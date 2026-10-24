Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

Se siete alla ricerca di un nuovo computer, avrete sicuramente notato che i prodotti disponibili sul mercato, in questo periodo, hanno prezzi molto elevati e, contestualmente, le offerte realmente vantaggiose sono davvero poche.

Tutto ruota intorno alla crisi delle memorie e al vertiginoso aumento dei prezzi per i componenti come le memorie RAM e i moduli di storage. Per i produttori, quindi, assemblare un computer è sempre più costoso.

Di conseguenza, il prezzo finale dei prodotti non può che essere molto più alto rispetto al passato, con rincari che spesso sono molto significativi.

Questo trend si traduce in un crollo delle vendite dei computer che viene confermato da un nuovo report di Counterpoint, relativo al terzo trimestre del 2026. Il calo registrato dal settore è davvero significativo.

L’effetto a catena, generato dalla difficoltà di approvvigionamento, si abbatte inesorabilmente sulle tasche del consumatore finale, scoraggiando gli aggiornamenti hardware.

I numeri del crollo dei computer

Nel corso del terzo trimestre del 2026, come evidenziato dall’analisi, le spedizioni di nuovi computer sono state pari a circa 57 milioni di unità. Questo dato si traduce in un calo del 21% rispetto ai risultati dello stesso trimestre dello scorso anno, quando le spedizioni arrivano a oltre 72 milioni di unità.

Il rallentamento del settore è legato a doppio filo all’aumento dei prezzi delle memorie e, quindi, all’aumento del costo dei computer che, a parità di specifiche, oggi costano molto di più rispetto allo scorso anno.

Nonostante le diverse strategie di contenimento dei costi adottate dalle aziende, nessun gigante della tecnologia è riuscito a evitare del tutto la contrazione del mercato. I numeri, infatti, parlano chiaro e fotografano una situazione particolarmente completa per tutto il settore, senza alcuna esclusione, almeno tra le “big”.

Tutti i produttori sono in calo

Il calo registrato in questo trimestre riguarda tutte le principali aziende del settore. Lenovo, ad esempio, ha spedito 15 milioni di unità con un calo del 23,3% e un market share del 26,3% che conferma il suo ruolo di leader del mercato, nonostante il crollo delle spedizioni.

Va molto peggio ad HP, che si ferma a 10,3 milioni di unità, registrando un calo del 31%, con una quota del 18,1%. In calo anche Dell, che tocca quota 7,6 milioni di unità spedite, con un calo del 25% e una quota del 13,3%.

Counterpoint

Nonostante l’impatto positivo del MacBook Neo, anche Apple rallenta e si ferma a 5,6 milioni di unità spedite, con un calo dell’11%. La quota di mercato dell’azienda di Cupertino arriva a 9,8%, in crescita di 1,2 punti rispetto allo scorso anno.

In calo anche ASUS che, però, tra gli OEM della Top 5 è quello che perde di meno, con un calo di “solo” il 7% e un totale di 5,2 milioni di unità spedite. La quota di mercato è del 9,2%, in crescita rispetto al 7,8% dello scorso anno. In calo anche tutti gli altri produttori, che fanno segnare una riduzione del 16%.