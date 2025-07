Alessandra Amoroso incinta va in black-out sul palco: “È complicato andare avanti”. Cosa le è capitato Durante il concerto a Marsciano, Alessandra Amoroso ha dimenticato il testo del brano che stava cantando: "Colpa degli ormoni", poi il siparietto con band e pubblico.

Lo scorso marzo Alessandra Amoroso ha annunciato nello studio di Verissimo di essere incinta di Penny, il cui arrivo è previsto intorno alla prima settimana di settembre 2025. Ma la gravidanza avanzata non sta impedendo alla cantante pugliese di vivere un’estate in tour resa ancor più dolce dall’attesa emozionante per la nascita della sua prima figlia.

Visto il suo stato particolare, però, può capitare qualche piccolo incidente di percorso. Già la scorsa settimana, la voce di ‘Vivere a colori’ era stata costretta a fermarsi sul palco di Asti, perché tutto a un tratto la piccola Penelope Maria aveva iniziato a scalciare. Un nuovo episodio divertente è successo ieri sera durante il concerto a Marsciano, in provincia di Perugia: ecco cosa è successo

Alessandra Amoroso si blocca durante il concerto a Marsciano: "Colpa degli ormoni"

Il ‘Fino a qui Summer Tour’ di Alessandra Amoroso continua a regalare a registrare numeri record, ma durante la tappa allo stadio ‘Checcarini’ di Marsciano la cantante salentina è stata protagonista di un piccolo ‘incidente di percorso’. In pieno concerto, infatti, ha dimenticato il testo di una sua canzone, scatenando risate a non finire sia sul palco che tra il pubblico. Lontana dall’imbarazzo, l’artista di Galatina ha reagito con sangue freddo e sfoderando una grande ironia: "Oddio, qui siamo una manica di defic**nti. Mi giro per cercare conforto e trovo gente più cretina di me. Quindi è complicato riuscire ad andare avanti", ha scherzato riferendosi alla sua band e coinvolgendo il pubblico, che ha risposto con applausi e risate. Pochi istanti dopo, la cantante ha rivelato la probabile causa della sua sbadataggine: "Sta roba degli ormoni mi sta sfuggendo di mano, perché ora la colpa è sempre la loro", ha detto riferendosi con affetto alla gravidanza in corso.

Il tour col pancione e la rinascita personale

Decisa a rimediare, Alessandra Amoroso ha quindi lanciato una proposta scherzosa al pubblico presente al concerto: "Dato che ho capito che ho dato il peggio di me… rifacciamo il brano, ok?". E così, tra sorrisi e applausi, il brano è ripartito da capo, come se nulla fosse successo. Il video dell’accaduto è diventato virale sui social, confermando ancora una volta la spontaneità e il feeling che lega l’artista ai suoi fan, ma soprattutto il suo stato di grazia e di crescita personale che sta vivendo grazie alla gravidanza. Da quando ha annunciato l’imminente arrivo di Penny, frutto dell’amore che la lega al compagno Valerio Pastore, la cantante ha acquisito sicurezza e positività, e sta vivendo con leggerezza queste ultime settimane che la separano dal parto.

