far sorgere il sospetto che sia nato il primo amore all’interno della scuola di Canale 5.

I due coinvolti in questa intrigante vicenda sono Mew e Matthew, entrambi aspiranti cantanti. Ciò che è emerso in questa puntata è stato un crescendo di momenti dolci e romantici che hanno fatto sospettare che si tratti di qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. I due hanno condiviso momenti di intimità, con dichiarazioni d’affetto, carezze e tenerezze che hanno colpito il pubblico. Nella puntata, Mew e Matthew si sono scambiati parole dolci, come "A me piaci tu" e "Stai rischiando, te lo dico", creando una tensione emotiva palpabile. Durante una scena particolarmente intensa, Matthew ha persino fatto un gesto romantico spalmando una crema sul piede di Mew. I due si sono avvicinati fisicamente, condividendo abbracci teneri, e c’è stato persino un momento in cui Matthew è rimasto senza maglietta, suscitando ulteriori speculazioni sulla natura del loro rapporto.

Dalle parole dolci alle poesie

Mew e Matthew sembrano trascorrere molto tempo insieme, spesso divertendosi, ridendo e ballando. Le parole e le azioni dei due suggeriscono una connessione profonda e intensa tra loro. Le loro interazioni sembrano essere un inizio promettente di qualcosa di più di una semplice amicizia. Matthew, durante una scena girata in cucina, ha espresso i suoi sentimenti in modo eloquente, dicendo: "Senti come sta bollendo, come il mio impeto interiore". Mew, d’altra parte, ha dedicato una poesia romantica al suo compagno di scuola, sottolineando ulteriormente il legame speciale che si è formato tra loro.

Tuttavia, è ancora presto per affermare con certezza se sia nato un amore genuino tra Mew e Matthew o se si tratti semplicemente di un’intensa amicizia. Il futuro riserverà sicuramente sorprese e sviluppi intriganti all’interno della scuola di Amici, lasciando i telespettatori in attesa di scoprire come si svilupperà questa affascinante storia.

Potrebbe interessarti anche