Affari Tuoi, Martina affonda e Thanat 'cacciato'. Poi il gesto (mancato) di De Martino rovina il finale Nella puntata dl 28 febbraio tante sorprese e situazioni inaspettate, compreso un finale molto amaro e un consiglio preso troppo alla lettera: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Martina a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 28 febbraio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Veneto, infermiera di professione, ha pescato il pacco numero 1 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare dal padre Roberto, che della figlia dice: "Lei è la regina di casa, mi fa fare quello che vuole". Prima di iniziare la partita Martina racconta: "Sono entrata in reparto col boom del Covid, non è stato facile ma ho avuto un supporto fantastico dai miei colleghi". Il conduttore ne approfitta per ringraziare tutti coloro che durante la pandemia hanno fatto il possibile nonostante la difficile situazione. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: i Bigoli. Ecco cosa è successo nella puntata del 28 febbraio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 28 febbraio 2025: cosa è successo

La partita di Martina non comincia benissimo, perché, oltre ai 200 euro e i 20 euro, perde subito i 200mila euro e De Martino ironizza: "È un po’ di sere che i 200mila escono subito. D’altronde Martina lavora a Trecenta, mica a duecento". Poi vanno via anche i 300mila euro e i 50mila euro. De Martino allora punta sulla meditazione Zen, ma esce un altro pacco rosso, quello dei 10mila euro. Arriva la prima chiamata del Dottore che propone subito il cambio, una possibilità che Martina accetta nonostante ci siano più blu che rossi sul tabellone: "Non ho numeri a cui sono legata" aggiunge la concorrente prima di accettare il cambio su consiglio del padre: Martina lascia il numero 1 per prendere il 6. Un po’ di titubanza per la scelta fatta c’è, e infatti decide di non aprire subito il pacco pescato all’inizio della puntata. Poi due tiri fortunati e l’ennesima batosta quando trova nel numero della new entry i 100mila euro: "Sai come si dice? Essere superstiziosi è da stupidi ma non esserlo porta male" commenta De Martino riferendosi al fatto che il pacco scelto è quello della new entry.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Dottore offre 5mila euro (per non fare ben sei tiri) e Martina declina l’offerta: "Abbiamo iniziato un po’ così, ma siamo qua per giocare e quindi giochiamo. Rifiuto l’offerta". Poi vanno via i 30mila euro, 15mila euro e Martina, incredula, chiede il mantra al conduttore, il quale si mette di fronte al pubblico in studio e dice: "Dirige l’orchestra Stefano De Martino, e che mantra sia! Ora tu mi trovi un pacco blu!" Il mantra, questa volta, funziona: nel pacco successivo ci sono i 500 euro. La concorrente decide di aprire il pacco pescato all’inizio e trova al suo interno i 5mila euro. Una volta usciti dal tabellone anche i 75 euro e i 75mila, la cifra più alta in gioco, il Dottore offre il cambio per non fare altri tre tiri e chiudere qui la partita. Martina, dopo essersi consultata col padre, decide di accettare nuovamente il cambio ("Lo sai cosa mi ispira" dice a Roberto) e lascia il 6 per il numero 4. Secondo Lupo, il Dottore vuole aiutare la concorrente, darle la possibilità di portarsi a casa qualcosa, in questo caso i 20mila euro, l’unico pacco rosso presente sul tabellone. Per Thanat, i Bigoli sono nel numero 13 e Martina chiama proprio quel pacco, con il conduttore che subito dopo chiede a Thanat di sbirciare dentro al 13 e poi lo accompagna alla porta d’uscita dello studio dicendo "Tante cose eh, arrivederci… vai!" mentre vediamo Thanat scendere le scale del teatro per andarsene. Il motivo? Nel numero 13 ci sono i 20mila euro, mentre nel pacco 6, quello in possesso di padre e figlia, i Bigoli.

Si va alla Regione Fortunata. Martina, di comune accordo con il padre, punta sulla Puglia per portare a casa i 100mila euro in palio, ma è la risposta è quella sbagliata. Nel frattempo, De Martino si rende conto che Thanat non è al suo posto e chiede: "Ma che Thanat se ne è andato? Torna! Era uno scherzo!" dice prima di accompagnarlo verso il suo posto tra il pubblico in studio quando lui si fa vedere. Poi il conduttore, dopo aver segnato il nome di alcune regioni su un foglio (quasi tutte), ironizza: "Al momento l’Italia è questa, non abbiamo progetti di espansione geografica". La concorrente ritenta la fortuna optando per il Friuli Venezia Giulia, regione ipotizzata anche da Lupo, ma la Regione Fortunata sono le Marche e anche i 50mila euro restano nelle casse della Rai. "Niente da fare, oggi la fortuna non è passata di qui" dice De Martino prima di lanciare la pubblicità.

Le polemiche sui social

Le polemiche sui social non mancano mai, neanche dopo la puntata di Affari Tuoi andata in onda la sera del 28 febbraio 2025: "Mamma mia ragazzi, questo ‘gioco’ può essere davvero crudele. Stasera in scena la crudeltà in danno della ragazza del Veneto, mi dispiace", "Di nuovo le Marche, ma ditelo a questo punto sono sempre Toscana e Marche", "Ma per carità", "A me annoia la regione fortunata".

Poi il dettaglio che non passa inosservato: "Non è il Friuli, Stefano non è dietro i concorrenti con il foglietto", "Martina è andata subito a guardare se De Martino avesse adottato qualche stratagemma per fare spoiler ma, spoiler: non era partita…", "Quando Stefano non si mette in posizione Spoiler, abbiamo perso", "Ormai abbiamo capito che quando Stefano non si mette dietro ai concorrenti non hanno azzeccato la regione", "L’ho capito perché Stefano è rimasto al suo posto".

Potrebbe interessarti anche