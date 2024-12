De Martino, Affari tuoi è da record: come ha trasformato il gioco dei pacchi (superando Amadeus) Dopo aver superato il muro dei 6 milioni di spettatori e la soglia del 28% di share l’access prime di Rai1 e il conduttore non hanno più rivali: cosa succederà

Stefano De Martino è la vera rivelazione di questa prima metà della stagione 2024/25 della televisione italiana. Il conduttore campano – già in rampa di lancio su Rai 2 con Stasera tutto è possibile e Bar Stella – non solo ha raccolto la pesante eredità di Amadeus al timone dell’access prime time di Rai 1, ma ha anche portato Affari Tuoi a toccare numeri da record. Negli ascolti di ieri il game show ha sfondato il muro dei 6 milioni di spettatori (con uno share oltre il 28%) e per De Martino il futuro è più roseo che mai. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Affari Tuoi vola: Stefano De Martino uomo dei record

Dopo il brusco calo di ascolti che costò la chiusura anticipata nella primavera del 2017, Affari Tuoi è rinato a partire dalla 15esima edizione sotto la guida di Amadeus, che ha fatto del game show di Rai 1 uno dei pilastri dell’access prime time della tv italiana. Dopo aver condotto più di 270 puntate (di cui anche una in prima serata), però, il conduttore ravennate è passato a Nove e la Rai ha affidato Affari Tuoi al suo nuovo "pupillo" Stefano De Martino. Quest’ultimo è riuscito a migliorare i risultati di Amadeus, debuttando lo scorso settembre con il 24,8% di share e continuando a crescere apparentemente senza sosta. La formula è la stessa, ma rispetto all’era targata Amadeus De Martino è riuscito ad aggiungere quella dose di spensieratezza che sembra avere conquistato il pubblico: più show, più balletti e soprattutto più interazioni con i concorrenti del gioco, ora vissuto come tale e in un’atmosfera generalmente più goliardica. Dopo aver sfondato la già clamorosa parete del 27% di share (diventato un tormentone della sua imitazione al GialappaShow), Stefano De Martino è riuscito a fare addirittura di meglio e, superato il 28% di share (3 punti in più rispetto allo scorso anno), ieri Affari Tuoi ha raccolto più di 6 milioni di spettatori.

La concorrenza azzerata e il futuro di De Martino

Il clamoroso successo di Affari Tuoi, ovviamente, ha messo in difficoltà anche e soprattutto la concorrenza dell’access prime time. Sbarcato su Nove, l’ex conduttore del game show Amadeus non è mai decollato e si è dovuto accontentare delle briciole al timone di Chissà chi è (format di successo dei tempi in Rai), che non riesce a superare il 3% di share e presto chiuderà i battenti per sbarcare in prima serata ed evitare lo scontro con Stefano De Martino. Quest’ultimo ha mandato in crisi anche Striscia la Notizia che – come ammesso anche da Pier Silvio Berlusconi – si trova in un "momento faticoso" dopo 37 anni. Mediaset starebbe infatti pensando di spostare La Ruota della Fortuna e puntare su Gerry Scotti per battagliare negli ascolti contro Affari Tuoi. E se la concorrenza è in difficoltà, in Rai il futuro di Stefano De Martino è assicurato: il conduttore campano è il principale indiziato per il Festival di Sanremo al termine del biennio sotto la guida di Carlo Conti e non è da escludere che possa partecipare già quest’anno, magari in qualità di ospite o co-conduttore al fianco dello stesso Conti.

