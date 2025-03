Affari Tuoi, Mimmo (in lacrime) sceglie il pacco della figlia ma finisce 'male'. Poi la scomparsa dell'amico e la nonna malata Nella puntata del 3 marzo, Mimmo si racconta tra la piccola Chiara, la nonna e il lavoro di Vigile del Fuoco prima di cedere alla paura e accettare l'offerta

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Mimmo a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 3 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Puglia, Vigile del Fuoco di professione, ha pescato il pacco numero 10 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare dalla moglie Anna. La coppia sta insieme da 23 anni ed è sposata da 13 e ha una bimba di 8 anni di nome Chiara. Mimmo racconta: "Avevo il sogno di diventare Vigile del Fuoco fin da piccolo, alla fine sono riuscito a realizzarlo seguendo così le orme di mio padre Leonardo. Ne approfitto per salutare tutti i Vigili del Fuoco che ogni giorno rischiano la propria vita per salvare quella altrui". Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: le cime di rapa. Ecco cosa è successo nella puntata del 3 marzo di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 3 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Mimmo e Anna comincia un po’ malino perché con i primi sei tiri, oltre ai 50 euro, 0 euro, 30mila euro (nel pacco della new entry ‘Yury Chechi’), 20mila euro e 10 euro, eliminano anche i 300mila euro. Arriva la prima chiamata del Dottore e offre 27mila euro, cifra che Anna rifiuterebbe: "Possiamo tritare in tranquillità" conferma Mimmo. Poi vanno via i 5mila euro, 100mila euro e le cime di rapa che vanno all’Emilia-Romagna, in testa alla classifica con ben 7 piatti tipici trovati nel pacco. Quando Pasquale Romano chiama in studio, De Martino esordisce dicendo: "Dottore, lei è una cima? Non vi posso dire cosa mi sta dicendo…" Il Dottore offre il cambio e la coppia lo accetta. Mimmo dice che aveva "già deciso a casa con quale numero cambiare" e poi lascia il 10 per prendere il pacco 17 della Toscana. Subito dopo scoprono che nel pacco pescato a inizio partita c’erano solo 5 euro: "Il cambio ha portato bene" dice esultando De Martino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultima batosta arriva subito dopo: escono dal tabellone i 200mila euro e il conduttore dichiara: "Non si fa in tempo a festeggiare che arriva la mazzata…" Una volta trovati i 200 euro, PaSqualo se la gioca a carte e la coppia pesca il cambio, che è l’opzione che li mette più "in crisi". Mimmo spiega: "Il 17 è nata Anna e anche il mio nipotino Leonardo. Un mio carissimo amico Vigile del Fuoco, Antonio, è morto in un intervento il 17 settembre. Questo pacco ha un significato per me, quindi rifiuto il cambio". Poi vanno via i 100 euro, i 10mila euro e i 50mila euro. Ora sul tabellone ci sono 3 blu e due rossi, uno da 15mila euro e l’altro da 75mila euro. Il Dottore offre la metà della prima offerta, quindi 13.500 euro, ma Mimmo se la vuole "giocare fino alla fine". Anna si dice d’accordo e poi trita l’assegno. "Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto" dice il concorrente. La coppia elimina i 20 euro e il Dottore decide di offrire il cambio per non fare i due tiri che li porterebbero al gran finale: "Non ama il pompiere, eppure non facciamo multe!" scherza Mimmo. Il concorrente accetta il cambio e spiega il significato del 5, prima di lasciare il 17 per il 2: "Il 5 è il numero di mia madre, Titina. Lei guardava sempre questo programma, è ancora viva ma ora è affetta da Alzheimer…" Poi avviene il cambio e veniamo a sapere che il 2 rappresenta la data di nascita della piccola Chiara. Subito dopo la coppia scopre di aver lasciato un pacco del valore di 500 euro e poi elimina anche i 75 euro, arrivando al gran finale con ‘soldi sicuri‘, ovvero i 15mila e i 75mila euro.

L’ultima offerta del Dottore è 45mila euro, quindi la metà della somma tra le due cifre rimaste sul tabellone: "Qua il gioco si fa duro, perché è una bellissima cifra. Sono sicuro che mia moglie già sa cosa deve fare e che è d’accordo, poi magari mi smentisce". "Tu cosa pensi di avere nel pacco? Io non ho capito cosa vuoi fare" confessa la moglie, aggiungendo: "C’è sempre un’incognita, quindi nel dubbio io accetterei". "Qui ci sono i 75mila euro. Io dubbi non ne ho mai avuti, però tornare con i 45mila sicuri, trovati a ‘terra’.… sono certo di arrivare da vincitore a Foggia". Poi lo sguardo di Mimmo si sposta sulla foto di Chiara e l’uomo, con gli occhi lucidi, accetta i soldi. "Si è fatta attendere e poi è arrivata, un uragano. Lei mi avrebbe urlato di prenderli. Dottò grazie, le voglio bene! Accetto l’offerta!" dice alzando gli occhi in alto per parlare direttamente con PaSqualo. Prima di andare avanti con la partita, il concorrente racconta un piccolo aneddoto riguardante Affari Tuoi: "Il primo giorno che sono venuto qui siamo usciti dagli studi, esco e tac…" Il conduttore, incuriosito, chiede: "1 Euro?", e lui risponde: "No, cac*a! Ho pensato: ‘Speriamo porti benei. Questa mattina, l’amore mio ha trovato per terra un euro. Li ho puliti, magari ci portano bene". Infine, la coppia scopre che nel pacco 2, quella della figlia, ci sono i 75mila euro: "Anche stasera ci avevi azzeccato, ma la prudenza non è mai troppa!" commenta De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Poche le polemiche sui social dopo la puntata del 3 marzo 2025 di Affari Tuoi, forse perché Mimmo ha conquistato tutti con il suo umorismo. Nella maggior parte dei commenti, infatti, i telespettatori lo hanno elogiato per la partita fatta, dicendo inoltre che mancherà molto nella trasmissione, però qualche critica è emersa ugualmente: "Era ovvio avesse 75 mila, gli aveva offerto tantissimo", "Ecco…lo sapevo che avevano 75.000 euro..dovevano avere un pò più di coraggio…", "Si capiva", "Ma scusa, dici che vostra figlia non vi tradisce e poi accetti". Poi, un utente su X (ex Twitter) nota: "Il Dottore aveva offerto una cifra troppo facile da accettare. E’ un uomo coerente, non sarebbe stato da lui fare la bastardata di portarlo a rifiutare 45mila euro e di farlo andare a casa con 15mila dopo averlo aiutato DUE volte."

Potrebbe interessarti anche