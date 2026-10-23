Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Avete mai visto un caimano con il ciuffo alla Elvis? O un orso bruno che fa stretching? No, non stiamo dando di matto: la natura sa essere straordinariamente maestosa, ma anche irresistibilmente goffa. Lo dimostrano le foto finaliste dei Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2026, concorso che ogni anno celebra la natura attraverso il suo lato più comico e divertente.

Questa edizione ha segnato un record storico assoluto, raccogliendo oltre 10.000 candidature provenienti da ben 112 Paesi in tutto il mondo. Tra queste, la giuria ha selezionato una rosa finale di 40 scatti individuali, 3 finalisti per la categoria Under 16, 4 portfolio tematici e 9 video.

La natura può essere davvero esilarante

Tra le fotografie che si contendono la vittoria spiccano scene degne di una commedia teatrale. Abbiamo il caimano Elvis dell’italiano Paolo Torre, che ritrae un esemplare yacare nel Pantanal brasiliano emerso dalle acque con un ciuffo di alghe sulla testa, che ricorda la leggendaria acconciatura del Re del rock.

Non mancano le performance atletiche, come quella dell’orso bruno di Scott Suriano, immortalato a zampe all’aria in Morning calisthenics, intento a completare una rigorosa sessione di riscaldamento muscolare. La selezione regala poi una mantide religiosa in posa seducente, un’aquila di mare codabianca che si pavoneggia con finta superbia e il minuscolo regolo comune di Jan Wittmer, l’uccello più piccolo d’Europa colto frontalmente in una posa severa e accigliata proprio come il famoso Angry Bird.

A queste si aggiungono momenti di tenera (più o meno) interazione genitori-figli, come la divertente “doccia di terra” tra madre e cucciolo di elefante nel parco di Amboseli.

Un sorriso al servizio dell’ambiente

Al di là della risata immediata che queste foto inevitabilmente suscitano, l’iniziativa custodisce una missione molto importante.

Nati nel 2015 dall’intuizione dei fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam, i Comedy Wildlife Awards utilizzano l’antropomorfismo e il sorriso come ponti emotivi per avvicinare il grande pubblico alle sfide della sostenibilità. Come sottolineato dai fondatori, la comicità genera empatia verso gli animali selvatici e stimola una maggiore consapevolezza.

A conferma di questo impegno concreto, nel 2026 il concorso devolve il 10% dei propri proventi alla Born Free Foundation, ong internazionale impegnata nel salvataggio e nella tutela delle specie a rischio e dei loro habitat naturali.

In palio per il vincitore assoluto c’è un safari esclusivo nel Masai Mara guidato da Alex Walker’s Serian, oltre a fotocamere di ultima generazione e attrezzature professionali messe a disposizione dai partner dell’evento.

A valutare le immagini sarà una giuria multidisciplinare che unisce esperti di fama e nuovi volti: accanto alla conduttrice televisiva Kate Humble, all’attore Hugh Dennis e a fotografi naturalisti come Daisy Gilardini e Will Burrard-Lucas, figurano l’autrice Roma Wells e il comico ambientale Stuart Goldsmith.

I vincitori assoluti e di categoria saranno proclamati ufficialmente martedì 8 dicembre. A seguire, tutte le opere finaliste saranno esposte gratuitamente al pubblico dal 9 al 13 dicembre presso la Gallery@Oxo di Londra, celebrando la meraviglia e la contagiosa simpatia del regno animale.