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Una falsa email a nome Vodafone promette un iPhone Duo dopo un sondaggio, ma conduce a una richiesta di pagamento e dati bancari.

Mittente con dominio sospetto, errori linguistici, urgenza e presunte scorte limitate sono indizi che smascherano la truffa.

Chi ha fornito i dati della carta deve avvertire la banca, controllare gli addebiti e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.

Un nome estratto, un premio esclusivo e un pulsante rosso che invita a fare in fretta, anche perché l’occasione (sulla carta), è da non perdere: la mail sembra provenire da Vodafone, con i suoi colori, e tra l’altro arriva con tutta l’aria di una fortunatissima buona notizia.

Sì, perché il messaggio ci informa: siamo tra coloro che potrebbero riscattare lo smartphone più chiacchierato e per certi versi più ambito dell’autunno, l’iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, riservato a chi risponde a poche domande. Occhio però, perché… è una truffa. E il regalo ha un prezzo che supera quello già decisamente impegnativo del device.

La mail della truffa: uno schema già noto

Chi ha seguito i nostri tentativi di smascherare le truffe online e digitali, lo riconoscerà: lo schema è infatti già comparso con i marchi di MioDottore e TIM. La chiave è sempre il brand, uno dei più affidabili, in modo tale da superare i primi filtri di diffidenza e insicurezza delle persone più disattente. Poi, si passa al sondaggio, al regalo già riservato, e alla piccola cifra da versare per la spedizione.

Insomma, cambiano il logo e il prodotto, la destinazione resta la stessa e in questo caso a essere scelta come passepartout è Vodafone. Non servirebbe specificarlo, ma diciamolo comunque: l’azienda non ha a che fare con questa mail e, anzi, ne è quasi colpita. Quasi, perché se si guarda bene ci si accorge subito che non c’entra assolutamente nulla.

L’indirizzo riportato può partire (come nel nostro caso) dal nome del destinatario, poi prosegue sempre nello stesso modo: con una stringa di lettere casuali e un dominio straniero, in questo caso .my.id, estensione legata all’Indonesia. Accanto compare la dicitura “inviato da Trusted Sender”, un’etichetta dal suono rassicurante che indica soltanto il servizio da cui è partito il messaggio.

@LiberoTech - Caterina Damiano

Il testo annuncia che il vincitore del giorno è proprio chi legge, chiamato con la prima parte del suo indirizzo email. Seguono le congratulazioni, l’estrazione per un iPhone Duo “offerto da Vodafone” e un invito a fare in fretta perché la ricompensa è pronta.

Un riquadro intitolato “Informazioni sul tuo account” riporta nome, email, data e premio. La data è scritta nel formato americano mese-giorno-anno, dettaglio che stona in una comunicazione rivolta a clienti italiani. In fondo, il pulsante Richiedi subito il premio.

Il sondaggio e il conto alla rovescia

E che succede quando si clicca? Il link porta a una pagina secondo cui sarebbero già stati emessi più di quattro milioni di euro in offerte. Sotto c’è la scritta “Sondaggio su Vodafone”, lo sfondo sfocato di un negozio dell’operatore e una data composta all’inglese, generata in automatico sul giorno della visita.

@LiberoTech - Caterina Damiano

Il messaggio di benvenuto offre l’opportunità di ricevere l’iPhone Duo compilando un breve questionario e avverte che l’offerta scade lo stesso giorno. In basso scorre un timer con minuti e secondi, pensato per togliere il tempo di riflettere.

Le domande sono otto e restano sul vago: la prima chiede con quale frequenza si notano le offerte di Vodafone, con quattro risposte possibili che vanno da “diverse volte alla settimana” a “raramente o mai”. Qualunque scelta porta avanti.

@LiberoTech - Caterina Damiano

Cosa succede dopo il sondaggio?

Per rendere ancora più credibile questa falsa e-mail, al termine del sondaggio compare una finta elaborazione che dichiara di verificare le risposte e poi un’altra serie di criteri, come quello degi indirizzi IP duplicati, come se esistesse un controllo contro le partecipazioni multiple.

@LiberoTech - Caterina Damiano

Il premio “riservato” e le scorte in esaurimento

Superata l’attesa, la pagina ringrazia per le “informazioni preziose” e annuncia la possibilità di scegliere tra alcune ricompense, anche se ne viene mostrata una sola. C’è anche un avvertimento: chi lascia la pagina senza reclamare il premio lo cede a un altro visitatore.

@LiberoTech - Caterina Damiano

La scheda dell’iPhone Duo tradisce chi l’ha scritta. Il testo parla di un “duo di iPhone” da condividere con una persona speciale o da regalare a un appassionato, come se si trattasse di una coppia di telefoni, segno di una descrizione generica costruita sul nome del prodotto. Il prezzo di partenza, barrato, è di 2.369 euro, quello finale è zero, con appena cinque pezzi rimasti e l’unica condizione di pagare la spedizione.

Più in basso si apre una sezione di commenti, la stessa trovata vista nella truffa a nome TIM. Infine, è il turno del pop-up:

@LiberoTech - Caterina Damiano

Qui vengono riassunti i passaggi: inserire l’indirizzo, pagare le spese di spedizione, attendere la consegna entro cinque-sette giorni lavorativi. Nel titolo del riquadro si legge “la tua iPhone Duo”, con un errore di genere che nessuna comunicazione ufficiale lascerebbe passare.

Il modulo di pagamento e i falsi bollini di sicurezza

L’ultima pagina abbandona il logo Vodafone e si divide in tre colonne. La prima indica il prezzo, 2,85 euro. La seconda chiede nome, cognome, indirizzo completo, email e numero di telefono. La terza vuole il nome sulla carta, il numero, la scadenza e il CVV. Sembra tutto facile e la cifra è così ridicola che la tentazione è forte, invece, andando avanti, si cedono i dati della carta e si dà accesso al conto, consentendo di svuotarlo subito o gradualmente.

@LiberoTech - Caterina Damiano

Sotto il pulsante di pagamento compare una fila di loghi di sicurezza: McAfee Secure, Norton, TRUSTe, una sigla AES 256 e perfino Google Trusted Store, programma che Google ha chiuso diversi anni fa. Sono immagini incollate sulla pagina, senza alcun collegamento a una verifica. A completare il quadro, una garanzia di rimborso di trenta giorni “solida come la roccia” e la promessa che i dati della carta non vengono memorizzati.

La riga più rivelatrice sta in fondo, scritta in un italiano sgrammaticato: invita a partecipare a una lotteria, con il vincitore contattato via email. Il premio che fino a un attimo prima era assegnato diventa così un’estrazione futura. La cifra irrisoria serve ad abbassare la guardia, l’obiettivo è il numero della carta, che può essere usato in seguito per altri addebiti.

Come riconoscere la truffa?

In questi casi lo abbiamo detto spesso, ma il primo controllo riguarda il mittente: il nome visualizzato si può impostare a piacere, l’indirizzo reale no. Un dominio sconosciuto, pieno di lettere casuali e con un’estensione straniera basta a chiudere la questione.

Inoltre, bisogna ricordare che le comunicazioni di Vodafone arrivano da domini riconducibili all’operatore, e le promozioni legittime sono consultabili anche nell’area clienti o nell’app ufficiale.

Altri campanelli d’allarme si ripetono lungo tutto il percorso: formati di data stranieri, errori grammaticali, conti alla rovescia, scorte limitate, un prodotto da oltre duemila euro offerto a pochi centesimi. Una vincita che richiede i dati della carta per essere riscossa è, per definizione, una richiesta di pagamento travestita da regalo.

Cosa fare se si è cliccato o inserito i dati?

Chi ha soltanto ricevuto la mail può segnalarla come phishing dal proprio client di posta e cancellarla. Chi ha aperto il link e compilato il sondaggio senza arrivare al modulo non ha subito danni diretti, anche se ha confermato ai truffatori che l’indirizzo è attivo: altri tentativi simili sono da mettere in conto.

Chi ha inserito i dati della carta deve contattare subito la propria banca per bloccarla e chiedere il disconoscimento di eventuali addebiti. Conviene controllare l’estratto conto nelle settimane successive, facendo attenzione anche agli importi piccoli e ricorrenti. L’episodio va poi segnalato alla Polizia Postale attraverso il commissariato online, allegando gli screenshot della mail e delle pagine visitate.