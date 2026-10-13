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Il nuovo display Apple riconosce fino a sei persone e permette di gestire la casa smart con Siri AI. Negli Stati Uniti parte da 299 dollari, ma in Italia non c'è ancora una data.

Apple ha presentato HomeView, il suo primo display dedicato alla gestione della casa connessa. Il dispositivo ha uno schermo touch da 7 pollici e integra la nuova Siri AI, consentendo di controllare gli accessori domestici senza utilizzare iPhone. È pensato per essere condiviso da tutta la famiglia, grazie a un’interfaccia che si adatta automaticamente alla persona che si trova davanti allo schermo.

L’annuncio è arrivato il 13 ottobre, durante l’evento “Welcome Home”. HomeView sarà disponibile dal 13 novembre in alcuni mercati selezionati, con prezzi a partire da 299 dollari. Per l’Italia bisognerà invece aspettare: Apple ha escluso l’Unione europea dal lancio iniziale, poiché Siri AI non è ancora disponibile su iOS nella regione.

Cos’è Apple HomeView e come funziona il nuovo hub per la casa smart

HomeView è un dispositivo da tenere in casa per controllare gli accessori connessi. Dalla schermata principale è possibile verificarne lo stato e intervenire direttamente con i comandi touch. In alternativa, si può chiedere a Siri AI di eseguire un’operazione, senza dover utilizzare lo smartphone.

Rispetto agli HomePod, la differenza principale è la presenza dello schermo. Gli altoparlanti Apple permettono già di gestire gli accessori compatibili attraverso Siri, ma HomeView aggiunge un’interfaccia visiva dalla quale controllare ciò che accade nelle diverse stanze. Le informazioni possono essere consultate in qualsiasi momento, anche senza impartire comandi vocali.

Il dispositivo supporta gli accessori Works with Apple Home e quelli compatibili con Matter. Può essere utilizzato anche come controller Matter e router di confine Thread, senza richiedere un altro HomePod o una Apple TV come hub domestico. Naturalmente, gli accessori da controllare devono essere compatibili e vanno acquistati separatamente.

Apple entra così nel mercato dei display per la casa connessa, dove sono già presenti gli Echo Show di Amazon e i Nest Hub di Google.

Display da 7 pollici e due versioni: da tavolo oppure a parete

HomeView è disponibile in due versioni. Quella da tavolo ha una base arrotondata in alluminio che contiene parte del sistema audio. Lo schermo quadrato è collegato alla base attraverso una cerniera in acciaio inossidabile, che permette di regolarne l’inclinazione.

Il display è un Liquid Retina da 7 pollici con tecnologia True Tone. La luminosità si adatta automaticamente alla luce ambientale, con un valore massimo di 500 nit e un minimo di 0,3 nit. Apple ha previsto anche un’interfaccia che cambia in base alla distanza dell’utente: quando ci si avvicina vengono mostrate più informazioni, mentre da lontano la schermata diventa più essenziale.

La personalizzazione ricorda quella di Apple Watch, con quadranti e widget tra cui scegliere. HomeView può mostrare le fotografie come una cornice digitale oppure visualizzare i controlli della casa. Il sistema è pensato soprattutto per essere consultato rapidamente e non dispone di un App Store dal quale installare liberamente le applicazioni.

Chi preferisce fissare il dispositivo a una parete può scegliere la seconda versione, che mantiene lo stesso schermo ma rinuncia alla base dell’altoparlante. Apple propone supporti Schneider Home acquistabili separatamente, comprese soluzioni con collegamento elettrico integrato nella parete.

Cambiano anche le colorazioni disponibili. Il modello da tavolo viene proposto in quattro varianti, mentre quello da parete è disponibile soltanto in argento e grigio siderale.

Le differenze tra le due versioni riguardano anche l’audio. HomeView da tavolo integra due driver nello schermo e un woofer rivolto verso il basso, collocato nella base. La variante da parete utilizza invece due driver, con un’elaborazione del suono adattata all’installazione. Per capire quanto queste differenze incidano sull’ascolto saranno necessarie delle prove.

HomeView riconosce fino a sei persone

Una delle principali caratteristiche di HomeView è il riconoscimento facciale, che permette di identificare fino a sei componenti della famiglia. Quando una persona si avvicina al dispositivo, il sistema passa automaticamente al suo profilo, mostrando la schermata iniziale che ha personalizzato con le applicazioni e i widget preferiti.

L’interfaccia può visualizzare gli appuntamenti e altre informazioni personali. Se davanti al display arriva un altro membro della famiglia, i contenuti cambiano in base al profilo riconosciuto.

Le fotografie condivise e la riproduzione musicale rimangono accessibili anche agli ospiti. Per i dati privati, invece, Apple ha previsto controlli aggiuntivi.

In particolare, per mostrare informazioni provenienti da Messaggi o Calendario è necessario il riconoscimento del volto, insieme alla presenza di un iPhone o iPad associato che sia stato sbloccato di recente.

Anche la configurazione iniziale di HomeView e l’utilizzo delle funzioni multiutente richiedono un dispositivo compatibile, aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Siri AI su HomeView: cosa può fare con Apple Intelligence

HomeView utilizza il chip A18 (lo stesso di iPhone 16 e MacBook Neo) e integra Siri AI, la nuova versione dell’assistente vocale di Apple. Secondo l’azienda, l’aggiornamento permette di conversare in maniera più naturale, formulando richieste senza dover utilizzare comandi particolarmente precisi.

Per ottenere risposte a domande generali non è necessario possedere uno smartphone compatibile con Apple Intelligence. Le funzionalità che coinvolgono informazioni personali richiedono invece un iPhone o iPad con Apple Intelligence e Siri AI attiva.

In questo caso, l’assistente può accedere alle informazioni presenti nelle applicazioni associate all’utente. Si può chiedere, per esempio, di recuperare un contenuto ricevuto su Messaggi oppure di modificare un appuntamento del calendario.

Apple ha previsto anche la sincronizzazione della cronologia delle conversazioni attraverso iCloud. Una richiesta iniziata su HomeView può quindi essere ripresa successivamente sul proprio iPhone.

Al lancio, però, Siri AI sarà disponibile soltanto in inglese e debutterà su HomeView in versione beta. Apple segnala inoltre la presenza di limiti giornalieri per alcune funzioni che utilizzano modelli elaborati sui server. In futuro potrebbero essere introdotte capacità aggiuntive accessibili a pagamento.

Videochiamate FaceTime e musica senza iPhone

HomeView integra una fotocamera da 12 megapixel per effettuare videochiamate FaceTime. Grazie alla funzione Center Stage, l’inquadratura segue le persone mentre si spostano nella stanza. Per rispondere ai messaggi è invece possibile dettare il testo oppure utilizzare la tastiera visualizzata sul display.

Apple ha dedicato alcune funzionalità anche alla cucina. Una ricetta trovata sul web può essere trasformata in istruzioni da seguire direttamente sullo schermo, mentre i timer possono essere attivati attraverso Siri. È possibile anche trasferire una ricetta aperta su Safari da iPhone a HomeView semplicemente avvicinando i dispositivi.

Per ascoltare musica sono disponibili Apple Music ed Apple Podcasts. Durante la riproduzione dei brani si possono visualizzare i testi delle canzoni, mentre AirPlay permette di inviare l’audio a più altoparlanti.

HomeView è compatibile anche con Intercom, la funzione che consente di trasmettere messaggi vocali agli altri dispositivi Apple presenti nell’abitazione.

Attraverso Dov’è si possono cercare gli oggetti associati ad AirTag e gli altri prodotti personali supportati. Le attività in tempo reale permettono inoltre di controllare rapidamente un timer già avviato, senza dover aprire una schermata specifica.

Controllo della casa, telecamere e nuovi accessori Apple Home Collection

La gestione della domotica occupa una sezione dedicata dell’interfaccia. Da qui è possibile accendere le luci e regolare la temperatura, intervenendo direttamente sui dispositivi compatibili. HomeView permette anche di controllare le serrature connesse.

Per chi utilizza telecamere di sicurezza, una schermata può visualizzare contemporaneamente fino a nove flussi video provenienti dai dispositivi installati nell’abitazione.

Con un abbonamento iCloud+ idoneo, HomeKit Secure Video consente di consultare le registrazioni degli eventi e utilizzare le funzioni di riconoscimento per distinguere i soggetti ripresi dalle telecamere.

Apple Intelligence può inoltre generare descrizioni dei filmati, permettendo di conoscerne il contenuto senza doverli guardare integralmente. Alcune di queste funzionalità richiedono una configurazione effettuata attraverso un iPhone o iPad compatibile con Apple Intelligence.

Insieme a HomeView, Apple ha annunciato anche Apple Home Collection, una nuova gamma di accessori sviluppati in collaborazione con LG Electronics e Schneider Electric.

Tra i prodotti previsti c’è una serratura intelligente realizzata da LG, capace di sbloccarsi quando rileva l’avvicinamento di un iPhone o Apple Watch compatibile.

LG realizzerà anche un videocitofono dotato di due telecamere distinte. Una di queste sarà dedicata al controllo dei pacchi lasciati davanti alla porta.

La collezione comprenderà inoltre telecamere da interno e da esterno. Il modello per ambienti interni potrà orientare automaticamente l’obiettivo verso il basso quando qualcuno rientra in casa, interrompendo così il monitoraggio della stanza.

I partner di Apple svilupperanno anche termostati capaci di regolare la temperatura in base alla presenza delle persone nell’abitazione.

Per la configurazione degli accessori sarà sufficiente un tocco con iPhone attraverso l’app Casa, senza dover creare account separati presso i produttori.

I primi prodotti della Apple Home Collection arriveranno a dicembre, mentre altri saranno disponibili all’inizio del 2027. L’azienda ha aggiornato anche HomePod mini ed Apple TV 4K, che continueranno a funzionare come hub per gli accessori domestici compatibili.

Privacy, prezzo e disponibilità di Apple HomeView in Italia

Per il riconoscimento delle persone, HomeView utilizza i Secure Exclaves, ambienti di elaborazione isolati integrati nell’architettura del chip A18.

Secondo Apple, i dati sensibili elaborati all’interno di queste aree non possono essere consultati dalle applicazioni né dal sistema operativo. Le richieste a Siri possono essere gestite direttamente dal dispositivo oppure attraverso Private Cloud Compute, con le protezioni previste dall’azienda.

HomeView è anche in grado di riconoscere i suoni degli allarmi per fumo o monossido di carbonio e inviare una notifica sui dispositivi personali.

Le funzionalità di sorveglianza dipendono invece dalle telecamere compatibili utilizzate. Per alcune è necessario anche un piano iCloud+ idoneo.

Negli Stati Uniti, entrambe le versioni di Apple HomeView hanno un prezzo di 299 dollari. Per installare il modello da parete bisogna acquistare separatamente un supporto. Quello USB-C parte da 59,95 dollari, mentre la versione con alimentazione cablata costa a partire da 79,95 dollari.

Un ulteriore supporto con alimentazione PoE sarà disponibile nel 2027.

I preordini di HomeView sono stati aperti il 13 ottobre in alcuni Paesi, mentre le vendite inizieranno il 13 novembre.

Per il mercato italiano, al momento, Apple non ha comunicato una data di uscita e neppure un prezzo ufficiale in euro.

L’azienda ha spiegato di essere al lavoro con le istituzioni europee per trovare una soluzione alla mancata disponibilità di Siri AI nell’Unione europea. Fino ad allora, HomeView non sarà commercializzato nei Paesi dell’UE.