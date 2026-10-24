Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple

Il nuovo iPhone Duo è appena arrivato sul mercato. Le richieste sono tante e acquistarlo è molto complicato, non solo per il prezzo. Molti rivenditori, infatti, hanno esaurito le scorte e i tempi di consegna si sono allungati.

Questo è l’effetto dei preordini. Ora, però, sono disponibili le prime recensioni di iPhone Duo e, come prevedibile, le criticità emerse sono tante. Lo smartphone, che ricordiamo parte da 2.369 euro, ha diversi problemi da affrontare.

Uno di questi è software e, quindi, potrà essere risolto in breve tempo. Stiamo parlando delle app non ottimizzate. Molti sviluppatori, infatti, non hanno aggiornato le proprie applicazioni per renderle compatibili con i due schermi del pieghevole di Apple.

Per questo motivo, l’azienda di Cupertino si prepara a introdurre un’etichetta sull’AppStore, in modo da consentire agli utenti di poter identificare le app ottimizzate per il Duo.

Arrivano le app Made for iPhone Duo

Apple sta correndo ai ripari per arginare la frustrazione dei primi acquirenti. La nuova etichetta “Made for iPhone Duo” sarà presto visibile sull’App Store e certificherà tutte quelle applicazioni scritte appositamente per sfruttare il form factor pieghevole.

In questo modo, gli utenti potranno distinguere a colpo d’occhio i software ottimizzati da quelli che, attualmente, si limitano a girare in una basilare modalità di compatibilità, mostrando spesso fastidiose bande nere o interfacce distorte.

Questa mossa dell’azienda di Cupertino servirà sia per guidare l’esperienza d’uso dei clienti, sia come chiaro incentivo per spronare la community di sviluppatori a rilasciare rapidamente i necessari aggiornamenti per il doppio schermo.

Segnaliamo che lo smartphone è al centro anche di alcune truffe online con i truffatori che tentano di sfruttarne l’eco mediatico per sottrarre i dati degli utenti.

Gli altri problemi del Duo

Il problema delle app non ottimizzate potrà essere risolto grazie all’intervento degli sviluppatori, chiamati ad aggiornare le loro applicazioni nel corso delle prossime settimane. In breve tempo, quindi, tutte le app più diffuse dovrebbero adattarsi al meglio al doppio display del Duo.

Il pieghevole di Apple deve comunque fare i conti con varie criticità. Oltre al prezzo molto alto, che non ha spaventato gli utenti che hanno effettuato il preordine, ci sono dubbi sulla resistenza del display. In rete, come evidenziato da MacRumor, che cita anche vari post di Reddit, molti utenti hanno registrato rotture del pannello pieghevole nelle prime ore di utilizzo.

Tra le critiche delle recensioni, inoltre, c’è la lentezza del Touch ID oltre all’assenza del Face ID, elemento caratterizzante per tutti gli iPhone moderni. Anche la maneggevolezza è un problema, con il pieghevole che abbastanza spesso e pesante ed è pensato principalmente per l’utilizzo con la mano destra, quando chiuso.

Si tratta, chiaramente, della prima generazione di una nuova linea di prodotto destinata a registrare, in futuro, l’arrivo di un nuovo modello con diverse novità. Staremo a vedere se questi problemi limiteranno la diffusione del Duo, una volta che l’hype del lancio sarà scemato.