Affari Tuoi, Federica (in lacrime) va in panico e cade nel tranello del Dottore. Social in delirio: "Messa in crisi" Nella puntata del 27 febbraio non mancano lacrime e rivelazioni, ma anche tanti colpi di scena in una partita iniziata male e finita meno peggio del previsto

È Federica a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 27 febbraio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Trentino-Alto Adige, che ha una start-up di prodotti cosmetici, ha pescato il pacco numero 19 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare dalla mamma Michela. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: i Canederli. Ecco cosa è successo nella puntata del 27 febbraio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 27 febbraio 2025: cosa è successo

La partita di Federica comincia con l’eliminazione dei 5mila euro, seguiti dal pacco della new entry che contiene ben 300mila euro: "Via il dente, via il dolore" commenta Stefano De Martino. Poi una serie di tiri fortunati: Federica elimina i Canederli e 1 euro prima di trovare anche i 50 euro e 0 euro. Questa volta sono gli uomini a ballare Anema e Core di Serena Brancale per festeggiare e De Martino commenta: "Il battesimo dello chef (la new entry, ndr)". Quando arriva la prima chiamata del Dottore, la prima cosa che fa è chiedere a Michela se le piaccia il gioco dei pacchi, e la diretta interessata risponde: "Dopo nove anni di matrimonio o si gioca a Burraco o si gioca ad Affari Tuoi. Io ho scelto Affari Tuoi". L’offerta è 33mila euro che Federica rifiuta dicendo "Sono tanti soldi, però vado avanti". Poi vanno via i 20mila euro, 10 euro e 100 euro e il Dottore offre il cambio, ma Federica non ci sta: "Non ho la sensazione di cambiarlo. Sono molto emotiva e mi ascolto sempre. In questo momento non ne sento la necessità, quindi rifiuto il cambio". Con la tripletta successiva, mamma e figlia trovano i 75mila euro, 500 euro e 20 euro. A questo punto arriva la chiamata del Dottore, con il pubblico che grida "Caccia i soldi" e lui che subito dopo, tramite il conduttore, ironizza: "Vedevo Thanat dimenarsi e mi sono spaventato".

Poi arriva un’offerta di 40mila euro e Federica racconta il suo passato prima di tritare l’assegno: "Ho fatto tanti lavori, fin da quando ero piccola, anche se mia mamma c’è sempre stata. Ho sempre voluto darmi da fare e rendermi autonoma nel mio piccolo. So quanto valgono i soldi ma rifiuto l’offerta e vado avanti". Subito dopo De Martino domanda a Michela perché si è emozionata ascoltando la figlia: "Mia figlia è un gioiello, ha imparato da me perché ho fatto per lei da mamma e papà. Non le ho saputo fare da padre. Federica è forte, ha superato una malattia importante, i disturbi alimentari e l’anoressia. Per me essere qua è un’opportunità di crescita e di forza. Ha dimostrato di essere forte nella vita", è questa la risposta della madre di Federica che si commuove a sua volta. Poi la partita riprende ed escono dal tabellone i 75 euro, con il Dottore che ironizza: "Avevo capito che non era serata da quando Michela ha preferito Affari Tuoi al burraco". PaSqualo offre il cambio e Federica chiede un consiglio a Lupo che dice: "L’unico timore è se lei abbia nel pacco i 200mila euro. Ma se fossi al posto suo cambierei. Il Dottore le sta dando una grande opportunità". La concorrente decide di tenere il proprio pacco. Con i tiri successivi, mamma e figlia perdono i 15mila euro e 30mila euro e la nuova offerta economica si alza: si tratta di 50mila euro, soldi che Federica rifiuta con il sostegno della madre.

Nel pacco dell’Emilia Romagna, luogo amato dalle due donne, però trovano i 200mila euro: "Dovevano uscire prima o poi" commenta Federica prima del cambio proposto dal Dottore. "Cosa senti? In questo momento ti chiedo aiuto" dice la concorrente alla mamma, che risponde: "Dipende da cosa ti senti tu" "Non riesco a capire se il Dottore vuole aiutarmi… cosa facciamo? Non saprei con cosa cambiare" confessa Federica, e Michela le domanda: "E l’istinto cosa ti dice?" Federica segue l’istinto e va avanti. Ora sul tabellone ci sono i 200 euro ma anche i 10mila, 50mila e 100mila euro. Subito dopo escono di scena i 200 euro e De Martino urla "Soldi sicuri". L’ultimo tiro vale ben 50mila euro, il secondo premio del tabellone, e Federica è titubante: "Sono sempre stata coraggiosa nella vita, a volte potevo esserlo di più. Qua mi pare di aver giocato, ma chiedo un parere a te, mamma. Stare qua è diverso. Prima di decidere voglio ringraziare tutti gli amici pacchisti, perché questa esperienza arriva in un momento della mia vita molto delicato. Mi avete dato tantissimo, raccontato le vostre storie e mi avete arricchito".

Federica vorrebbe fermarsi perché "conosco il valore dei soldi", mentre la madre le ricorda che, a parte i 10mila euro, tutte le cifre sul tabellone sono pari o superiori all’offerta di Pasquale Romano. Alla fine, la concorrente ascolta "Michi" (con grande gioia del pubblico in studio) e subito dopo nel 13 della Campania trova i 50mila euro. De Martino ironizza: "Questione di zeri (restano i 10mila e i 100mila sul tabellone, ndr)". Nessun cambio, ma nuovamente un’offerta di 50mila euro da parte del Dottore. "Se qua ci sono 100mila euro, sono comunque contenta di essere arrivata fino alla fine. Questa volta però faccio davvero un passetto indietro e accetto l’offerta" dice Federica. Al termine della partita, le due donne scoprono di avere i 100mila euro e il conduttore chiude così la puntata: "Federica è stata prudente, il Dottore l’ha tentata ma va a casa comunque con 50mila euro". In studio solo standing ovation e cori: "Federica, Federica!"

Le polemiche sui social

Le polemiche sui social non mancano mai, nemmeno dopo la puntata di Affari Tuoi andata in onda la sera del 27 febbraio 2025: "Che nervi che si fanno tutti intortare all’ultimo pacco, anche se i precedenti 100 concorrenti sono stati fregati allo stesso modo. È proprio il bias dell’avversione alla perdita", "Quell’offerta puzzava da chilometri ma c’è da dire che l’elemento mossa a sorpresa può portarti ad accettare", "Se ti offre di nuovo 50.000€ vuol dire che hai di più. Non accettare…", "Ho capito che aveva i 100 quando ha rifiutato per la prima volta i 50 mila…e c’ho preso", "Come si fa ad essere cosi Stup1d4 da non capire che aveva palesemente i 100.000€!? Mamma mia, non meritano proprio di stare là"

E ancora: "Ecco qua, figurati, se non aveva i 100mila col ca**o che offriva 50mila euro per tre volte", "Era così ovvio il contenuto del pacco", "Lei sarebbe andata fino alla fine ma il fatto di rifiutare per tre volte di fila quella somma e di averla pure pescata l’ha messa in crisi, non la biasimo", "Le offerte erano abbastanza alte per non avere niente nel pacco…", "Ma perché non ci credono fino in fondo", "Ma ho capito male o queste dovrebbero essere mamma e figlia e che lei la chiama Michi alla mamma???", "Ma ancora non hanno capito che il dottore non regala niente…", "Facciamo finta che non ce lo aspettavamo", "Certe volte, tipo stasera, è palese che Stefano vuole aiutare facendo capire cosa c’è nel pacco. Non capisco come non sia ancora stato ripreso ahahahah".

