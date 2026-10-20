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Gli scarafaggi possono arrivare in bagno attraverso gli scarichi. Scopri quali dispositivi possono ostacolarne il passaggio e quando è necessario intervenire sull'impianto.

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Vedere uno scarafaggio vicino alla doccia o ritrovarlo nel lavandino fa pensare subito alle tubature. E in alcuni casi il sospetto è fondato, soprattutto quando lo scarico presenta qualche problema o è rimasto inutilizzato per molto tempo. Per impedire agli insetti di risalire esistono piccoli dispositivi che creano una barriera fisica tra le tubature e gli ambienti domestici.

Non tutti funzionano allo stesso modo. Alcuni lasciano defluire l’acqua e poi si richiudono automaticamente, mentre altri sigillano l’apertura finché non vengono rimossi. La scelta dipende soprattutto dalla frequenza con cui si utilizza lo scarico e dal tipo di installazione richiesta.

Abbiamo selezionato alcune tipologie di dispositivi che possono aiutare a tenere lontani gli scarafaggi, esaminandone il funzionamento e i possibili limiti. Prima di scegliere quale acquistare, però, conviene capire perché questi insetti possono comparire proprio in bagno.

Perché ci sono gli scarafaggi nello scarico?

Gli scarafaggi prediligono gli ambienti riparati e umidi, soprattutto quando possono trovare del cibo. Le reti fognarie offrono condizioni favorevoli ad alcune specie, che possono spostarsi attraverso le tubature e raggiungere gli edifici sfruttando eventuali problemi dell’impianto idraulico.

È il caso dello scarafaggio americano, che può vivere nelle fognature e raggiungere le abitazioni quando trova un passaggio accessibile. Anche lo scarafaggio orientale frequenta luoghi umidi e può essere trovato nei pressi degli scarichi, come spiega l’Università della California nel suo programma dedicato alla gestione degli infestanti.

A impedire normalmente il passaggio degli insetti contribuisce il sifone, un componente dell’impianto idraulico che trattiene una piccola quantità d’acqua. Si crea così una barriera tra lo scarico domestico e le tubature a valle, che ostacola la risalita degli scarafaggi finché il sistema funziona correttamente.

Quando uno scarico rimane inutilizzato per molto tempo, però, l’acqua contenuta nel sifone può evaporare. Viene così a mancare quella separazione che normalmente impedisce agli insetti di passare. Anche eventuali difetti dell’impianto possono compromettere la protezione.

Attenzione, però: trovare uno scarafaggio nella doccia non significa necessariamente che sia uscito dallo scarico. Potrebbe essere entrato attraverso una fessura intorno alle tubazioni e aver raggiunto il bagno successivamente. Prima di intervenire conviene quindi controllare le possibili vie d’ingresso e osservare dove compaiono gli insetti.

Se lo scarico è effettivamente uno dei punti attraverso cui possono entrare, una protezione meccanica può aiutare a ridurre il problema. Esistono diverse soluzioni, dalle chiusure automatiche ai semplici tappi, da scegliere in base alle caratteristiche dell’impianto.

Valvole antiritorno anti-scarafaggi: una protezione che si apre al passaggio dell’acqua

Chi utilizza frequentemente uno scarico potrebbe trovare scomodo dover togliere e rimettere un tappo ogni volta. Le valvole antiritorno anti-scarafaggi evitano questo inconveniente grazie a un meccanismo che si apre quando passa l’acqua e si richiude al termine del flusso.

Si tratta di piccoli inserti che possono essere dotati di una membrana oppure di uno sportellino mobile. Quando l’acqua defluisce, il meccanismo permette il passaggio del liquido. Una volta terminato il flusso, torna nella posizione iniziale, creando una barriera fisica che ostacola la risalita degli insetti.

Il vantaggio è evidente soprattutto negli scarichi utilizzati regolarmente: la chiusura avviene automaticamente, senza che sia necessario intervenire dopo ogni utilizzo.

Prima di acquistarne una, però, bisogna verificare che sia compatibile con lo scarico esistente. Non tutte le valvole possono essere installate su qualsiasi impianto e scegliere un inserto inadatto rischia di interferire con il normale deflusso dell’acqua.

Occorre anche fare attenzione alla denominazione del prodotto. Le valvole progettate per ostacolare il passaggio degli insetti non vanno confuse con le comuni valvole antiritorno utilizzate per contrastare il reflusso delle acque. Anche se il nome è simile, la funzione può essere diversa.

C’è poi la manutenzione. Con il tempo, eventuali residui potrebbero ostacolare il movimento della membrana e impedirne la completa chiusura. Meglio quindi verificare le indicazioni del produttore e assicurarsi che il dispositivo possa essere pulito senza difficoltà.

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Pilette con chiusura anti-insetti: quando conviene intervenire direttamente sullo scarico

Se la piletta dello scarico deve essere sostituita, può essere utile scegliere un modello che integri già una chiusura anti-insetti. In questo caso il sistema di protezione fa parte del componente attraverso cui passa l’acqua, senza bisogno di aggiungere un inserto separato.

Alcune pilette utilizzano un meccanismo a gravità: l’apertura consente il deflusso dell’acqua e successivamente si richiude, ostacolando il passaggio degli scarafaggi quando lo scarico non viene utilizzato.

È una possibilità da prendere in considerazione soprattutto quando si sta già effettuando un intervento sull’impianto. Se la vecchia piletta deve comunque essere rimossa, si può valutare direttamente un ricambio dotato di protezione anti-insetti.

La scelta richiede però qualche verifica. A seconda del modello, potrebbe essere necessario sostituire l’intera piletta oppure installare un sistema di chiusura compatibile con quella esistente. Prima di procedere è quindi importante controllare le dimensioni e le modalità di montaggio previste dal produttore.

Una normale griglia di scarico non garantisce necessariamente la stessa protezione. Anche se presenta aperture piuttosto piccole, gli insetti potrebbero riuscire ad attraversarle in assenza di un vero meccanismo di chiusura.

Per questo è bene controllare che il prodotto sia effettivamente progettato per impedire il passaggio degli scarafaggi e che la protezione non ostacoli il corretto deflusso dell’acqua. Una piletta dotata di chiusura automatica permette inoltre di evitare l’uso di coperture da rimuovere manualmente.

La piletta di scarico è il dispositivo idraulico inserito nel foro centrale di lavabi, bidet, vasche e piatti doccia che raccoglie l’acqua e la convoglia verso il sifone e la rete fognaria.

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Tappi a tenuta per scarichi: una soluzione semplice per quelli poco utilizzati

Ci sono scarichi che vengono utilizzati soltanto occasionalmente e possono rimanere inattivi per settimane. In questi casi, oltre al rischio che l’acqua del sifone evapori, conviene considerare una protezione che impedisca fisicamente agli insetti di attraversare l’apertura.

Un tappo a tenuta può essere sufficiente. Il suo funzionamento è semplice: una volta posizionato sullo scarico, crea una barriera tra le tubature e l’ambiente domestico. Per essere efficace deve però aderire correttamente alla superficie, senza lasciare fessure attraverso cui gli scarafaggi possano passare.

Rispetto alle valvole automatiche, questi accessori hanno il vantaggio di non richiedere meccanismi mobili. Basta sistemare il tappo quando lo scarico non serve e rimuoverlo al momento dell’utilizzo.

Proprio quest’ultimo aspetto ne limita la praticità. Su un lavandino usato più volte al giorno, togliere continuamente il tappo potrebbe diventare scomodo. Il problema si pone molto meno per uno scarico che viene aperto soltanto di tanto in tanto.

Prima dell’acquisto occorre controllare la forma dell’apertura e scegliere un modello che garantisca una buona aderenza. Un semplice copriscarico appoggiato sulla superficie potrebbe infatti lasciare spazi sufficienti al passaggio degli insetti.

C’è anche una precauzione importante: alcuni scarichi devono rimanere liberi per raccogliere eventuali fuoriuscite d’acqua. Sigillarli potrebbe impedire il drenaggio proprio nel momento in cui serve.

I tappi a tenuta sono quindi più indicati per gli scarichi poco utilizzati, ma non sostituiscono la funzione del sifone. Se l’acqua al suo interno è evaporata, bisogna ripristinarla e verificare che l’impianto funzioni correttamente.

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Perché è importante eliminare gli scarafaggi?

La presenza di scarafaggi in casa è un problema da non sottovalutare, soprattutto per motivi igienici. Questi insetti possono entrare in contatto con gli alimenti e le superfici domestiche, favorendo la diffusione di contaminanti. Alcune specie frequentano anche le fognature, dove possono entrare in contatto con microrganismi potenzialmente dannosi.

Un altro rischio riguarda le allergie. Secondo l’Environmental Protection Agency statunitense (EPA, un’agenzia federale incaricata di proteggere la salute umana e l’ambiente attraverso l’applicazione e il rispetto delle leggi approvate dal Congresso), alcune proteine presenti nelle feci e nella saliva degli scarafaggi possono provocare reazioni allergiche e aggravare i sintomi dell’asma nelle persone sensibili. Anche i residui corporei degli insetti possono contribuire all’esposizione a questi allergeni.

Per contrastarne la presenza bisogna intervenire sulle condizioni che favoriscono la loro permanenza in casa. Riparare le perdite d’acqua e impedire l’accesso al cibo può aiutare, così come chiudere le possibili vie d’ingresso.

Le protezioni per gli scarichi possono quindi essere utili per prevenire nuove intrusioni, ma non sono sufficienti a eliminare un’infestazione già presente. Se gli scarafaggi continuano a comparire, è necessario individuare i punti in cui si nascondono e valutare l’intervento di un professionista della disinfestazione. Anche dopo il trattamento, eventuali aperture rimaste accessibili dovranno essere chiuse per evitare che gli insetti possano rientrare.