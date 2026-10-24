Oral-B iO 2, lo spazzolino elettrico dei dentisti oggi costa pochissimo: sconto esagerato
Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 è in offerta con uno sconto del 63% e il prezzo sprofonda. Migliora l'igiene orale in poche settimane di utilizzo.
Se lo spazzolino manuale non ti aiuta a seguire con costanza tempi e pressione durante la pulizia, può essere utile passare a un modello elettrico semplice da usare. Oral-B iO 2 è disponibile con uno sconto del 63%.
Questo spazzolino combina micro-vibrazioni delicate e una testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista. Il sensore automatico di pressione aiuta a evitare di spazzolare con troppa forza, mentre i tre livelli permettono di scegliere tra pulizia super delicata, delicata e quotidiana. Il timer scandisce i due minuti consigliati dal dentista e segnala ogni 30 secondi quando cambiare zona. La confezione comprende una testina di ricambio e una custodia; il prodotto è disponibile nella versione verde.
Oral-B iO 2 in offerta: sconto del 63% e prezzo di 44,93 euro
Per chi vuole provare uno spazzolino elettrico con funzioni di supporto alla pulizia quotidiana, Oral-B iO 2 è proposto a 44,93 euro, con uno sconto del 63%. Il sensore di pressione e i tre livelli di intensità sono pensati per rendere più semplice adattare lo spazzolamento alle proprie esigenze; il timer aiuta a rispettare la durata indicata. Puoi acquistare Oral-B iO 2 a 44,93 euro. La pagina dell’offerta non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
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Lo spazzolino Oral-B con sensore di pressione e timer da 2 minuti
Se vuoi rendere lo spazzolamento più regolare senza dover controllare continuamente il tempo, le funzioni di Oral-B iO 2 possono aiutarti a seguire una routine semplice. Tra gli elementi distintivi ci sono il sensore automatico di pressione, i tre livelli di intensità e gli avvisi per cambiare zona.
- Sensore automatico di pressione: quando rileva che stai esercitando troppa forza, rallenta la velocità e segnala la pressione eccessiva con una spia rossa, offrendo un aiuto concreto per proteggere le gengive.
- Tre livelli di intensità: puoi selezionare la modalità super delicata, delicata o pulizia quotidiana con un semplice comando, scegliendo quella più adatta alla tua routine.
- Timer di due minuti con avvisi ogni 30 secondi: il segnale periodico ricorda di passare a un’altra zona della bocca e aiuta a distribuire il tempo di spazzolamento.
- Micro-vibrazioni e testina rotonda: la tecnologia iO è progettata per essere efficace sulla placca e delicata sulle gengive; la descrizione indica una pulizia più efficace rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.
- Confezione con testina di ricambio e custodia: gli accessori inclusi permettono di avere una testina aggiuntiva e di riporre o trasportare lo spazzolino nella custodia.
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FAQ
La confezione include una testina di ricambio e una custodia.
Sono disponibili tre livelli: super delicata, delicata e pulizia quotidiana.
Sì. Il timer di due minuti fornisce un avviso ogni 30 secondi per ricordare di cambiare zona.
Se rileva una pressione eccessiva, rallenta la velocità e la segnala con una spia rossa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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