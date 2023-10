Amci 23: Emanuel si blocca davanti a Giorgia, le esibizioni migliori e una new entry Un lungo pomeriggio di esibizioni, talento e spettacolo nella nuova puntata domenicale del talent show guidato da Maria De Filippi

Anche il pomeriggio di domenica 29 ottobre, per i telespettatori di Canale 5 è stato accompagnato dalle esibizioni e dalle prove a cui sono stati sottoposti i giovani aspiranti artisti del talent show Amici guidato, come sempre, da Maria De Filippi. A giudicare le prove dei talenti oggi sono stati chiamati Giorgia per i cantanti e Davide Dato che invece ha commentato e votato le esibizioni dei ballerini. In studio e davanti alla tv, si è potuto assistere a tanto spettacolo, qualche immancabile discussione e una new entry. Raimondo Todaro infatti ha fatto spazio per un nuovo banco accogliendo tra i suoi studenti Giovanni, un ballerino specializzato in latino che però non ha convinto fino in fondo gli altri giudici, a iniziare da Emanuel Lo. Vedremo come se la caverà il nuovo entrato alle prese con compiti, prove ed esibizioni in studio. Intanto vediamo quali sono stati i momenti più belli, e quelli da dimenticare della puntata di Amici 23 di domenica 29 ottobre.

Top

Mettiamo subito tra i momenti più belli della puntata della ventitreesima esibizione di Amici di Maria De Filippi l’ingresso in studio di Giorgia. La cantante è di casa dalle parti della scuola, sia per la frequentazione passata sia perché, da due anni, tra i coach c’è il suo compagno Emanuel Lo. Quando la cantante entra tra gli applausi entusiasti dei ragazzi, la conduttrice le va incontro per accoglierla, e i prof si alzano in piedi. Tutti, tranne uno. Proprio Emanuel Lo. A tirarlo su dalla sedia ci pensa Raimondo Todaro. Un gesto che non sfugge a Maria De Filippi, che non manca di sottolinearlo: "Emanuel è l’unico che non si è alzato", dice rivolta a Giorgia, ma la spiegazione del ballerino fa sciogliere la compagna e tutto lo studio: "Quando la vedo, ancora dopo tanti anni io mi blocco. Per l’emozione". Una spiegazione migliore non poteva trovarla per tirarsi fuori dai guai, ma in realtà la stessa cantante conferma che si, a volte gli succede. Un siparietto davvero molto carino e commentatissimo sui social.

Tra le cose migliori della domenica pomeriggio mettiamo sicuramente anche le esibizioni più belle. Ormai sono diverse settimane che i partecipanti stanno lavorando sodo con i loro insegnanti per affinare i loro talenti e i risultati cominciano a vedersi. A prendersi i complimenti più grandi oggi sono stati Mew che ha entusiasmato Giorgia, che le ha riconosciuto oltre alle doti vocali una notevole presenza scenica, Holden che se l’è cavata molto bene su un brano difficilissimo di Mango rendendo particolarmente orgoglioso il suo coach Rudi Zerby e Marisol che ha lasciato a bocca aperta Davide Dato che ha commentato con "Wow!" appena conclusa la sua esibizione, per poi aggiungere: "Hai una grandissima grinta, devi fare uscire la donna che hai in te. A 17 anni sei incredibile!"

Flop

Passando alle note dolenti, anche quest’anno certi accanimenti degli insegnanti sembrano veramente sfiorare il personale, con critiche molto dure contro i malcapitati ‘presi di mira’. Alessandra Celentano ormai da qualche puntata ha scelto il bersaglio delle sue critiche, che è Nicholas. Inizia già a inizio puntata quando il ragazzo è chiamato ad esibirsi su un compito assegnato e la maestra bolla la performance come una calamità naturale, per poi continuare più tardi nell’esibizione canonica. Non è da meno Anna Pettinelli che non ne lascia passare una a Sara. Ma oggi ha trovato un muro di difesa che oltre a Lorella Cuccarini ha visto Giorgia schierarsi a favore delle qualità della ragazza che se l’è cavata più che bene cimentandosi in una canzone di Battisti. Quello che stona non sono le critiche che servono a far crescere e anche a selezionare i talenti migliori, ma i toni che spesso suonano esageratamente duri e a volte sembra di assistere al tiro a un bersaglio prescelto.

