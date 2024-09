Affari Tuoi, Giuseppe da Frosolone beffato dal Dottore e i social (in lacrime) insorgono: "È vergognoso" Durante la puntata del 15 settembre, il concorrente continua a rifiutare pacchi e offerte di denaro, arrivando poi alla Regione Fortunata: cosa è successo

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 15 settembre 2024, condotta da Stefano De Martino su Rai1, è finalmente il turno del camionista Giuseppe (da Frosolone), già presente in studio come pacchista dalle ultime puntate della scorsa edizione del game show condotto al tempo da Amadeus. Simpatico, molisano e pieno di aspettative, il concorrente sfida il Dottore con il pacco numero 10 ed è accompagnato dalla moglie Stefania, sua compagna di vita da 13 anni e 9 mesi. Vediamo insieme cosa è successo nel corso della diretta di ieri sera: come si è conclusa la partita? Non benissimo, ma andiamo per gradi.

Affari Tuoi, puntata 15 settembre 2024: cosa è successo

La partita di Giuseppe inizia molto bene, perché dopo i primi 6 tiri suonano le "campane a festa": i 300mila, 200mila e 100mila euro sono salvi e 0 euro non sono più un pericolo. La prima offerta del Dottore è di 39mila euro, ma la coppia la rifiuta per poi trovare nelle tre chiamate successive i 200mila euro, una perdita per cui il Dottore propone un cambio pacco che il concorrente decide di rifiutare, perdendo anche i 100mila euro. L’offerta successiva, per un solo tiro, è di 30mila euro, ma Giuseppe è intenzionato a proseguire la sua corsa.

La fortuna, però, non sembra essere dalla sua parte: trova i 50mila e poi rinuncia al cambio offerto dal Dottore. Una volta usciti di scena anche i 20mila, 30mila, quest’ultimo propone un nuovo cambio per permettergli di prendere il famoso numero di un sogno fatto di recente, anche se proprio la sera precedente una persona, dopo averlo riconosciuto, gli aveva chiaramente detto di tenere il numero 10 fino alla fine. A chi dà retta Giuseppe? Per il momento il concorrente decide di tenere il proprio pacco e continuare la partita, ma nel Lazio si imbatte nei 300mila euro, restando con 1 euro, 50 euro e 10mila euro ancora in gioco. L’offerta scende drasticamente a 3mila euro, rifiutati dalla coppia che apre il pacco del famoso sogno e trova i 50 euro.

Poi, Giuseppe decide di provare direttamente la Regione Fortunata, scegliendo prima la Puglia per i 100mila euro e poi l’Umbria per i 50mila. Purtroppo la risposta è sbagliata: la Regione Fortunata è il Piemonte e quindi Giuseppe e Stefania tornano a casa a mani vuote, con Stefano De Martino che abbraccia il concorrente, il quale durante la sua ultima puntata di Affari Tuoi saluta anche Amadeus.

Le reazioni sui social

Poche critiche e tanto affetto per Giuseppe da Frosolone: "Era ormai l’anima di Affari Tuoi, mandarlo a casa senza niente è vergognoso", "Partita non valida, facciamolo rigiocare, Frosolone meritava di vincere! Non è giusto!!", "Vado a piangere in un angolo. Non solo non vedremo e sentiremo il nostro camionista preferito ma non ha neanche vinto", "Comunque il molise ad affari tuoi è maledetto, fanno sempre delle belle partite, ma poi non si portano mai niente a casa", "In lutto per Peppone da Frosolone, camionista per passione", "Mi ero affezionata al concorrente, doveva vincere". E ancora: "Era arrivato a un punto con pochi blu e più rossi e lì doveva cambiare, erano più alte le possibilità di beccare i soldi", "Questa non è una bella serata. (sto contattando la psicologa)", "I migliori non vincono mai".

