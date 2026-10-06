Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

I prodotti Apple si posizionano, generalmente, nel segmento premium del mercato. Se consideriamo i prodotti da collezione, però, le valutazioni tendono a essere sempre molto elevate e in alcuni casi si possono raggiungere cifre da record.

Questo mese, infatti, un esemplare funzionante di Apple 1 sarà in vendita all’asta tramite Bonhams. Le prime stime sulla sua valutazione lasciano poco spazio all’interpretazione: il modello è destinato a essere acquistato da un collezionista senza particolari problemi di budget.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo computer:

Un esemplare unico

Il modello che sarà venduto all’asta è uno dei primi prodotti mai realizzati dall’azienda di Cupertino. Si tratta, infatti, di un esemplare di Apple 1, accompagnato da una lettera firmata da Steve Jobs in cui veniva proposta al proprietario, Fred Hatfield, la possibilità di permutare il modello per passare alla generazione successiva, Apple II.

Conosciuto anche come Apple-1 Hatfield, dal nome del suo proprietario originale, questo computer è ancora funzionante, nonostante risalga alla fine degli anni ’70. L’esemplare in questione è uno dei 74 ancora esistenti e uno dei pochi funzionanti, su un totale di 200 computer prodotti (di cui 175 venduti).

Apple-1 è un computer desktop a 8 bit progettato e assemblato a mano da Wozniak e presentato da Jobs nel 1976. Originariamente, il dispositivo veniva venduto come scheda madre nuda da vendere in kit e da assemblare, ma Steve Jobs vendette 50 unità a un rivenditore californiano che, a sua volta, commercializzò la macchina con un prezzo di 666,66 dollari.

Una valutazione da record

È chiaro che Apple-1 Hatfield sia un computer unico nel suo genere, rappresentando, di fatto, il primo passo dell’azienda di Cupertino che oggi è un vero e proprio punto di riferimento del settore tech e dell’innovazione.

Lo stato di conservazione eccellente, la dotazione completa di accessori, la lettera di Steve Jobs e persino la firma di Steve Wozniak sono tutti elementi che contribuiscono ad arricchire il valore di questo modello, destinato a diventare preda di qualche collezionista di prodotti tech.

C’è, però, un piccolo dettaglio che limiterà la possibilità di acquisto di Apple-1 Hatfield durante la vendita all’asta. Non tutti, infatti, potranno permettersi di fare un’offerta. La valutazione d’arte degli esperti è stellare.

Apple-1 Hatfield viene considerato uno dei pezzi più importanti dell’asta “Storia della scienza, della tecnologia e dell’informatica” di Bonhams, che terminerà il prossimo 14 ottobre. Per gli appassionati interessati all’acquisto ci sarà da fare i conti con una stima importante.

Il computer, infatti, viene valutato tra i 500.000 dollari e gli 800.000 dollari. Si tratta di una valutazione da record che potrebbe attirare non solo appassionati ma anche veri e propri investitori che potrebbero tentare di acquistare il modello in ottica di una futura rivendita.

Staremo a vedere quale sarà il valore finale di vendita.