Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

Nelle profonde foreste dello Yunnan, in Cina, alcuni scienziati hanno portato alla luce una scoperta straordinaria. Durante delle ricerche sul campo nelle aree di Damaidi, Yipinglang e Nanbang, un team dell’Istituto di Botanica di Kunming ha individuato delle insolite masse bianche che spuntavano dal terreno.

Non si trattava di comuni funghi, ma dei corpi fruttiferi di una specie di ascomicete fino a oggi sconosciuta, ribattezzata Dianjunus rex oppure D-Rex, per richiamare il più famoso T-Rex. A sorprendere, in particolare, sono state le grandi dimensioni del fungo scoperto.

Questo fungo è diventato un fenomeno del web e il nostro articolo sulla sua scoperta da parte del team di scienziati è diventato virale e sta raccogliendo grande interesse. Il motivo è semplice: i funghi sono una specie misteriosa e ricca di fascino e il D-Rex ha tutte le carte in regola per essere considerato come qualcosa di fuori dall’ordinario e su cui c’è ancora tanto da scoprire.

Una scoperta sorprendente

Questo “gigante” vanta dimensioni da record (per un fungo): raggiunge circa 50 centimetri di altezza e un peso di 2,2 chilogrammi. Grazie a questa stazza, possiede i corpi fruttiferi verticali più grandi mai scoperti tra gli ascomiceti (o funghi a sacco), il phylum più vasto del regno dei funghi, che conta oltre 65.000 specie e rappresenta circa il 75% dei funghi descritti. È proprio da queste imponenti “torri” che il fungo rilascia le sue spore.

Le parole dell’esperto

Il dottor Indunil C Senanayake, professore associato presso la Banca del Germoplasma delle Specie Selvatiche dell’Istituto di Botanica di Kunming, in Cina, in alcune dichiarazioni riportate da ILFScience, ha evidenziato il motivo per cui la scoperta è così importante e sta riscontrando così tanto interesse:

“Questa straordinaria specie rappresenta una nuova famiglia di funghi, le Dianjunaceae, e offre una rara opportunità di osservare l’evoluzione di forme corporee estreme nei funghi. Questa scoperta dimostra quanta biodiversità fungina resti ancora da scoprire nelle foreste dell’Asia orientale”

Le analisi genetiche e morfologiche hanno confermato che il Dianjunus rex rappresenta una nuova specie, un nuovo genere e una nuova famiglia, chiamata Dianjunaceae.

Secondo Senanayake:

“Dopo l’estinzione di massa, le foreste hanno subito cambiamenti drastici, tra cui l’improvvisa disponibilità di grandi quantità di materiale vegetale morto. Per i funghi decompositori del legno, tale sconvolgimento ambientale potrebbe aver creato nuove opportunità ecologiche.”

Da dove deriva il nome

Il nome scelto è un doppio omaggio: all’antico regno di Dian, che un tempo dominava la regione, e all’imponenza del T. rex, estinto poco prima dell’evoluzione di questo fungo.

L’origine del Dianjunus rex risale a ben 65 milioni di anni fa. Questo “gigante” dei funghi si è evoluto ed è prosperato proprio in seguito all’evento di estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, il cataclisma globale che portò alla scomparsa dei dinosauri non aviani, tra cui proprio il celebre T-Rex.

Gli studi su D-Rex proseguiranno in futuro. Al momento, infatti, restano ancora diversi aspetti da chiarire in merito alla storia e allo sviluppo di questo fungo, in particolare sul modo in cui sia riuscito a diventare così imponente. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso del prossimo futuro.

Lo studio scientifico che descrive la scoperta è intitolato Unearthing a fungal giant: Dianjunaceae fam. nov., a novel Paleocene lineage of Xylariales harboring Dianjunus rex gen. et sp. nov. Il paper è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Fungal Biology .