Ad Affari Tuoi De Martino tifa per Sara e Dario, la proposta di matrimonio in diretta accende la polemica: "Insopportabili" Nella puntata del 24 ottobre la concorrente è sfortunata nel gioco ma felicemente fidanzata e pronta per un grande passo: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1 giovedì 24 ottobre 2024, a sfidare il Dottore è Sara, anche detta "Saretta con turbante", concorrente della regione Umbria (da Foligno), che lavora come "creatrice di contenuti sui social media volti a sponsorizzare aziende e liberi professionisti" e gioca col pacco numero 4 affiancata in studio dal fidanzato Dario. Una volta che quest’ultimo raggiunge la ragazza, il conduttore fa subito una prima battuta: "Visto l’affiatamento, direi che state insieme da poco!", e i due, in effetti, lo confermano: "Stiamo insieme da 2 anni e mezzo, e quello che credo è che noi ci siamo conosciuti quando entrambi sapevamo quello che stavamo cercando. Questo ci ha fatto unire in maniera così forte", dice Sara. Vediamo insieme cosa è successo nel corso della puntata del 24 ottobre ad Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 24 ottobre 2024: cosa è successo

La partita inizia molto male, perché col primo tiro la coppia trova i 200mila euro. Dopo aver eliminato lo "0", i due chiamano la new entry e dal tabellone spariscono anche i 50 euro. Poi perdono pure i 15mila, 30mila e 50mila euro e il Dottore fa una prima offerta di 31mila euro, ma i due decidono di tritare l’assegno. Con la seconda tranche di chiamate eliminano i 20mila euro, e Pasquale Romano offre 35mila euro, ma Sara li rifiuta: "Mi stupisce! La partita è ancora tutta da fare. Con tanta tranquillità, pur sapendo che questi soldi hanno valore, tritiamo", dice lei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel pacco numero 9, solitamente contenente molti soldi, trovano "solo" 500 euro, mentre in quello successivo ci sono i 100mila euro e De Martino chiede: "Perché hai voluto fare l’azzardo?" Nemmeno Sara sa cosa rispondere, ma il conduttore le si avvicina, dopo aver affermato "Prima di questo tiro, facciamo una cosa…?", dice qualcosa di incomprensibile alla donna. Non è chiaro cosa intenda dire il conduttore fino a quando De Martino non prende una scatoletta di Affari Tuoi più piccolina e chiama i due protagonisti dell’evento al centro dello studio. Si tratta di una proposta di matrimonio: Sara chiede in diretta a Dario sposarlo con queste parole: "Amore della vita mia, io ho pensato tantissimo a questa partita, a come avrei voluto dirti questa cosa. Non esistono parole per descrivere tutto quello che io provo ogni giorno con te. Abbiamo raccontato tante favole alla nostra fragolina, e io ne voglio raccontare una ai figli che so che arriveranno, e voglio scrivere con te la pagina più bella: il nostro matrimonio. Non mi importa quando sarà: domani, tra vent’anni…"

Dario risponde di sì e la bacia. De Martino esulta: "Ha detto sì! Evviva gli sposi!" Poi Sara mette l’anello al dito al fidanzato e il conduttore afferma: "Questa non è più la postazione di gioco, ma è diventata a tutti gli effetti il tavolo degli sposi". I due lo prendono in parola, e infatti i baci si susseguono e De Martino commenta ironico: "Volete fare tutto qua adesso?" Il pacco successivo contiene 300mila euro e De Martino esclama: "Come rovinare un momento…", ma Dario, felice, dichiara: "Questo non si rovinerà mai!" La nuova offerta del Dottore è il cambio, e questa volta viene accettato da Sara: la concorrente lascia il numero 4 – un grande sbaglio perché contiene i 75mila euro, la cifra più alta in quel momento- per prendere il pacco 14 delle Marche.

Poco dopo restano sul tabellone 1 euro, 10 euro, 100 euro e 10mila euro e il Dottore gli offre la possibilità di andare direttamente alla Regione fortunata: la coppia accetta e scopre che nel proprio pacco ci sono i 10mila euro. Per 100mila euro, Sara punta sull’Emilia-Romagna, ma è quella sbagliata. Al secondo tentativo, per 50mila euro, il duo sceglie la Campania, però la Regione fortunata è il Molise. "Mi dispiace per questa coppia, ma come si dice: ‘Sfortunati nel gioco, fortunati in amore’. Evviva gli sposi!", chiude così la diretta il conduttore. Ricordiamo che mentre i due innamorati aspettano di sapere quale sia la Regione fortunata, continuano a baciarsi, il che porta il conduttore a dire: "Vado via, vi lascio soli".

Le polemiche sui social

Nel frattempo sui social si accende la polemica: "Lei voleva solo diventare famosa e farsi vedere ma che figura di merda ci ha fatto", "La puntata più noiosa con concorrenti imbarazzanti e irrispettosi. Felice non abbiano vinto", "Madonna, ma poi perché continuavano a slinguazzarsi? Dio mio, giuro, io di solito spero vincano tutti ma questa volta godo tantissimo!", "È la prima volta che gioisco per un concorrente che perde, insopportabili", "Se ogni bacio era in euro a quest’ora navigavano con uno yacht miliardario", "Tutti questi baci mentre stai giocando e provando a vincere soldi sono veramente squallidi. Stai a casa tua la prossima volta, che noi vogliamo vedere persone che giocano non che limonano tutto il tempo neanche aveste 14 anni".

Potrebbe interessarti anche