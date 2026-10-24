Questo booster per l'avviametno dell'auto è da comprare subito: 74% di sconto
Il booster per l'avviamento dell'auto Cioripa è in offerta con uno sconto del 74% e il prezzo crolla. Compatibile con tantissimi veicoli e lo puoi utilizzare anche per ricaricare lo smartphone.
Una batteria scarica può bloccare un viaggio o lasciare l’auto ferma proprio quando serve ripartire. Il Booster Avviamento Auto Cioripa è disponibile con uno sconto del 74%, per avere a bordo un supporto portatile per le emergenze.
Questo avviatore è pensato per aiutare a riaccendere veicoli con batteria scarica e, oltre all’avviamento, offre una luce LED con modalità SOS e stroboscopica. Può anche essere usato come power bank per ricaricare dispositivi compatibili. Il formato compatto permette di riporlo nell’auto e averlo a disposizione durante gli spostamenti.
Booster Avviamento Auto Cioripa: sconto del 74% e prezzo di 42 euro
In caso di batteria scarica, poter contare su un avviatore portatile può aiutare a gestire l’imprevisto senza dipendere da un altro veicolo. Il Booster Avviamento Auto Cioripa è proposto a 42 euro, con uno sconto del 74%. La scheda indica una compatibilità con motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta nella pagina del Booster Avviamento Auto a 42 euro. Le informazioni disponibili non specificano la scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi per il reso.
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L’avviatore per auto con la potenza di 8000A e tre modalità LED
Per chi vuole essere preparato agli imprevisti della batteria e avere una luce di emergenza a bordo, questo avviatore riunisce più funzioni in un dispositivo portatile. Tra le caratteristiche indicate ci sono:
- Avviamento da 8000A e tensione di 14,8V: è progettato per supportare veicoli con motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel, includendo auto, SUV, moto, pickup e furgoni.
- Sistemi di protezione multipla: le protezioni contro cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, sovracorrente, scarica e collegamento inverso aiutano a ridurre i rischi durante l’utilizzo. Le pinze intelligenti sono pensate anche per prevenire scintille e collegamenti errati.
- Funzionamento indicato da -20 °C a 50 °C: il dispositivo è progettato per affrontare sia le fredde mattine invernali sia le temperature estive, così da poterlo tenere in auto per diverse condizioni ambientali.
- Luce LED con tre modalità: illuminazione standard, SOS e luce stroboscopica possono tornare utili per farsi vedere o avere luce durante un guasto notturno.
- Funzione power bank: la porta USB 2.0 in uscita consente di ricaricare smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi compatibili; è presente anche una porta USB 3.0 in ingresso.
- Struttura compatta e resistente ad acqua e polvere: il formato è pensato per essere riposto nel veicolo e utilizzato in situazioni di emergenza o durante gli spostamenti.
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FAQ
È progettato per motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel; la scheda include auto, SUV, moto, pickup e furgoni.
La scheda indica protezioni contro cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, sovracorrente, scarica e collegamento inverso.
Sì. La porta USB 2.0 in uscita è indicata per ricaricare smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi compatibili.
La luce LED dispone delle modalità illuminazione standard, SOS e stroboscopica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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