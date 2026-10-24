Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Anche la Grecia segue il trend degli ultimi mesi e approva un disegno di legge che prevede il blocco ai social per i più giovani. La misura riguarda gli Under 15 e sarà attiva a partire dal prossimo 1° gennaio 2027.

Il provvedimento è stato approvato dalla maggioranza di governo, costituita dal partito conservatore Nea Dimokratia, dopo lunghe discussioni e polemiche in merito alla questione.

Secondo il ministro greco della Governance digitale e dell’Intelligenza artificiale, Dimitris Papastergiou, questa misura è stata definita una soluzione efficace e necessaria per contrastare il problema della dipendenza dai social per i minori.

Con questo voto, Atene si inserisce in un movimento europeo e globale sempre più ampio, che punta a ridisegnare radicalmente le regole di accesso al web per le nuove generazioni. Ecco tutti i dettagli in merito.

Cosa prevede la legge

Nello specifico, la normativa impone l’introduzione di rigorosi meccanismi di verifica dell’età per impedire l’accesso agli utenti più giovani. Sono inoltre previste sanzioni severe per le piattaforme e i social network che non si adegueranno alle nuove regole.

Il provvedimento prevede anche l’adesione alla proposta di regolamento europeo nota come Kids Act e destinata a ricoprire un ruolo di primo piano per quanto riguarda la gestione dell’accesso ai social per i più giovani.

Con questa mossa, la Grecia diventa uno dei primi Paesi dell’Unione Europea, dopo la Francia, a legiferare in questa direzione, inserendosi in un filone globale inaugurato da nazioni come l’Australia (che ha fissato il limite ai 16 anni a partire dalla fine del 2025).

Ricordiamo che anche il Regno Unito ha applicato un blocco di questo tipo mentre in Francia la misura è stata definita incostituzionale spingendo il Governo a ridefinire il testo.

La situazione in Italia

In Italia, il dibattito sulla regolamentazione dell’accesso ai social per i minori si è riacceso prepotentemente a seguito di recenti fatti di cronaca, come le devastazioni a Milano istigate anche via web. Attualmente, il codice della privacy fissa a 14 anni l’età per il consenso autonomo al trattamento dei dati personali (al di sotto di tale soglia è necessaria l’autorizzazione dei genitori), ma la normativa viene sistematicamente aggirata.

Per far fronte al problema, si sta compattando un ampio fronte politico bipartisan. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è dichiarata “non contraria a vietare i social per gli under 14“. A livello parlamentare, la priorità è sbloccare l’iter legislativo: la senatrice Lavinia Mennuni (FdI), prima firmataria di una proposta di legge ferma in Senato dallo scorso giugno, ha aperto all’introduzione del limite a 14 anni per favorire un’intesa trasversale.

La situazione andrà monitorata con attenzione: per il prossimo futuro, infatti, anche l’Italia dovrebbe integrare novità significative in merito alla questione. Per i giovanissimi, quindi, è in arrivo un blocco i social anche in Italia.