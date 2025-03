Affari Tuoi, Maria ignora il padre e il marito ma ascolta la suocera e salva la partita. Sui social: "Caritas formato show" Nella puntata del 7 marzo, Maria si affida al significato dei numeri, ma alla fine si ritrova a un bivio e accetta l'offerta del Dottore: cosa è successo

È Maria José a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 7 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Umbria ha pescato il pacco numero 11 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla suocera Gabriella, che della nuora dice "è simpatica, bella e molto allegra": "Il nostro rapporto è tranquillo, mi racconta dinamiche che si presentano al lavoro e a casa" aggiunge. La concorrente svela: "Avendo i genitori lontani da casa, lei è il mio punto di riferimento". Maria si sofferma anche sulle sue origini: "Io vengo dall’Andalusia. Anche se sono tanti anni che vivo in Italia, porto la Spagna nel cuore. Sono sposata e ho due figli". Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: lo scorzone. Ecco cosa è successo nella puntata del 7 marzo di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 7 marzo 2025: cosa è successo da Stefano De Martino

La partita di Maria e Gabriella comincia in maniera un po’ altalenante perché nei primi sei pacchi trovano i 10mila euro, 20mila euro, 200 euro (nel pacco della new entry del Friuli Venezia Giulia), 15mila euro, lo scorzone e 0 euro. Diversamente dal solito, è solo la concorrente a ballare al fianco di Stefano De Martino sulle note di Anema e Core. Arriva la prima chiamata del Dottore che offre 38mila euro: "Non è male, ma io ho voglia di divertirmi, sono proprio carica! Quindi rifiuto l’offerta" dice Maria. Poi vanno via i 10 euro, 50mila euro e 300mila euro, trovati nel 15 della Liguria, numero che rappresenta la data del figlio di Gabriella, Christian. "Non ci ha portato fortuna" commenta la concorrente. Il Dottore offre il cambio, ma Maria lo rifiuta senza alcuna esitazione, chiamando poi i pacchi che valgono 75 euro, 100mila euro (nell’Abruzzo) e 5mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora il Dottore offre 24mila e Maria dice: "Non sono tanti soldi, quindi rifiuto e vado avanti". De Martino sottolinea: "Siamo qui per puntare al massimo", e la concorrente conferma: "Sì, assolutamente". A questo punto Maria deve scegliere un altro numero, ma punta su un pacco particolare: "Mio marito mi aveva detto di tenere il 17 fino alla fine, ma io non lo ascolto", e De Martino, dopo aver sbirciato nel pacco in questione, dichiara: "Non hai ascoltato tuo marito… D’altronde le donne… hanno sempre ragione!" Scopriamo, infatti, che all’interno del numero 17 c’è un blu. Dopo il rifiuto del cambio, le due donne devono scegliere un nuovo pacco da aprire e Maria dice: "Mio padre mi aveva detto di tenere il 20, ma io non ho mai ascoltato nemmeno lui". "E vuoi iniziare ad ascoltarlo proprio stasera?" ironizza De Martino, che poi, una volta visto il contenuto di quel pacco, aggiunge: "E a tuo marito non lo ascolti, a tuo padre neanche… ti posso dire una cosa? Ma fai bene!". E un altro pacco blu viene eliminato dal tabellone.

Il Dottore offre 24mila euro, ma la concorrente decide di tritare l’assegno e poi fa un altro tiro: chiama il 9 della Toscana e trova i 5 euro. Il Dottore punta sul cambio, ma Maria è sicura che rifiutarlo sia la scelta migliore e così fa. Poi vanno via i 100 euro e i 200mila euro (contenuti nel 7), eliminati dopo che Maria ha spiegato: "Il 7 è la data di nascita di mio marito, mentre il 19 è la data di nascita del fratello di mio marito che purtroppo non ho mai conosciuto perché se ne è andato via troppo presto". Il Dottore chiede a Maria se ha una richiesta e lei risponde "50mila euro", ma la nuova offerta è di 18mila: l’assegno viene tritato. Nel pacco 19 ci sono i 30mila euro e nel gran finale restano sul tabellone i 20 euro e i 75mila euro. "13 (numero ancora in gioco, ndr) è la mia data di nascita e mi segue da quando sono nata. Il 13 c’è sempre, però negli ultimi anche l’11 (il suo pacco, ndr) mi appare spesso" racconta la concorrente.

A questo punto Maria chiede 60mila euro: "Bisogna puntare in alto", ma il Dottore ne offre 25mila euro: "Mi aspettavo qualcosina in più…" commenta. Gabriella dà il suo parere: "Mi dispiacerebbe tornare a casa senza niente, però se te la senti vai avanti", e Maria chiarisce: "Io sono pazza per il 13, ma sono talmente legata a quel numero che potrei rimanere fregata. Non voglio tornare a casa a mani vuote. Nonostante sia coraggiosa, mi accontento e accetto l’offerta di 25mila euro". Maria e Gabriella scoprono che nel loro pacco, il numero 11, ci sono 20 euro. "Io, come al solito, avevo torto! Bravo Lupo!" commenta De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Non si bloccano le polemiche sui social dopo la puntata di Affari Tuoi: "Ecco…lo sapevo io che aveva 20 euro…e dalle offerte del dottore era abbastanza chiaro…ma questi concorrenti non capiscono niente…si parla di date e di stron**te e non si guarda alla strategia del dottore…", "Sembrava più felice la suocera della vincita…", "Lo sapevo che aveva 20€. Le ha offerto spesso il cambio proprio per dirle guarda che non hai niente! Poi durante la partita offerte sempre basse", "Ma come mai cosi bassa l’offerta? Antipatia?", "Se non è andata fino alla fine le pa**e non le ha… Quindi anche basta con le menate".

E ancora: "Se credevi di più nel 13 potevi cambiarlo, pensa", "Stefano che allunga il brodo…", "Quando Stefano straparla significa solo che sono in anticipo", "Ah certo, 24k NON erano soldi, ma 25k invece li accetta", "Questa cosa di essere sprezzanti con cifre che comunque sono regalate, non mi piace", "25k non li trovi di certo in mezzo alla strada…", "Dovevi andare a prendertelo il 13 se ci ‘impazzivi’", "Azz… ha detto: ‘mi accontento’!!!", "Non gioca più nessuno, nessuno rischia più. È diventata la caritas formato show".

