Affari Tuoi, Deborah salva grazie alla nonna (apparsa in sogno) e De Martino 'parla' con una suora. Sui social: "Come da copione" Nella puntata del 13 marzo, Deborah perde quasi subito tutte le cifre più alte presenti sul tabellone, ma il Dottore la aiuta: cosa è successo e i commenti

È Deborah a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di giovedì 13 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Basilicata, un aspirante magistrato, ha pescato il pacco numero 12 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla sorella Angelica, laureata in sociologia e criminologia che ora studia per diventare un assistente sociale. La concorrente racconta: "Studio ancora e sono fidanzata con Carmine". Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: il pane di Matera. Ecco cosa è successo nella puntata del 13 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 13 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Deborah e Angelica comincia malissimo, perché con i primi 3 tiri perdono subito 75mila euro, 200mila euro, 100mila euro: "Io me ne andrei" canta (per sdrammatizzare) De Martino. Poi un po’ di meditazione zen e le due sorelle eliminano 1 euro, 200 euro e 50 euro, aiutate dallo stratagemma della cloche: il conduttore appoggia sulla testa dei pacchisti scelti dalla coppia il coperchio della specialità. Arriva la prima chiamata del Dottore e De Martino gli dice: "Le piace la cloche? Elegante eh? Già, sono quelle finezze che…" dice ridendo il conduttore prima di aggiungere: "Però intanto abbiamo raddrizzato la partita". Le due sorelle rifiutano il cambio proposto dal Dottore, ma solo dopo che Deborah ha ammesso di credere "in qualche numero" presente sul bancone. Poi vanno via i 15mila euro, il pane di Matera e 0 euro (nel numero 20, il pacco della nonna che non c’è più).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A questo punto arriva la prima offerta di PaSqualo del valore di 24mila euro, assegno tritato perché ci sono ancora cifre importanti sul tabellone, nonostante "non sia proprio dalla nostra parte". Una volta usciti i 500 euro, 30mila euro e 75 euro, il Dottore offre il cambio e le due sorelle lo accettano: Angelica lascia sul bancone il numero 12 per prendere il 13 della Campania. Subito dopo scopriamo che nel pacco pescato a inizio partita c’erano solo 20 euro. Deborah chiede al Dottore 150mila euro, ma l’offerta resta uguale alla prima, ovvero 24mila euro: "Me la voglio giocare ancora" risponde la concorrente prima di tritare l’assegno. Le due sorelle eliminano dal tabellone anche i 5mila euro e Pasquale Romano ripropone il cambio, questa volta rifiutato senza alcuna esitazione.

Ora Deborah vuole puntare o sul numero 2 ("Mi piace credere che se siamo qui è per mia nonna, scomparsa lo scorso 22 novembre" spiega), oppure sul pacco 3, riguardo a cui racconta un aneddoto: "In uno dei miei lunghi viaggi verso Roma ho incontrato una suora e abbiamo parlato per almeno 8 ore. Senza che lei sapesse della mia partecipazione ad Affari Tuoi, mi disse: ‘Ricorda nella vita il numero 3’. Io le chiesi: ‘In che senso?’, e lei mi rispose: ‘Ricorda di essere bella, brava e buona’". De Martino ricorda: "È già la seconda volta che succede… Secondo me questa è la stessa suora…". Poi, guardando dritto verso la telecamera, il conduttore scherza: "Sorella, io so che lei è sempre in giro, che viaggia molto, ma dare i numeri…" De Martino consiglia a Debora di non focalizzarsi su quei due numeri, ma quest’ultima risponde: "Uno dei due lo devo chiamare per forza", e il conduttore scherza: "Ah, per forza… non sapevo di questo regolamento interno!". Nel 3 dell’Abruzzo, il numero della suora, trova i 20mila euro e subito dopo il Dottore se la gioca a carte: Deborah pesca il cambio, ancora una volta rifiutato.

Poi nel pacco del nonno, il 16, la batosta da 300mila euro: "L’avevo detto che era rosso..." commenta incredula Deborah. Nel numero di nonna, il 2, trovano invece i 10 euro. Sul tabellone restano quindi i 100 euro, i 10mila euro e i 50mila euro e il Dottore offre i 10mila euro. Dopo aver tritato l’ennesimo assegno, le sorelle eliminano anche i 10mila euro e PaSqualo offre 20mila euro per non giungere al gran finale: "Mia madre è nata il 13 agosto come il mio fidanzato, è un numero che mi è apparso anche in sogno grazie alla nonna. Non sono una che rischia, solo il minimo. Io sono razionale e mia sorella è istintiva, lei rifiuterebbe. I miei genitori direbbero di accettare. Credo che nel pacco ci sia il rosso, ma piuttosto che andare a casa senza nulla accettiamo l’offerta".

Secondo Stefano De Martino, i soldi sarebbero nel numero 13, Lupo invece pensa che siano nel 19. Chi ha ragione? A fine puntata scopriamo che nel pacco delle due sorelle ci sono i 100 euro e il conduttore commenta: "Il nostro magistrato porta a casa la pelle e anche i 20mila euro".

Le polemiche sui social

Come di consueto, non mancano i commenti sui social durante e dopo la partita di Affari Tuoi: "Comunque una cosa veramente da studiare sono gli sconosciuti che vanno dai pacchisti e danno numeri a caso", "Magari se avessero avuto i 50.000€,avrebbe fatto un’offerta più alta per invogliarle ad accettare… Non saprei", "Tutti che sognano nonni che gli danno i numeri…io che sogno solo catastrofi…", "C’è da dire che Stefano non ci prende mai", "‘Noi’ è un parolone considerando che la sorella sta lì così", "Accetta, come da copione…".

