Affari Tuoi, il 'Dottore' difende De Martino dopo le polemiche e svela un segreto: "Ecco chi l'ha scelto" Pasquale Romano, il Dottore di Affari Tuoi, scende in campo per difendere il giovane conduttore del programma, rispondendo alle accuse sulla scelta ed elogiando il suo lavoro

L’account ufficiale X di Cinquetterai ha recentemente condiviso uno stralcio di intervista de La Verità in cui Pasquale Romano, meglio noto come il Dottore del programma Affari Tuoi, si è espresso con parole di grande stima nei confronti di Stefano De Martino. Romano, figura centrale del format, ha voluto raccontare la sua esperienza diretta con il conduttore, sottolineandone le qualità e rispondendo indirettamente alle critiche circa i motivi per cui sarebbe stato assunto, facendo anche direttamente riferimento alle polemiche secondo cui sarebbe stato selezionato da Arianna Meloni.

Stefano De Martino: una scelta condivisa

Pasquale Romano ha spiegato che la decisione di affidare a Stefano De Martino la conduzione di Affari Tuoi è stata presa congiuntamente, nonostante inizialmente si fosse diffusa la voce che Endemol, casa di produzione del format, fosse poco felice della scelta della Rai. Romano ha confermato che il conduttore è riuscito a distinguersi sin dai primi momenti: "Quando abbiamo iniziato a provare mi ha colpito il fatto che Stefano era già dentro il meccanismo. È entrato con umiltà nel programma, cucendoselo addosso e mettendoci la sua creatività. Il pubblico lo ha scoperto poco a poco." Queste parole evidenziano il modo in cui il conduttore si è approcciato con rispetto e voglia di mettersi in gioco, dimostrando una rara capacità di adattarsi e innovare.

De Martino e Pasquale Romano: la sintonia ad Affari Tuoi e le polemiche

Un altro aspetto interessante emerso dall’intervista è il legame che si è creato tra Romano e De Martino, entrambi originari della zona vesuviana. Pasquale Romano, di Saviano, e Stefano De Martino, di Torre del Greco, condividono un’identità culturale che li ha aiutati a costruire un rapporto di sintonia. Quanto gli è stato chiesto che ruolo avesse quindi avuto nella scelta del conduttore per il suo programma ha chiarito: "È stata una scelta della Rai condivisa con Endemol. Ho capito subito che aveva le caratteristiche giuste per Affari tuoi. Ha grandi potenzialità, capacità di ascolto e si diverte a giocare. Condurlo non è così facile perché serve una certa attitudine teatrale nei momenti di vuoto, può succedere che dopo tre pacchi la tensione cali e bisogna saper riempire la scena. Tra noi c’è una bella sintonia perché parliamo lo stesso linguaggio essendo entrambi vesuviani. Siamo esplosivi". Questo rapporto di fiducia reciproca si riflette anche nel modo in cui il Dottore ha difeso De Martino da alcune critiche ingiustificate: "Con i suoi 35 anni, è un ragazzo curioso, che ha voglia di aprirsi a nuovi mondi e di guardare al futuro". Riguardo la possibilità che De Martino potesse essere stato scelto dalla sorella di Giorgia Meloni, Arianna, lui nega subito: "Ma no, manco la conosceva, Arianna Meloni… Etichettarlo senza vedere le sue doti serve a penalizzarlo ingiustamente".

Affari Tuoi e le polemiche

L’intervista del Dottore, come detto, è stato lanciato dall’account ‘X’ Cinguetterai, che ha postato uno screenshot dell’articolo e successivamente un messaggio dedicato alle polemiche avevano accompagnato la scelta di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi la scorsa estate: E cade nel vuoto pure l’altra bufala che riferiva di una Endemol contraria e scettica alla conduzione di Stefano De Martino ad #AffariTuoi. Avanti la prossima"

