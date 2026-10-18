Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

IPhone Duo è subito richiestissimo e le unità disponibili sul mercato potrebbero essere poche: ecco le ultime sul nuovo pieghevole di Apple

Apple

Una delle principali novità dell’anno per il settore tech è, senza dubbio, iPhone Duo. Il primo pieghevole di Apple, dopo la presentazione di settembre, è ora in fase di preordine e sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 23 ottobre.

Le ultime indiscrezioni in merito allo smartphone confermano una domanda molto alta che potrebbe rendere difficile l’acquisto nel corso delle prossime settimane, dopo che la fase di preordini sarà terminata. Ecco i primi dettagli in merito alla questione.

Il problema della produzione

Alla base dei possibili problemi di disponibilità del pieghevole ci sono due fattori. Da una parte, infatti, troviamo l’effetto novità. Molti utenti Apple sono pronti ad acquistare il dispositivo e rinuncerebbero al passaggio a uno dei nuovi iPhone 18 Pro, per cui l’azienda di Cupertino sembrerebbe aver ridotto la produzione nelle scorse settimane, con un taglio netto degli ordini per i fornitori.

Il secondo fattore da considerare è rappresentato dai problemi di produzione. Apple, infatti, potrebbe non essere in grado di incrementare le unità disponibili del Duo nel corso dei prossimi mesi a causa del difficile processo di assemblaggio che limiterebbe i volumi di produzione. Di conseguenza, sul mercato potrebbero esserci poche unità disponibili, in rapporto alla domanda. Il risultato potrebbe essere un allungamento dei tempi di consegna.

Una domanda elevata

In una dichiarazione rilasciata al Financial Times, che può essere vista anche come una mossa di marketing però, Apple ha sottolineato che la domanda per il suo nuovo pieghevole è “a dir poco straoridnaria” e che ora l’impegno è quello di “riuscire a far arrivare il suo primo iPhone pieghevole ai clienti il prima possibile”.

Iniziano le speculazioni

Con scorte limitate e tempi di spedizione che rischiano di slittare rapidamente verso le festività natalizie, il mercato secondario si prepara a una forte impennata dei prezzi. Già durante i primi giorni di preordine, sulle piattaforme di rivendita sono comparsi annunci con rincari significativi rispetto al listino ufficiale.

Per gli utenti meno inclini ad attendere mesi per la consegna standard, l’alternativa rischia di essere un sovrapprezzo notevole, alimentato dal fenomeno del “bagarinaggio” tecnologico che storicamente accompagna i lanci più divisivi e attesi del brand.

Quanto costa il pieghevole di Apple

In Italia, iPhone Duo si posiziona nella fascia ultra-premium del mercato, riflettendo non solo l’esclusività del marchio, ma anche gli elevati costi di ricerca, sviluppo e produzione legati al nuovo form factor. Il listino ufficiale per il nostro Paese parte infatti da 2.369 euro per la configurazione base, dotata di 256 GB di spazio di archiviazione.

Per gli utenti più esigenti, le varianti con maggiore capacità fanno lievitare ulteriormente lo scontrino: si passa ai 2.619 euro per il taglio da 512 GB, per poi superare agilmente i tremila euro con il modello da 1 TB, proposto a 3.119 euro. Infine, la configurazione top di gamma da 2 TB tocca l’incredibile cifra di 3.869 euro.