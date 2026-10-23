Nikon Comedy Wildlife Awards 2026: gli scatti finalisti più assurdi e divertenti (secondo noi)
La natura sa essere maestosa ma anche divertentissima: abbiamo selezionato 10 tra le foto finaliste dei Nikon Comedy Wildlife Awards 2026.
Avete mai visto un caimano con il ciuffo alla Elvis? O un orso bruno che fa stretching? No, non stiamo dando di matto: la natura sa essere straordinariamente maestosa, ma anche irresistibilmente goffa. Lo dimostrano le foto finaliste dei Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2026, concorso che ogni anno celebra la natura attraverso il suo lato più comico e divertente.
Questa edizione ha segnato un record storico assoluto, raccogliendo oltre 10.000 candidature provenienti da ben 112 Paesi in tutto il mondo. Tra queste, la giuria ha selezionato una rosa finale di 40 scatti individuali, 3 finalisti per la categoria Under 16, 4 portfolio tematici e 9 video.
La natura può essere davvero esilarante
Tra le fotografie che si contendono la vittoria spiccano scene degne di una commedia teatrale. Abbiamo il caimano Elvis dell’italiano Paolo Torre, che ritrae un esemplare yacare nel Pantanal brasiliano emerso dalle acque con un ciuffo di alghe sulla testa, che ricorda la leggendaria acconciatura del Re del rock.
Non mancano le performance atletiche, come quella dell’orso bruno di Scott Suriano, immortalato a zampe all’aria in Morning calisthenics, intento a completare una rigorosa sessione di riscaldamento muscolare. La selezione regala poi una mantide religiosa in posa seducente, un’aquila di mare codabianca che si pavoneggia con finta superbia e il minuscolo regolo comune di Jan Wittmer, l’uccello più piccolo d’Europa colto frontalmente in una posa severa e accigliata proprio come il famoso Angry Bird.
A queste si aggiungono momenti di tenera (più o meno) interazione genitori-figli, come la divertente “doccia di terra” tra madre e cucciolo di elefante nel parco di Amboseli.
Un sorriso al servizio dell’ambiente
Al di là della risata immediata che queste foto inevitabilmente suscitano, l’iniziativa custodisce una missione molto importante.
Nati nel 2015 dall’intuizione dei fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam, i Comedy Wildlife Awards utilizzano l’antropomorfismo e il sorriso come ponti emotivi per avvicinare il grande pubblico alle sfide della sostenibilità. Come sottolineato dai fondatori, la comicità genera empatia verso gli animali selvatici e stimola una maggiore consapevolezza.
A conferma di questo impegno concreto, nel 2026 il concorso devolve il 10% dei propri proventi alla Born Free Foundation, ong internazionale impegnata nel salvataggio e nella tutela delle specie a rischio e dei loro habitat naturali.
In palio per il vincitore assoluto c’è un safari esclusivo nel Masai Mara guidato da Alex Walker’s Serian, oltre a fotocamere di ultima generazione e attrezzature professionali messe a disposizione dai partner dell’evento.
A valutare le immagini sarà una giuria multidisciplinare che unisce esperti di fama e nuovi volti: accanto alla conduttrice televisiva Kate Humble, all’attore Hugh Dennis e a fotografi naturalisti come Daisy Gilardini e Will Burrard-Lucas, figurano l’autrice Roma Wells e il comico ambientale Stuart Goldsmith.
I vincitori assoluti e di categoria saranno proclamati ufficialmente martedì 8 dicembre. A seguire, tutte le opere finaliste saranno esposte gratuitamente al pubblico dal 9 al 13 dicembre presso la Gallery@Oxo di Londra, celebrando la meraviglia e la contagiosa simpatia del regno animale.
La mantide "sexy" che vuole sedurti
Tra le 40 foto finaliste ne abbiamo selezionate 10 che secondo noi hanno ottime probabilità di aggiudicarsi la vittoria. La prima è stata realizzata durante una passeggiata notturna da Diego Perez in Perù e ritrae una piccola mantide religiosa (Mantis religiosa) in una posa... decisamente sexy. "A prima vista, la mantide sembra prendere il sole, o forse assumere una posa elegante - spiega il fotografo -. Ma c'è anche un piccolo trucco visivo: metà dell'insetto è nascosta dietro la foglia. Improvvisamente, le sue zampe anteriori iniziano ad assomigliare quasi a un paio di gambe umane".
La bavosa che ha dimenticato la sveglia
La sua buffa espressione farebbe sorridere anche il più musone del Pianeta e sembra dire "Ho dimenticato la sveglia!", eppure dietro di essa si cela una storia di estrema pazienza. Questa bavosa (Blenniidae) è stata fotografata a Curaçao da Fabi Fregonesi, nascosta all'interno di un minuscolo tubo mimetizzato sulla barriera corallina. Ha aperto la bocca per una frazione di secondo per mangiare... ed ecco fatto!
"Angry Bird" esiste davvero (e abbiamo la prova)
Lo conosciamo per via di uno dei giochi più famosi di sempre, ma esiste davvero. Jan Wittmer ha fotografato "Angry Bird" sull'isola di Helgoland, in Germania. Per lui è stato il primo incontro ravvicinato con un regolo (Regulus regulus), l'uccello più piccolo d'Europa. "Mi è passato proprio davanti, presumibilmente in cerca di cibo - spiega -. (...) Il cuore mi batteva forte e il dito era incollato al pulsante di scatto mentre il minuscolo uccello si muoveva freneticamente avanti e indietro. Improvvisamente, si è fermato e ha guardato dritto nell'obiettivo. È stato proprio in quel preciso istante che ho scattato questa foto".
Il caimano col ciuffo alla Elvis
Unico italiano in concorso per la vittoria finale è Paolo Torre e, guardando questa foto, non è difficile comprenderne il motivo. Il fotografo ha immortalato un caimano molto "rock" nel Pantanal, in Brasile: "Questo caimano [Caiman yacare, ndr]è emerso dall'acqua in una zona ricca di vegetazione galleggiante, e parte di essa gli è rimasta sulla testa. Ricorda un'acconciatura rock'n'roll degli anni '50".
L'uccellino che si rilassa alla SPA
Questo nettarinia ventregiallo (Cinnyris jugularis) sa proprio come godersi la vita... Ce lo racconta Thong Duy Vu, che ha realizzato questa foto in Vietnam, durante un pomeriggio soleggiato. Il piccolo uccellino ha visto in lontananza un "fiore di banano rosso brillante, pieno di acqua fresca e abbondante nettare dolce", vi si è posato assaporandone il nettare. Dopodiché è saltato nella "vasca" godendosi il bagnetto e lavando ogni piuma.
L'orso bruno che fa stretching al mattino
Dalla SPA alla palestra è un attimo. Questo orso bruno (Ursus arctos) immortalato da Scott Suriano in Alaska "inizia la sua routine mattutina con esercizi di ginnastica rigorosi", anche quelli per allenare gli addominali. "Niente giorni di riposo per questa dedita ragazza da spiaggia, che si impegna al massimo per prepararsi alla prossima stagione estiva", scrive il fotografo.
L'orangotango ci manda a quel paese (e fa bene)
Questo orangotango selvatico nella foresta pluviale del Borneo (Pongo pygmaeus) sembra che abbia qualcosa da dirci... Immortalato da Tanner Mansell, appena ha visto l'obiettivo si è prodigato in un gesto che ricorda il nostro modo un po' volgarotto di mandarci a quel paese. "Sebbene del tutto casuale, il momento cattura un riflesso quasi inquietante di noi stessi in uno dei nostri parenti più prossimi - scrive il fotografo -. (...) La fotografia mette in luce sia l'intelligenza che la personalità di queste grandi scimmie in pericolo critico di estinzione. Gli oranghi hanno una personalità spiccata, e c'è qualcosa di meravigliosamente familiare nelle loro espressioni e nei loro gesti". E aggiunge: "Spero che la fotografia incoraggi le persone ad apprezzare gli oranghi e a preoccuparsi della loro protezione. Al di là dell'umorismo, questi straordinari animali rischiano di perdere il loro habitat forestale, e il loro futuro dipende dalla conservazione".
I due castori più simpatici che abbiate mai visto
Dal Belgio col sorriso arriva la foto di Natalie Veekmans, con protagonisti due simpatici castori (Castor fiber) "che hanno chiaramente deciso che gli esseri umani non sono un motivo per interrompere la loro routine quotidiana e sembravano persino felici di posare per la macchina fotografica".
Una controllatina prima del ritratto di famiglia
C'è una grande dolcezza nel gesto di una madre che aggiusta i capelli al proprio figlio, prima di una foto importante. Ecco, non immaginavamo di certo di vedere un suricato (Suricata suricatta) fare la stessa cosa... Ce lo mostra Subi Sridharan che, durante un viaggio in Namibia, ha immortalato una famiglia di suricati che sembrano in posa per un ritratto di famiglia. Uno di essi "insiste per dare un'ultima occhiata di toelettatura, mentre gli altri fanno del loro meglio per apparire presentabili".
La "lezione" di mamma elefante
Restando in "famiglia", concludiamo questa piccola selezione di scatti con uno dei nostri preferiti: una mamma elefante che fa una "doccia di polvere" al figlioletto. Sembra che lo stia rimproverando dopo una marachella, cosa che rende la scena molto divertente, ma in realtà cela un significato ben più profondo. Gli elefanti fanno questi bagni di polvere per proteggere la pelle dal sole e lenirla. In questo caso la lezione è per l'elefantino, ma anche per noi: "Non credo che l'enorme nuvola di polvere diretta sul muso di questo cucciolo sarebbe stata possibile senza le condizioni di estrema siccità - ricorda la fotografa -. (...) c'è una lezione da imparare anche per noi umani. Le nostre azioni creano effetti a catena che si propagano in lungo e in largo. Proprio come questa nuvola di polvere che questo elefantino sta per sopportare!".