Affari Tuoi, Giacomo casca nel tranello del Dottore e perde 300mila euro: lo sbaglio eclatante e le polemiche sulla compagna Nella puntata dell'8 marzo, Giacomo si lascia influenzare dalla paura di tornare a casa con i Vincisgrassi e accetta l'offerta del Dottore: cosa è successo

È Giacomo a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 8 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Marche, fotografo di professione, ha pescato il pacco numero 14 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla compagna Sara. Il concorrente racconta: "Sono laureato in biologia, ma pochi mesi dopo la laurea ho seguito le mie passioni, la fotografia e il viaggio, e adesso fotografiamo matrimoni di stranieri, tra cui quelli degli americani". La coppia ha un figlio di nome Edoardo che ha un 1 anno e due mesi. "Galeotta fu una foto scattare 10 anni prima. Mi scrive e dice di avere un posto per un viaggio in Giordania e io vado. Mi sono rotta la caviglia davanti a Petra, ma lì è iniziata la nostra storia". "Come iniziare una relazione con il piede giusto!" ironizza il conduttore. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: i Vincisgrassi. Ecco cosa è successo nella puntata dell’8 marzo di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 8 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Giacomo e Sara non comincia nel migliore dei modi, perché con i primi 6 tiri eliminano 75 euro, 500 euro, 200mila euro (nel pacco che rappresenta il compleanno di Sara), 50 euro, 100 euro e 100mila euro, intaccando non poco il podio. Il Dottore offre il cambio e Giacomo ammette che sente di volerlo cambiare con il 2 della Puglia, perché "è un numero che ci lega, il mio giorno di nascita e il tuo mese, ed è il luogo in cui abbiamo scoperto il sesso di nostro figlio". La coppia, dopo aver accettato il cambio, decide di non sapere subito cosa avevano nel pacco preso a inizio puntata, e poi De Martino svela che a casa i due, mentre guardano Affari Tuoi, si segnano sempre tutte le volte che hanno avuto ragione per poi vedere il risultato alla fine. In seguito vanno via i 15mila euro, i 20 euro e 30mila euro. Per non fargli fare altri tre tiri, il Dottore offre 30mila euro, ma Giacomo rifiuta l’assegno: "Io sono un sognatore, molto difficilmente mi accontento".

La coppia punta sul pacco della new entry e trova i 75mila euro. Una volta usciti dal tabellone i 10mila euro, Sara chiede al conduttore il mantra ‘Ora tu mi trovi un pacco blu‘, ma qualcuno dallo studio grida ‘no’ e lui ricorda: "Bisogna crederci fino in fondo". "Il mantra funziona!" urla De Martino quando trovano i 200 euro nel pacco chiamato. Poi arriva la chiamata del Dottore che offre nuovamente 30mila euro: "Siamo qui per divertirci, giocare e crederci. È un’opportunità e la vogliamo cogliere" dice Giacomo prima di tritare l’assegno. Finalmente eliminano il pacco da 0 euro e si balla sulle note di Anema e Core: a danzare al centro dello studio con Stefano è solo la coppia protagonista della puntata. Il Dottore offre il cambio, ma Giacomo dice di credere molto nel suo pacco e quindi non accetta la proposta. "Chiamo una regione che simboleggia la mia rinascita" spiega Sara prima di aprire il pacco della Liguria dove trova 1 euro. L’offerta del Dottore sale a 38mila euro, ma Giacomo e Sara decidono di tritare l’assegno e poi eliminano i 50mila euro. PaSqualo punta sul cambio e Sara propone di riprendersi il numero 14, quello che avevano pescato a inizio partita prima di cambiarlo col 2. Alla fine, Sara cambia idea e di comune accordo col compagno rifiutano quindi la proposta del Dottore. Anche i 5 euro escono di scena e ora sul tabellone restano i Vincisgrassi, i 5mila, i 20mila e i 300mila euro.

L’offerta sale a 40mila euro e Giacomo, questa volta, è titubante: "Abbiamo molti sogni e uno di questi è far crescere nostro figlio in campagna. Ci sono tanti altri piccoli desideri… io ho delle sensazioni positive sul mio pacco, ma devo combattere con la mia parte razionale. Abbiamo fatto i nostri pensieri ed eravamo d’accordo sul fatto che parte della vincita sarebbe andata a Edoardo, per i suoi studi e altro. Credo che la mia parte razionale stasera abbia la meglio… accetto questa offerta!". Una volta accettati i 40mila euro, la partita prosegue e scopriamo che Sara avrebbe chiamato il 17 dell’Abruzzo dove ci sono i 5mila euro. Poi nel 3 della Valle d’Aosta trovano i 20mila euro e Stefano De Martino chiama Sara per parlare al telefono col Dottore, il quale ricorda alla coppia: "Bisogna seguire il cuore". Cosa hanno nel pacco 2? I Vincisgrassi o i 300mila euro? Dopo la canonica "manciata di minuti", la coppia scopre di aver scambiato i Vincisgrassi con i 300mila euro: la previsione di Thanat era giusta (i 300mila nel pacco della coppia e i Vincisgrassi nel 14) e i due tornano a casa con 40mila euro e Sara pronta a ‘lasciarlo’ per la cocente delusione.

Le polemiche sui social

Come sempre, dopo la puntata dell’8 marzo di Affari Tuoi non mancano le polemiche sui social: "L’ennesima donna che si fa condizionare da un uomo e fa decidere lui! Il razionale prima ha fatto finta di darle fiducia e poi ha preso la decisione senza neanche considerarla", "Lui doveva essere un sognatore ma non ha avuto il coraggio di sognare fino in fondo", "Avranno imparato la lezione gli altri pacchisti? Apriranno il loro pacco dopo averlo cambiato? Apritelo sempre!", "Ma perché quando mancano ancora alcuni rossi alcuni già accettano l’offerta!!! Me lo sentivo proprio, che rosicata al cubo nei loro panni!! Anzi no, perché penso ci avrei provato comunque e come andava andava".

E ancora: "Lei lo molla. Gliel’ha detto sottovoce", "Per carità, lui le pa**e le ha lasciate chiuse a chiave a casa nello sgabuzzino, ma a onor del vero lei ha poco da essere arrabbiata dato che è stata proprio lei a non voler aprire il pacco che avevano cambiato fino alla fine", "No vabbè, non vi meritate nulla. Prendete il posto di altri per accettare due lire con il pacco da 300000 mila ancora lì", "Occasione di portare a casa i 300.000 veramente buttata via…", "Questi prendevano anche gli appunti a casa. E poi non capisci come da sempre il Dottore fa le offerte".

