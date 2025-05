Antonio Ricci e le inchieste su Affari Tuoi: "C'è in ballo la verità", la frecciata a Stefano De Martino Il creatore del tg satirico di Canale 5 ribadisce che con l'approfondimento sul game show di Rai Uno, gli ascolti non c'entrano nulla

Mentre l‘Affari Tuoi guidato da Stefano De Martino si conferma ogni sera una macchina da guerra televisiva, divertendo e intrattenendo anche fino a 6 milioni di telespettatori nella fascia serale che viene dopo il tg, il principale competitor, Striscia la Notizia, continua a scavare nel meccanismo delle vincite dall’amatissimo game show di Rai Uno.

Un’inchiesta che, secondo Antonio Ricci, avrebbe ormai messo in luce il cosiddetto "metodo Affari Tuoi", secondo cui le vincite di puntata non sarebbero legate unicamente alla fortuna, ma a un meccanismo ben studiato che garantirebbe una media di vincita di 30000 euro a puntata.

Un approfondimento che va avanti da settimane, ma che sembra non aver scalfito minimamente l’interesse dei telespettatori per Affari Tuoi che continua a macinare ascolti, anche grazie a una formula in cui l’elemento di spettacolo e intrattenimento, si è parecchio dilatato rispetto al puro gioco. Certo è, che ogni concorso pubblico deve attenersi a delle regole.

Antonio Ricci: "Inchiesta Affari Tuoi? Non c’entra concorrenza"

A parlare della sua crociata per svelare il "metodo Affari Tuoi" , è stato in questi giorni Antonio Ricci, in un’intervista al settimanale DiPiù. Il papà di Striscia la Notizia ha smentito il sospetto che questa inchiesta nasca per reagire a un calo degli ascolti dovuto appunto al fatto che Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, fa un po’ terra bruciata di tutto il resto della programmazione nella stessa fascia oraria.

Ha risposto Ricci: "Assolutamente no. Se lei va a vedere i dati degli ascolti TV vedrà che Striscia la notizia è il programma più visto di Mediaset, tranne il sabato quando in prima serata c’è Maria De Filippi. I servizi che facciamo sulle vincite di Affari Tuoi nascono dopo avere ricevuto le segnalazioni dei telespettatori: non possiamo proprio tirarci indietro, qui c’è in ballo la verità e noi la vogliamo tirare fuori. Non è vero che io attacco Affari Tuoi per togliere pubblico a Stefano De Martino. " – ha continuato- "Noi di Striscia la Notizia facciamo solo il nostro lavoro e quello che abbiamo tirato fuori con i nostri servizi sono tutte le cose che non ci piacciono di quella trasmissione".

Ha poi aggiunto, di voler andare avanti a scavare, anche a rischio, secondo lui esistente, di fare pubblicità ad Affari Tuoi: " È proprio quello che ho sostenuto in Striscia la tivù, un libro che ho scritto nel 1998 dove spiego che quando attacco una trasmissione ‘dirimpettaia" non faccio altro che fargli pubblicità".

Insomma, nessun accanimento contro la concorrenza, ma solito lavoro di inchiesta a cui Striscia, negli anni ha abituato il suo pubblico. "Mi sembra che ormai il metodo usato da Affari Tuoi per stabilire le vincite sia sotto gli occhi di tutti e noi non possiamo fare finta di niente, non possiamo chiudere gli occhi e voltarci dall’altra parte".

