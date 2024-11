Affari Tuoi, Monica piange e De Martino se la prende col 'Dottore': finisce in disgrazia Nella puntata del 20 novembre la concorrente combatte fino all'ultimo, rinunciando alla Regione Fortunata, e il web insorge contro 'Pasqualo': cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno mercoledì 20 novembre 2024, a sfidare il Dottore è Monica, concorrente della regione Valle d’Aosta, che ha un negozio di alimentari dove lavora con la sorella e gioca con il pacco numero 15 affiancata in studio dal marito Vincenzo. "La cosa bizzarra è che loro due non solo hanno le stesse origini, sono calabresi, ma sono nati anche nello stesso paese", spiega De Martino. Il primo incontro tra i due viene raccontato dalla concorrente: "Io lavoravo in un negozio di ottica, lui è passato per provarsi degli occhiali ed è stato colpo di fulmine. Poi da lì abbiamo iniziato a uscire insieme e ora abbiamo due figli". Vediamo insieme cosa è successo durante la puntata del 20 novembre di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 20 novembre 2024: cosa è successo

Con i primi tiri Monica perde subito i 300mila e 200mila euro e De Martino commenta: "Mamma mia ragazzi, starà festeggiando il Dottore… Difendiamo il nostro nuovo podio da 50mila, 75mila e 100mila euro". Poi lei e Vincenzo eliminano i 10mila euro e i 75mila, con Monica che, intristita dall’evento, dice al conduttore: "Ti avevo ascoltato, mi avevi detto che si era spostata a nord la parte del tavolo pericolosa". Il Dottore offre il cambio, ma i due rifiutano l’offerta dopo essersi confrontati e nel pacco successivo trovano 0 euro. Escono dal tabellone anche i 20mila euro e il Dottore, che dice di essere talmente tranquillo che sbadiglia ("Sei monello però, eh", commenta Monica), offre 15mila euro, rifiutati perché "siamo venuti qui per giocare, quindi se sei d’accordo (chiede al marito, ndr) rifiuto e vado avanti".

Quando manca l’ultimo tiro della consueta tripletta, Stefano De Martino ricorda che manca ancora il biglietto della lotteria da consegnare e, muovendosi intorno al bancone dei pacchisti, dice: "Faccio un giro col biglietto, facciamolo rimbalzare su tutti i pacchi… dov’è?" Poi trovano i 50mila euro e arriva la chiamata del Dottore, con De Martino che afferma: "S’è svegliato. Abbiamo trovato due pacchi blu". Rivolgendosi a Monica, aggiunge: "Non gli ho detto del pacco rosso trovato" "Bravo, teniamoglielo nascosto", dice la concorrente, stando al gioco, prima di prendere in giro Pasquale Romano: "Non sono qui da 27 puntate (invece sì, ndr), ma da 54!" Alla fine il Dottore propone (di nuovo) il cambio ma Monica e Vincenzo non sanno bene se lasciare a qualcun altro il numero 15, perché "Il 29 aprile 2015 è nato il mio primo bimbo, ma noi non abbiamo numeri. Che facciamo? Teniamo Ale con noi visto che mi ha dato anche la conchiglia portafortuna?" Rifiutano quindi il cambio e nel pacco successivo, quello della new entry, ci sono (finalmente) i 5 euro della Lotteria Italia.

La nuova offerta del Dottore è ancora di 15mila euro, ma la coppia trita l’assegno e poi elimina i 75 euro. Pasquale Romano chiama e Monica ribadisce: "Sono sempre qui da 54 puntate!". La nuova proposta è il cambio, anche questa volta rifiutato dalla concorrente, che poi elimina un’altra cifra bassa. Sul tabellone restano 5mila, 15mila, 30mila e 100mila euro insieme ai 100 euro. Monica chiama il pacco 9, che solitamente contiene tanti soldi, ed escono dal gioco pure i 30mila euro. Il Dottore offre ancora 15mila euro nella puntata definita da Romano "simmetrica". La coppia trita l’ennesimo assegno da 15mila euro prima di scovare anche i 100mila euro. La chiamata del Dottore arriva subito, ma in questa occasione ‘Pasqualo’ cambia strategia abbassando l’offerta a 5mila euro, rifiutati dai coniugi senza nemmeno pensarci su.

Monica affonda e De Martino sbotta contro il Dottore

Dopo l’uscita dei 5mila, De Martino commenta: "Lo so, avrebbe potuto aprire prima questo pacco e avere ancora i 100mila, ma come poteva saperlo?", e Lupo, dal pubblico, urla: "Il pacco dei 100mila era quello del ‘bar economico’ (così soprannominato dal conduttore, ndr)". Nel gran finale restano solo i 15mila e 100 euro e il Dottore propone il cambio, rifiutato perché "credo nel pacco di Ale (il figlio, ndr)". Per Lupo e Thanat nel numero 15 ci sono i 15mila euro, per i pacchisti anche. E Monica, col viso rigato dalle lacrime, dice: "Che belli, vi voglio bene". Avevano torto tutti, perché nel loro pacco trovano i 100 euro e De Martino chiude la puntata così: "Il dottore ha ingannato tutti. È incredibile, è tremendo!"

Le polemiche sui social

Come di consueto, non mancano le polemiche sui social: "E anche stasera lupo non ha capito una fava", "27 puntate a partecipare come pacchista per finire così… Per me non è corretto… Dovrebbero mettere pacchisti pagati che non giocano…", "Sono stati talmente poco coinvolgenti questi due che manco sono riuscita a dispiacermi per il finale", "Il dottore non può essere così prevedibile", "Il dottore non ha ingannato proprio nessuno caro Stefano, anzi ha cercato ripetutamente di aiutarla proponendo il cambio. Non diciamo boiate", "Un cambio lo farei….di marito".

