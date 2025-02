Affari Tuoi, De Martino show: rincorre un’operatrice ma non salva Pasquale (che si rovina da solo): "Sto soffrendo per lui" Nella puntata del 31 gennaio Pasquale, che da 29 puntate pesca pacchi rossi di alto valore, decide di cambiare subito il numero 13 e torna a casa a mani vuote

È Pasquale a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 31 gennaio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Calabria, operaio di un’azienda, ha pescato il pacco numero 13 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare in studio dal fratello Francesco. I due uomini scherzano dicendosi single "per scelta" in quanto "abbiamo altri obiettivi…". Non manca poi Thanat, in tenuta da cameriere e pronto a portare al conduttore la specialità del giorno: una soppressata calabrese. Ecco cosa è successo nella puntata del 31 gennaio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 31 gennaio 2025: cosa è successo

La puntata di Affari Tuoi inizia con un siparietto subito diventato virale ideato da Stefano De Martino, che rincorre Arianna, un’operatrice addetta alla telecamera in studio colta alla sprovvista dall’inizio della puntata. La donna, infatti, non era in postazione e il conduttore la rincorre tra le risate gridando: "Aiuto! Aiuto!", mentre la camerawoman – imbarazzata – lo rimprovera con un "E dai!". Quindi De Martino prende la parola: "Saluto i nostri pacchisti, saluto la nostra Arianna che era dall’altra parte dello studio. Eh sì, perché abbiamo iniziato all’improvviso e lei non c’era", le sue parole rivolte ad Arianna, colta alla sprovvista dallo show del conduttore che in un batter d’occhio è diventato un trend topic sui social.

Dopo le risate d’apertura, si passa alla partita di Pasquale e Francesco che comincia abbastanza bene perché, pur trovando i 15mila, 20mila e 75mila euro, eliminano tre pacchi blu, tra cui quello della soppressata e dello "0", mantenendo intatto il podio. Poi arriva la chiamata del Dottore e Pasquale, avendo la possibilità di scegliere tra offerta e cambio, decide di lasciare il numero 13 per prendere il 20, sorprendendo "in positivo" (lo svela De Martino) il Dottore. "Un po’ di ansietta ce l’ho, aspetterei" dice il concorrente quando il conduttore gli chiede se voglia aprire il pacco pescato all’inizio. Pasquale punta infatti sul 12 del Molise, dove ci sono i 30mila euro, per poi chiamare il pacco da 50mila euro e quello da 1 euro, trovato subito dopo aver invocato quel mantra che non sentivano da qualche puntata e che consiste nel dire "Ora tu mi trovi un pacco blu".

A questo punto il Dottore offre 37mila euro, assegno rifiutati dai due fratelli: "Da operai sappiamo che valore hanno questi soldi, ma io ho ancora delle cifre importanti sul tabellone, quindi rifiutiamo l’offerta e andiamo avanti." Poi vanno via sia i 5 euro che i 50 euro, mentre col tiro successivo Pasquale chiama il pacco 13, quello pescato da lui a inizio puntata, e scopre che fino a poco prima aveva tra le mani ben 100mila euro. Con la nuova chiamata in studio, il Dottore abbassa l’offerta e il concorrente lo ringrazia nuovamente ma poi aggiunge: "Io credo un po’ nel destino, stare qui, conoscere queste belle persone, 30mila sono una bella cifra, ma io vorrei ancora andare avanti, se mio fratello è d’accordo."

Subito dopo Pasquale perde anche i 300mila euro, contenuti nel pacco della Liguria, e il Dottore offre solo il cambio, questa volta rifiutato: "Con mio fratello abbiamo delle idee che condividiamo. Mi sento di tenere il mio pacco e quindi rifiuto il cambio" dice il concorrente. Poi aprono i pacchi da 200 euro, 5mila euro e 100 euro. Sul tabellone ci sono ancora i 200mila euro. Che siano nelle loro mani? È ciò che inizia a pensare Stefano De Martino, smentito subito dopo che Pasquale rifiuta l’ennesima offerta, spinto dal fratello Francesco, il quale vuole anche aprire il pacco che poi scoprono che contiene i 200mila euro. Avendo sul tabellone un cifra bassa e solo i 10mila euro rossi, i due fratelli vanno alla Regione Fortunata: prima puntano sulla Toscana e poi sulla Puglia, ma nessuna delle due opzioni è quella giusta. Pasquale e Francesco tornano a casa senza premio e con l’amaro in bocca – ricordiamo che hanno avuto tra le mani i 100mila euro per un po’ – perché la Regione Fortunata è l’Emilia-Romagna. "Pasqualino, mi mancherai", dice De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Le polemiche sui social non mancano mai, né durante né dopo la puntata di Affari Tuoi, e anche quella del 31 gennaio 2025 non fa eccezione: "Peccato per il cambio scellerato. È quasi una regola, chi sta là tante puntate, torna a casa senza niente", "Ma perché cambiare subito senza motivo e perdere pacco con 100.000 €?", "Troppe emozioni per Pasquale… altrimenti non si spiega questa partita giocata in modo assurdo…", "Una partita giocata malissimo…e questi sono i risultati…", "E mamma mia, che bruttissima partita…", "Fanno giocare I pacchisti accompagnati da qualcuno così da confonderli", "Povero Pasquale sto soffrendo per lui".

Un paio di utenti su X (ex Twitter), parlando della Regione Fortunata, notano: "Gliel’avevano messa davanti agli occhi. Pasqualino maraja poco sveglio", "È l’Emilia Romagna, c’era il semi indizio dato che era lasciata libera in mezzo a tutto il nord", "È super palese che sia l’Emilia Romagna".

