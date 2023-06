A Temptation Island approda un ex concorrente del Gf VIP 6: chi è Del programma condotto da Filippo Bisciglia sappiamo ben poco ancora, ma adesso qualche indiscrezione sta cominciando a emergere: le ultime novità sul reality

Non sappiamo ancora i nomi che compongono il cast della nuova edizione di Temptation Island, ma secondo alcune indiscrezioni presto vedremo sul piccolo schermo un ex gieffino del Gf VIP 6. Il reality show di stampo sentimentale è condotto da Filippo Bisciglia, attuale compagno di Pamela Camassa (Isola dei Famosi), e la prima puntata è prevista per il 26 giugno su Canale 5, con le registrazioni in partenza già dal 9 giugno nella splendida cornice di Is Morus Relais in quel di Santa Margherita di Pula, località situata al sud della Sardegna.

Chi è il misterioso personaggio

A lanciare la notizia, non ancora confermata dal diretto interessato, sono Deianira Marzano e Amedeo Venza: i due svelano il nome di uno dei possibili tentatori della prossima stagione del programma. Stiamo parlando del consulente finanziario, influencer e modello Gianluca Costantino, che nel 2021 entra nella casa più spiata d’Italia per volere di Alfonso Signorini.

L’ex Vippone nasce a Genova nel 1989 e si laurea in Economia e Finanza per poi mettere in pratica le sue conoscenze come consulente finanziario. In seguito decide di dedicarsi ad altro e inizia un viaggio nel mondo della moda lavorando in qualità di testimonial per un noto brand di intimo. È appassionato di sport e molto attivo sui social: l’esperienza al Grande Fratello Vip lo aiuta ad acquisire un maggior seguito su Instagram, arrivando a oltre 70 mila followers a un anno di distanza dalla sua partecipazione al reality show condotto da Signorini.

Temptation Island 2023

Della nuova edizione di Temptation Island non abbiamo molti dettagli: come già accennato, sappiamo che sarà Filippo Bisciglia a condurre la trasmissione e che le protagoniste indiscusse saranno ancora una volta coppie all’apparenza molto innamorate, pronte a mettere alla prova i loro sentimenti reciproci. Oltre ai tentatori, lo ricordiamo, non mancheranno le tentatrici, di cui però non conosciamo i volti. D’altronde, è bene dirlo, i casting sono ancora aperti, quindi dovremo aspettare qualche altro giorno prima di saperne di più.

