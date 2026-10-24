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Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 è in offerta con uno sconto del 63% e il prezzo sprofonda. Migliora l'igiene orale in poche settimane di utilizzo.

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Se lo spazzolino manuale non ti aiuta a seguire con costanza tempi e pressione durante la pulizia, può essere utile passare a un modello elettrico semplice da usare. Oral-B iO 2 è disponibile con uno sconto del 63%.

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Questo spazzolino combina micro-vibrazioni delicate e una testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista. Il sensore automatico di pressione aiuta a evitare di spazzolare con troppa forza, mentre i tre livelli permettono di scegliere tra pulizia super delicata, delicata e quotidiana. Il timer scandisce i due minuti consigliati dal dentista e segnala ogni 30 secondi quando cambiare zona. La confezione comprende una testina di ricambio e una custodia; il prodotto è disponibile nella versione verde.

Oral-B iO 2 in offerta: sconto del 63% e prezzo di 44,93 euro

Per chi vuole provare uno spazzolino elettrico con funzioni di supporto alla pulizia quotidiana, Oral-B iO 2 è proposto a 44,93 euro, con uno sconto del 63%. Il sensore di pressione e i tre livelli di intensità sono pensati per rendere più semplice adattare lo spazzolamento alle proprie esigenze; il timer aiuta a rispettare la durata indicata. Puoi acquistare Oral-B iO 2 a 44,93 euro. La pagina dell’offerta non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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Lo spazzolino Oral-B con sensore di pressione e timer da 2 minuti

Se vuoi rendere lo spazzolamento più regolare senza dover controllare continuamente il tempo, le funzioni di Oral-B iO 2 possono aiutarti a seguire una routine semplice. Tra gli elementi distintivi ci sono il sensore automatico di pressione, i tre livelli di intensità e gli avvisi per cambiare zona.

Sensore automatico di pressione : quando rileva che stai esercitando troppa forza, rallenta la velocità e segnala la pressione eccessiva con una spia rossa, offrendo un aiuto concreto per proteggere le gengive.

: quando rileva che stai esercitando troppa forza, rallenta la velocità e segnala la pressione eccessiva con una spia rossa, offrendo un aiuto concreto per proteggere le gengive. Tre livelli di intensità : puoi selezionare la modalità super delicata, delicata o pulizia quotidiana con un semplice comando, scegliendo quella più adatta alla tua routine.

: puoi selezionare la modalità super delicata, delicata o pulizia quotidiana con un semplice comando, scegliendo quella più adatta alla tua routine. Timer di due minuti con avvisi ogni 30 secondi : il segnale periodico ricorda di passare a un’altra zona della bocca e aiuta a distribuire il tempo di spazzolamento.

: il segnale periodico ricorda di passare a un’altra zona della bocca e aiuta a distribuire il tempo di spazzolamento. Micro-vibrazioni e testina rotonda : la tecnologia iO è progettata per essere efficace sulla placca e delicata sulle gengive; la descrizione indica una pulizia più efficace rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

: la tecnologia iO è progettata per essere efficace sulla placca e delicata sulle gengive; la descrizione indica una pulizia più efficace rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Confezione con testina di ricambio e custodia: gli accessori inclusi permettono di avere una testina aggiuntiva e di riporre o trasportare lo spazzolino nella custodia.

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FAQ Quali accessori sono inclusi con Oral-B iO 2? La confezione include una testina di ricambio e una custodia. Quanti livelli di intensità ha Oral-B iO 2? Sono disponibili tre livelli: super delicata, delicata e pulizia quotidiana. Oral-B iO 2 avvisa quando cambiare zona durante lo spazzolamento? Sì. Il timer di due minuti fornisce un avviso ogni 30 secondi per ricordare di cambiare zona. Come funziona il sensore di pressione di Oral-B iO 2? Se rileva una pressione eccessiva, rallenta la velocità e la segnala con una spia rossa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.