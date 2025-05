Affari Tuoi: Steven ascolta la fidanzata e perde 300mila euro, De Martino stuzzica i pacchisti. I social: "Che rabbia" Nella puntata del 9 maggio, la partita di Steven comincia bene e finisce altrettanto bene, anche se il Dottore li frega nel finale in inglese: cosa è successo

È Steven a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 9 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Trentino-Alto Adige, che fa formazione in inglese alle aziende, pesca il pacco numero 10 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla fidanzata Viviana. Il conduttore mette subito in chiaro di voler fare tutta la puntata in inglese per il concorrente metà trentino e metà irlandese. Steven ha 9 fratelli: "Se stasera tu vinci i 300mila, corrono tutti qua. Vedrai che si riuniranno subito" ironizza De Martino dopo aver spiegato che i suoi fratelli sono "sparsi per il mondo". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: i Pretzel. Ecco cosa è successo durante la puntata del 9 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 9 maggio 2025: cosa è successo

La partita di Steven e Viviana comincia con l’eliminazione del pacco da 20 euro e tutti i prossimi concorrenti al bancone che si presentano in inglese, o almeno ci provano. Poi, il pacchista del secondo pacco scelto, per esempio, evita di parlare del suo lavoro in lingua inglese e il conduttore lo sfotte ("Pur di non parlare, già hanno tolto il mestiere, dicono solo nome e da dove vengono") e poi, sempre scherzando, aggiunge: "Siamo una banda di ignoranti". Subito dopo vanno via i 20mila euro e 100 euro (nel numero della new entry), ma De Martino sembra più concentrato sulla pronuncia dei concorrenti: "Tu pensa una persona che non ha mai visto Affari Tuoi e sente tutti parlare in inglese e pure male, compreso il conduttore" dice. Infine, escono di scena i 200 euro, i Pretzel e 10 euro. Suonano le campane a festa: il podio è ancora intatto. La prima offerta è 40mila euro: "Con tanta difficoltà, rifiuto l’offerta" commenta il concorrente. "Tutti i numeri hanno importanza per noi, avendo lui tanti fratelli" sottolinea la fidanzata prima di scegliere il prossimo pacco, che contiene 50mila euro. Poi, vanno via i 75mila euro e i 15mila euro. "Change" dice il conduttore, e Steven accetta il cambio, lasciando il 10 per prendere il 6 della Sardegna. Il motivo? "La data dell’anniversario dei miei genitori. E poi, da quando sono stato chiamato per venire qua, si ripete sempre, ovunque mi giri lo vedo. Questo è un sei per voi, ma anche un 9 per me, e io sono uno di nove fratelli" spiega il concorrente.

Col tiro successivo, perdono 5mila euro contenuti nel pacco pescato a inizio partita da Steven, il quale chiama poi i numeri del valore di 200mila euro e 100mila euro. L’offerta da 20mila euro viene tritata e si prosegue con Viviana che dice "sento che nel 20 c’è qualcosa, quindi no" e Steven che ascolta il consiglio chiamando il 3 della Calabria, dove ci sono 5 euro. Il concorrente non prende nemmeno in considerazione l’idea di cambiare di nuovo pacco e si fionda sul numero del pacchista "pompiere" (sempre pieno di soldi). Viviana ricorda: "I pompieri salvano anche i cani", e in effetti nel suo numero c’è Gennarino, cane mascotte del game show. La nuova offerta del Dottore è 30mila euro: "Per un tiro… trita!" dice Steven alla compagna di vita. Poi vanno via 500 euro e PaSqualo offre 36mila euro, offerta rifiutata da Steven senza batter ciglio: "Per un solo tiro, io vado avanti!" afferma con grande sicurezza. Quando il conduttore sbircia nel pacco successivo, il 20, Viviana, che aveva detto di non sentire più vibrazioni negative provenire da quel numero, si preoccupa vedendo la sua espressione e fa bene: all’interno del pacco ci sono 30mila euro. Il Dottore offre 40mila euro e la coppia ne approfitta per spiegare prima il significato di alcuni numeri, come il 14, compleanno di Olivia, la figlia dal carattere "forte". A questo punto Steven rifiuta l’offerta dicendo soltanto "io gioco ancora" e la fidanzata commenta: "Un tiro, ma poi ci fermiamo un attimo eh". Nel 9 delle Marche, per sua fortuna, trovano i 50 euro e sul tabellone restano 0 euro, 10mila euro e 300mila euro. "E vai, dai che ci siamo! Steven, Steven" urla De Martino con entusiasmo, e tutto lo studio lo segue gridando il nome del concorrente per dargli manforte.

Il Dottore, poi, fa un’offerta di ben 65mila euro e, prima di decidere il da farsi, comincia un lungo ragionamento: "Il 14 è il giorno in cui io e la mia fidanzata siamo diventati genitori. Ma il 6, il mio pacco, mi dà un messaggio in più", ma la fidanzata pensa che l’offerta sia troppo bassa perché abbiano nel loro pacco i 300mila euro e poi gli consiglia di fare ciò che sente. Una volta rifiutati i soldi, sceglie di chiamare il 14 e il conduttore, dopo aver sbirciato al suo interno, commenta: "Hai scelto il pacco con un significato importante…", ma si tratta di una presa in giro: dentro ci sono 0 euro e si balla sulle note di Anema e Core. "Mamma mia, che partita!" esclama Stefano prima di ascoltare l’ultima offerta del Dottore, che è 130mila euro, una buonissima cifra contando che ci sono in gioco anche i 10mila euro insieme ai 300mila. "Bisogna essere responsabili ad un certo punto, ho rischiato fino a quando me la sono sentita ma adesso diventa un po’ difficile, sono a un bivio. Però 300mila sono tanti…" dice Steven. Viviana lo spinge ad accontentarsi ("Bisogna essere rispettosi") e lui accoglie il suo consiglio: "Non sembra ma ascolto la mia fidanzata a volte. Faccio una scelta responsabile e accetto l’offerta" conclude il concorrente. Al termine della partita, la coppia scopre di avere nel pacco 300mila euro e la moglie, dispiaciuta, dice al marito: "I’m sorry".

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 9 maggio di Affari Tuoi, come ogni sera, scattano le polemiche sui social: "Lui sarebbe andato avanti, sentiva di avere i 300.000", "Per un’offerta così alta non poteva che avere il pacco da 300.00…", "La moglie di Steven gli ha consigliato male tutta la partita, a momenti era anche stucchevole. Comunque contenta per lui perché ha fatto una bellissima partita!", "Che rabbia le mogli che decidono al posto dei mariti", "Lui sarebbe andato fino alla fine ma la moglie non ha smesso di parlare tutta la serata. Ma lascialo in pace", "130k erano davvero troppi, non li avrebbe mai offerti se avesse avuto solo 10k".

E ancora: "Comunque sempre più convinta che non ci deve essere l’accompagnatore! Però per me ha fatto benissimo ad accettare!", "Lei che si fustigherà a vita… In due non meritano neanche 5 euro", "I parenti non fanno mai andare fino in fondo, dovrebbero giocare da soli", "Ma era ovvio… Ma la gente non ragiona? Ti pare che ti offre 130.000 € se ne hai 10.000?"

