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Lefant, prezzo stracciato per il robot aspirapolvere top: affare del giorno

Triplo sconto e prezzo a picco per il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma. Sistema di aspirazione ultra-potente e sistema di lavaggio avanzato lo rendono un alleato fondamentale in casa.

3 min di lettura

Lefant M5 Pro Amazon

Il Lefant M5 Pro è il robot aspirapolvere e lavapavimenti per chi vuole una casa pulita senza pensarci. Passa sui pavimenti duri, riconosce i tappeti e si prende cura di sé nella stazione base, dove si svuota e lava il rullo da solo. Il risultato è una pulizia costante, con pochissima manutenzione a carico tuo.

La promo che trovi oggi su Amazon, poi, è di quelle a cui è difficile resistere. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a un triplo sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino.

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Lefant M5 Pro, triplo sconto da paura: offerta e prezzo finale

Offerta da Black Friday in anticipo, quella che trovi oggi su Amazon per il robot aspirapolvere del produttore cinese. Come detto poco sopra, il Lefant M5 Pro è al suo minimo storico sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza grazie a un triplo sconto. A quello automatico del 60% si somma un coupon del 10% (per attivarlo basta flaggare l’opzione prima di aggiungere il prodotto al carrello) e uno sconto automatico al check-out per un ulteriore ribasso del 10%. Comprandolo oggi, il Lefant M5 Pro costa solo 324 euro anziché 999,99 euro come da listino, con un risparmio di 676 euro.

Lefant M5 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il Lefant M5 Pro in casa, scopa e scopettone diventeranno un lontano ricordo. Potrai appaltargli completamente la pulizia dei pavimenti di casa, senza che tu debba più far nulla. Il sistema di aspirazione e il sistema di lavaggio del robot top di gamma del produttore cinese sono in grado di garantire risultati degni di un’impresa di pulizie.

La parte più interessante è il lavaggio. Il rullo in microfibra da 20 centimetri riceve acqua pulita in continuazione mentre l’acqua sporca viene recuperata durante il passaggio. In questo modo il pavimento viene sempre lavato con acqua fresca e non con quella che il rullo ha già raccolto. Il risultato è uniforme su qualsiasi superficie, senza aloni che si trascinano da una stanza all’altra.

Per l’aspirazione, la potenza arriva a 23.000 Pa. Il sistema Zero-Groviglio, con spazzola principale a V e doppio pettine, porta capelli e peli verso il centro prima che si attorciglino, così non devi tagliare matasse di peli dopo ogni giro. Se in casa c’è un cane o un gatto, è un dettaglio che fa risparmiare parecchia manutenzione. Quando incontra un tappeto o una moquette, il robot solleva il rullo fino a 8 mm e cambia modalità di pulizia per evitare di bagnarli. Passa da un parquet a un tappeto senza che tu debba impostare niente, né chiudere porte o spostare mobili.

A guidarlo c’è la mappatura Laser dToF, che costruisce una mappa dettagliata della casa e pianifica percorsi efficienti. Il sistema PSD 2.0 rileva gli oggetti bassi sul pavimento, riducendo urti e interruzioni.

La stazione base completa il quadro. Svuota il contenitore della polvere con un’autonomia fino a 120 giorni, lava il rullo con acqua calda fino a 75 °C e dosa in automatico il detergente. Ti resta da riempire il serbatoio e poco altro.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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