Apple stringe un'intesa strategica con la startup Huxe: l'obiettivo è trasformare Siri e Apple Intelligence in un assistente sonoro proattivo.

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Apple prepara un importante salto di qualità per la “voce” dei suoi dispositivi. Dai registri di trasparenza del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, è emerso un accordo strategico tra il colosso di Cupertino e Huxe, una giovane startup specializzata nella creazione di podcast sintetici e rassegne audio personalizzate. L’obiettivo di Apple è chiaro: integrare tecnologie e ingegneri di primo livello per trasformare Siri e Apple Intelligence in un vero e proprio assistente sonoro, in grado di anticipare gli impegni e le esigenze quotidiane dell’utente, anziché limitarsi a rispondere a singoli comandi.

Perché Apple si è interessata a Huxe

Huxe era nata alla fine del 2024 per iniziativa di tre specialisti: l’ex responsabile di progetto Raiza Martin, il designer Jason Spielman e l’ingegnere Stephen Hughes. Tutti e tre i soci provenivano dal team di Google NotebookLM, la celebre piattaforma capace di generare podcast a partire da documenti di testo.

Grazie a un finanziamento di circa 4,6 milioni di dollari, la startup aveva sviluppato un’app pensata per chi vuole informarsi senza fissare uno schermo, con due funzioni innovative: la rassegna mattutina automatica – collegandosi a calendario ed email, generava ogni giorno un notiziario vocale su misura con gli impegni in agenda e le notizie preferite – e la conversazione interattiva – a differenza delle voci metalliche tradizionali, l’ascoltatore poteva interrompere in qualunque momento il conduttore virtuale per chiedere chiarimenti o dettagli.

Nonostante le sue potenzialità, Huxe ha cessato le attività lo scorso 28 maggio, rimuovendo l’app e cancellando i profili utente.

I dettagli dell’accordo

Il documento depositato a Bruxelles lo scorso 9 giugno chiarisce i termini dell’accordo: “Apple Inc. avrà il diritto di formulare offerte di lavoro e assumere determinati dipendenti di Huxe AI, Inc. e di ricevere una licenza non esclusiva sui diritti di proprietà intellettuale di Huxe”.

La formula adottata dal gruppo guidato da Tim Cook è quella dell’acqui-hire, quindi non si tratta di una tradizionale acquisizione aziendale. Vuol dire che Apple ha ottenuto il diritto di assumere determinati ingegneri e dipendenti chiave di Huxe, acquisendo una licenza non esclusiva per utilizzare le tecnologie e la proprietà intellettuale della startup. In parole ancora più semplici, il colosso di Cupertino assorbe le competenze tecniche senza comprare la società intera né ereditare i dati degli utenti passati.

L’impatto su Siri (e non solo)

Lecito chiedersi a questo punto: cosa cambia davvero? L’ingresso del team di Huxe serve ad Apple per colmare il divario con concorrenti come Alexa di Amazon e Gemini di Google. L’idea è quella di portare su iPhone, AirPods e sui futuri HomePod con display un’esperienza audio del tutto nuova con meno comandi e più proattività. L’assistente non aspetterà una domanda, ma potrà proporre al mattino un breve briefing parlato mentre si viaggia o ci si prepara per uscire, ad esempio.

Inoltre, vi sarà un dialogo più naturale, con la possibilità di interrompere Siri mentre parla per farle domande di approfondimento. Tutto nel rispetto della privacy: l’elaborazione dei dati personali continuerà a basarsi sui principi di Apple Intelligence, con la massima elaborazione locale possibile direttamente sul dispositivo.

Sebbene Apple non abbia ancora comunicato tempistiche ufficiali, queste novità potrebbero debuttare nei prossimi aggiornamenti del sistema operativo.