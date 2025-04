Affari Tuoi, Roberta fa un errore clamoroso e perde una somma da capogiro. I social notano un dettaglio: "Anche lui ha un cuore" Nella puntata dell'11 aprile, la partita di Roberta parte abbastanza male ma finisce meglio del previsto dopo una scelta sbagliatissima: cosa è successo

È Roberta a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 11 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Lazio, che lavora nella pasticceria e gelateria del padre a Bracciano, pesca il pacco numero 4 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla sorella Manuela. Roberta ha due figlie, Ludovica e Aurora. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: 2 maritozzi. Ecco cosa è successo durante la puntata dell’11 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 11 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Roberta e Manuela parte bene, con i 500 euro e 5mila euro eliminati subito, e prosegue con la prima batosta della serata, perché subito dopo trovano i 300mila euro. "Dobbiamo trovare i due maritozzi, abbiamo avuto un calo di zuccheri!" dice Stefano De Martino. Poi un paio di tiri fortunati del valore di 1 euro e 50 euro, insieme a una piccola battuta d’arresto di 20mila euro. La prima offerta del Dottore è 29mila euro: "Sono tanti soldi, ma ho appena iniziato e vorrei giocare un pochino. Vediamo più avanti" commenta la concorrente. Assegno tritato, e poi trovano i maritozzi e 100 euro, una combo perfetta. L’ultimo tiro della tripletta è un colpo abbastanza duro per le sorelle, perché perdono i 75mile euro, un ‘cuscinetto’ non di poco valore. A questo punto il Dottore offre per la seconda volta 29mila euro ed Emanuela le consiglia di giocare ancora. Roberta dà retta alla sorella dicendo che "Sono sempre tanti soldi, ma faccio qualche altro tiro", e poi fa tritare il secondo assegno. Si va avanti con l’uscita dei 200 euro e dei 100mila euro, altra batosta non da poco, ma la tripletta si chiude con un tiro decisamente positivo: 0 euro e si balla con Anema e Core!

Il Dottore non si schioda dall’offrire 29mila euro e Roberta commenta: "Tutti i numeri sul bancone mi dicono qualcosa. Proviamo a fare un tiro". Poi racconta quanto contano per lei alcuni numeri presenti sul tavolo: "Il 13 mi sono successe tante cose, mentre il significato del 6 non lo ricordo più e il 4 è una data importante per me e poi noi due, io e mia sorella, in tutto abbiamo 4 bimbi a casa. Il 2 nemmeno lo ricordo…". Alla fine, decidono di chiamare il 6 e scoprono che ci sono i 10mila euro: "Perché è una cifra che non si ricorda, lì in mezzo ai pacchi i 10mila euro si dimenticano" scherza il conduttore. Il Dottore propone il cambio e Roberta lo accetta e lascia il numero 4 per prendere il 10, pacco della "mia bimba": "Aurora è nata il 10/10 e Ludovica ha 10 anni" spiega la concorrente prima di scoprire che nel pacco pescato all’inizio ci sono 200mila euro. Ora l’offerta scende a 10mila euro. "Vorrei tornare indietro…" dice la concorrente pensando ai 200mila persi, e poi sceglie di rifiutare i soldi.

Subito dopo trovano i 15mila euro e il pubblico consiglia di usare il mantra ‘Ora tu mi trovi un pacco blu’ per raddrizzare la partita, e, dopo il coro di voci, escono dal tabellone anche i 50mila euro: "Non bisogna indugiare col mantra…" ricorda De Martino. Eliminati i 20 euro, con i 10 euro, 75 euro e 30mila euro ancora in gioco, il Dottore offre 7mila euro. Roberta chiede il parere della sorella che però risponde, ridendo, "Non voglio dire niente". Dopo aver tritato l’assegno, se ne vanno i 75 euro e nel gran finale restano i 10 euro e i 30mila euro. Arriva la nuova telefonata di Pasquale Romano, che fa chiedere a De Martino cosa si aspetti ora Roberta da lui: "Vedendo un finale simile, mi aspetto che il Dottore sia buono" commenta la concorrente, e il conduttore ribatte: "Son poche 12 puntate (quelle di Roberta da pacchista ndr) per capire fin dove arriva la cattiveria del Dottore. Qui si tratta di gioco, ed è troppo allettante in questo caso. Cambio!" Roberta decide di accettare il cambio: "Mi è venuto d’istinto" dice dopo aver preso il pacco 18.

A questo punto il Dottore chiama in studio per chiedere al conduttore dove, secondo lui, si trovano i soldi. Lui risponde che i 30mila euro sono nel pacco delle sorelle e PaSqualo lo sfotte: "La domanda è, ‘in percentuale, hai più sbagliato o indovinato?’ Ho sbagliato più volte, ma sbagliando si impara. Vuole sapere se ho torto o ragione? Glielo dico tra una manciata di secondi!" Al termine della puntata scoprono che nel 18 ci sono i 30mila euro, la cifra più alta sul tabellone, e tutti esultano e applaudono, mentre Roberta scoppia a piangere dalla gioia. "Signori, finalmente ho azzeccato anche io una previsione! Sbagliando si impara!" scherza il conduttore.

Le polemiche sui social

Come sempre, nel corso della puntata di Affari Tuoi dell’11 aprile, non mancano le reazioni sui social: "Il dottore secondo me si è dispiaciuto e le ha voluto dare la possibilità di rifarsi alla fine", "Comunque stasera partita giocata malissimo per il cu*o che aveva avuto fino alla fine", "Praticamente aveva un significato per tutti i numeri, ma ha vinto con quello della sorella", "Le è andata bene dopo l’errore del primo cambio…", "Non bisogna mai fare capire il proprio gioco al Dottore dicendo numeri o trapelando le proprie mosse in anticipo", "Che coraggio a giocare fino alla fine, io dopo aver scoperto di aver perso 200k sarei scappata via in lacrime a metà partita", "Spiace ma per me questa sera, grande NO", "Poteva vincerne 170mila in più", "Aiutata. Va beh dai, sembra le servissero", "Anche il dottore ha un cuore ogni tanto".

