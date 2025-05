Affari Tuoi, Martina incassa dopo record negativo e lacrime: “Sto tremando”. Ma un errore le costa carissimo Nella puntata del 3 maggio, la partita di Martina parte malissimo (è record negativo), ma poi tutto cambia a pochi minuti dal finale: cosa è successo

È Martina a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 3 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Liguria pesca il pacco numero 14 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al marito Sergio, con il quale sta da ben 16 anni: "Appena l’ho visto, ho pensato che era l’uomo della mia vita". Martina e Sergio sono genitori di una bimba di 4 anni che si chiama Camilla. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: le olive taggiasche. Ecco cosa è successo durante la puntata del 3 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 3 maggio 2025: cosa è successo

La partita di Martina e Sergio comincia malissimo perché, con i primi due tiri, perdono 100mila euro e 300mila euro: "Torniamo un’altra volta" ironizza Sergio. Poi eliminano le olive taggiasche, che vanno in Friuli Venezia Giulia, 30mila euro, 20 euro e 20mila euro. Arriva la chiamata del Dottore, che offre 20mila euro per cominciare: "Io voglio divertirmi e soprattutto mi piacerebbe vincere, quindi rifiuto" dice Martina. Dopo aver tritato l’assegno, si passa alla terza tripletta che porta via con sé 15mila euro, 10mila euro e 50mila euro. "Che strage. Sono un cecchino al contrario" commenta la concorrente, che poi trita anche l’offerta da 15mila euro. De Martino, sbirciando nel pacco chiamato subito dopo, il 16 dell’Abruzzo, dice: "Mi spiazza questa partita, non so come reagire… vorrei aiutarti", e Martina risponde: "Io vorrei piangere, lo dico sinceramente". A questo punto scopriamo che nel 16 ci sono 75mila euro, e sul tabellone restano solo due rossi da 5mila e 200mila euro.

Dopo un po’ di meditazione zen, il trend negativo continua: Martina elimina i 5mila euro e De Martino commenta: "È record negativo in assoluto, 8 blu e un solo rosso". Poi comincia la discesa con i 100 euro trovati nel numero 8. "Con un tabellone così, eliminare un altro rosso sarebbe stato il colmo" dice il conduttore prima di ricevere la telefonata del Dottore, che offre 10mila euro per non fare i prossimi 3 tiri. La coppia trita l’assegno perché – afferma Martina – "non può sempre andare male, prima o poi la ruota gira, ne sono convinta". Con la nuova tripletta, se ne vanno 5 euro, 200 euro (nel 13 dell’Emilia Romagna che il marito non voleva chiamare) e 500 euro, contenuti nel pacco 7 che rappresenta la data di nascita della madre di lei. La nuova offerta del Dottore è 20mila euro, ma Martina rifiuta la cifra dopo un breve ragionamento: "Sono poco coraggiosa, ma i 200mila potrebbero essere qui. Perché no? Rifiuto e vado avanti". La concorrente decide poi di puntare sul loro numero, il 9 – "Noi ci siamo messi insieme il 9 gennaio del 2009" – e al suo interno trovano Gennarino, finalmente liberato e al quale De Martino dice "stasera avevamo proprio bisogno di te, di un po’ di positività".

Il Dottore si gioca il tiro successivo a carte e Martina pesca l’offerta, che è 25mila euro. Prima di tritare l’assegno, racconta che i numeri sul bancone, così come quello in suo possesso, hanno tutti un significato importante: "Il 17 è la data del mio compleanno, un numero che si ripete sempre nella mia vita; il 3 è nata mia figlia che mi ha consigliato proprio questo numero; il 2 luglio di qualche anno fa è mancato mio fratello a causa di un incidente stradale ed è un altro numero che si ripete sempre. L’unica cosa che mi ha detto mio padre è ‘vai, diverti, ma attenzione al 2‘; e poi il 14, giorno in cui i miei genitori, a settembre dell’anno scorso, il 14, hanno rinnovato le loro promesse in occasione del 50esimo anniversario, ed è stato un giorno strano, perché mia mamma quattro giorni prima aveva scoperto di non stare molto bene. Eravamo felici, ma dentro avevamo un velo di tristezza".

Una volta uscito anche il pacco da 0 euro, il Dottore offre 35mila euro. Martina dice: "Siamo due grandissimi lavoratori, lavorare non ci spaventa e piano piano negli anni siamo riusciti a realizzare tutto quello che volevamo. Potrebbero non ricapitarmi più 200mila euro…", e poi aggiunge: "Ma quando mai ho avuto tutto questo coraggio? Rifiuto e vado avanti". La coppia elimina 1 euro e si arriva al gran finale, con i 50 euro e i 200mila euro ancora in gioco. A questo punto il Dottore chiede a Martina di fare una richiesta economica (150mila euro), ma gliene offre la metà, 75mila euro. La concorrente, in lacrime, si racconta: "Una partita folle. Prima di questa esperienza stavo vivendo una dei miei momenti più bui in assoluto: la malattia di mia mamma, io che non sono stata bene fisicamente, forse per la troppa tensione… in più mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Mai mi sarei aspettata che mi chiamassero proprio adesso. Tutti voi, per me, siete stati terapeutici, anche tu Stefano. Mi avete fatto sorridere, sono stata felice e spensierata, nonostante fossi lontana da mia figlia e mio marito. Di carattere sono una che ha paura della sua stessa ombra, senza il sostegno di mio marito non riuscirei a fare nulla. Sto tremando… non posso rifiutarli, non ho tutto questo coraggio. Vorrei spingermi per dimostrare a tutti e a me stessa che non può girare tutto male… ma accetto l’offerta".

Alla fine, la coppia scopre di aver fatto un errore clamoroso, perché nel pacco 14 avevano 200mila. "Va bene" commenta Martina, mentre il conduttore chiude dicendo "La ruota aveva cominciato a girare nel verso giusto, perché non è vero che le cose belle capitano solo agli altri e nei film".

Le polemiche sui social

Anche dopo la puntata di Affari Tuoi di sabato 3 maggio non mancano le polemiche sui social: "Il dottore stasera se l’è vista brutta più che in altre circostanze perché la concorrente non ha capito, con 8 pacchi blu e uno rosso, che non poteva aver avuto tutta quella fortuna fino in fondo se non nella circostanza che i 200000€ fossero proprio nel suo pacco", "Che peccato, era così chiaro, così ovvio che aveva lei i 200k", "Non che 75k siano pochi, ma attivate il cervello e ragionate, non li avrebbe mai offerti se non avesse avuto i 200k…e non si tratta di ‘eh ma rischiava di andare a casa con niente’, chi guarda le puntate sa che offre queste cifre solo se il pacco alto ce l’hai tu", "Un pizzico di coraggio fa la differenza, che peccato non l’abbia avuto".

E ancora: "L’avevo pensato…vuoi vedere che dopo tutta quella sfiga di rossi persi magari invece ha proprio lei i 200k? A volte bisognerebbe davvero rischiare…", "Era palese, non le avrebbe offerto mai 75k se non avesse avuto i 200", "Un’offerta troppo esagerata, era quasi scontato", "Questa volta ha deciso lei di essere sfortunata. Anche se 75mila non sono caramelle", "Non gli ha mai offerto il cambio se no la partita sarebbe finita in 10 minuti quindi hanno palese 200.000".

