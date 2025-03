Affari Tuoi, Loriana 'pesca' due pacchi da capogiro ma il Dottore la tenta e si arrende. De Martino preoccupato: "Ora è colpa mia?" Nella puntata del 14 marzo di Affari Tuoi, Loriana prende due pacchi molto fortunati, ma il Dottore le fa una buona offerta e tutto cambia: cosa è successo

È Loriana a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 14 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Sicilia, che si occupa di comunicazione digitale per un’agenzia che progetta e sviluppa siti web, ha pescato il pacco numero 4 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme al fidanzato Fabio, un impiegato bancario. "Ci siamo conosciuti facendo volontariato in parrocchia con i bambini, infatti saluto tutti i bimbi" dice la concorrente, in attesa di ricevere la proposta di matrimonio, prima di svelare che stanno insieme da ben 8 anni. De Martino commenta: "8 anni, quindi avete superato la crisi del settimo. Alleluia!" Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: 10 panelle. Ecco cosa è successo nella puntata del 14 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 14 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Loriana e Fabio comincia abbastanza bene, perché con i primi sei tiri eliminano subito i 10mila euro, 500 euro, 50mila euro, 50 euro, 5 euro (nel 3, numero che rappresenta il compleanno del padre di Loriana) e 15mila euro. Suonano le campane a festa e arriva la prima chiamata del Dottore che offre 40mila euro. Per Fabio è un po’ presto per accettare l’assegno e la concorrente si dice d’accordo: "È una bella offerta, però qua deve uscirci l’anello e dobbiamo sistemare casa. Quindi rifiutiamo e andiamo avanti!" "Viva gli sposi!" commenta De Martino sentendo la marcia nuziale in sottofondo. Poi vanno via i 5mila euro, i 20mila euro e 200 euro: dopo la tripletta, il podio è ancora intatto.

A questo punto PaSqualo si ‘trasforma’ in uno "scorpione", segno zodiacale dei due membri della coppia, e offre il cambio, rifiutato dalla concorrente prima di trovare i 10 euro, 1 euro e i 100 euro (nel pacco della new entry) grazie alle chiamate successive. Il Dottore torna all’attacco offrendo a Loriana e Fabio ben 50mila euro: "Sono davvero tanti soldi, soprattutto per noi che siamo giovani. È un tiro, abbiamo tanti sogni nel cassetto e ce la vogliamo giocare" risponde la concorrente.

Poi la coppia elimina i 30mila euro e il Dottore offre ancora una volta il cambio. Loriana ragiona: "Ci sono più rossi che blu… Io sono qui da 27 puntate e questo numero 4 mi è capitato spesso ma era quasi sempre blu, io non ho la sensazione che sia rosso… Ho il 13 che mi guarda…" De Martino, rivolgendosi al pacchista del 13, scherza: "Oh, è fidanzata! Girati!". Dopo che quest’ultimo si è voltato dando le spalle alla coppia, Loriana accetta la proposta di PaSqualo e lascia sul bancone il 4 per prendere il 13.

Subito dopo decide di puntare sul numero 20 ed elimina così il pacco da 0 euro, con De Martino che poi balla sulle note di Anema e Core insieme al sosia di ‘Carlo Conti’, ovvero il pacchista del Molise in cerca di lavoro, soprannominato così a inizio puntata. Poi la coppia trova i 100mila euro, contenuti nel pacco che Loriana aveva pescato a inizio partita, il numero 4, e Pasquale Romano offre nuovamente 50mila euro. Fabio è titubante a rifiutarli: "Siamo giovanissimi, sarebbe comunque uno sprint per noi, un buon punto di partenza". Loriana però gli fa tritare l’assegno dicendo di volerci provare ancora.

Una volta eliminate (finalmente) le 10 panelle, dopo aver sentito il pubblico in studio esultare per l’andamento della partita, il Dottore ‘mette’ sul tavolo un assegno del valore di 75mila euro, il terzo premio sul tabellone insieme ai 200mila euro e 300mila euro. "Io penso già a mia mamma che mi dice: ‘Ma sei pazza?’ Però è un tiro e ci proviamo. Non riesco neanche a parlare, rifiuto" commenta la concorrente prima di aprire il pacco da 200mila euro. L’offerta è nuovamente di 75mila euro e la giovane donna, prima di accettare, racconta il suo ragionamento: "Io mi sono tenuta il 9, il 17 e il 13 per un motivo. Prima di venire ad Affari Tuoi ho fatto un sogno, non avevo mai sognato un numero fino a quel momento e in questo sogno c’erano il 9, il 17 e il 13… Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, abbiamo fatto una bellissima partita… Ti dico la verità, Stefano, ho tanti sogni nel cassetto, però ricordo una tua frase. Stefano, preoccupato, commenta: "Adesso vuoi vedere che è colpa mia, nessuno si ricorda mai di quello che dico, nessuno mi ha mai dato ascolto, e ora ricorda la mia frase… Qual è?", e Loriana risponde: "‘È meglio andare a casa con un rimpianto o un rimorso?‘ Meglio stare tranquilli, noi accettiamo".

La partita prosegue: scopriamo che nel 9 del Piemonte ci sono i 75mila euro e quindi nel gran finale restano i 75 euro e i 300mila euro. A fine partita la coppia scopre di aver perso i 300mila euro e la delusione nei loro occhi è tanta, anche se Loriana sembra prenderla meglio del previsto: "Va bene". "Avevi pescato il numero giusto. Ma nei sogni, come dice il Dottore, cominciano le responsabilità" conclude De Martino.

Affari Tuoi: le polemiche sui social del 14 marzo 2025

Come di consueto, al termine della puntata del 14 marzo 2025 di Affari Tuoi non mancano le polemiche sui social, anche visto la fortuna di Loriana nel lasciare sul bancone il pacco da 100mila euro per prendere quello da 300mila euro: "Ma la fortuna ( gettata via) di questa: aveva 100000€ li ha cambiati con 300000!!!", "Pensa avere così tanta fortuna nella vita di beccare 300k e non capirlo", "Va bene un ca**o, dici che hai sognato il 13, e hai il pacco 13, aggiungendo che non avevi mai sognato numeri, e poi accetti…mah a questo punto non lo dicevi il sogno", "Le ha offerto due volte la stessa cifra, era chiaro che aveva la cifra più alta", "Non portate i vostri compagni/e. Portate qualcuno che non parla ma trita solo gli assegni".

E ancora: "Comunque anche stasera il "dottore" gli ha voluto male…", "Ma poi secondo lei il dottore le offriva 75k così a caso???", "Ecco…aveva preso 300.000 euro..ma quando ti ricapita…avere tanto cu*o e non sapersene approfittare…mah…", "Se avesse giocato da sola avrebbe rischiato… Intanto lui se la ride", "Non ho parole, solo parolacce", "Ma l’avevamo capito tutti", "Io non riesco a capire. Vai senza soldi e al massimo vai via così come sei andato. Con 300k in gioco si DEVE andare fino in fondo. Altrimenti che partecipi a fare? Per accontentarti? Già ci accontentiamo tutti i giorni, quando hai l’occasione devi andare in fondo".

