Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Secondo Nikkei Asia, Apple riduce del 15% la produzione di iPhone 18 Pro e Pro Max. Prezzi più alti, poche novità e concorrenza interna frenano la domanda.

Apple

I nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max sono sul mercato da circa un mese. A differenza delle generazioni precedenti, però, i nuovi top di gamma di Apple non stanno ottenendo lo stesso effetto.

Dopo un lancio sottotono, come confermato dall’analista Jeff Pu di GF Securities, gli smartphone di Apple potrebbero non raggiungere i target di vendita fissati dall’azienda.

La conferma arriva da un report di Nikkei Asia che ha riportato la notizia legata al taglio degli ordini ai fornitori da parte di Apple.

Un taglio netto

Secondo la fonte, Apple avrebbe ridotto del 15% gli ordini ai suoi fornitori che si occupano dell’approvvigionamento dei componenti per iPhone 18 Pro e Pro Max.

Questa scelta potrebbe essere legata a stime interne da parte di Cupertino. La domanda da parte del mercato potrebbe non essere particolarmente forte e, di conseguenza, la produzione dovrà essere adeguata.

In questo modo, Apple può garantire un equilibrio tra domanda e offerta, evitando un surplus produttivo che farebbe calare il prezzo dello smartphone nel corso dei prossimi mesi.

Non si tratta di un fallimento, come avvenuto lo scorso anno con iPhone Air, protagonista di un rapido crollo di prezzo, ma di un semplice adeguamento della produzione.

Le cause di questa scelta

Ci sono almeno quattro fattori (in parte legati tra di loro) che potrebbero aver contribuito a una domanda inferiore alle attese. Il primo è rappresentato dalle poche novità dei 18 Pro e Pro Max.

Il solo aggiornamento del chip e il nuovo sensore della fotocamera potrebbero non aver convinto più di tanto. Al momento, inoltre, non si è ripetuto l’effetto “wow” dello scorso anno con la colorazione arancione, sostituita dalla versione Burgundy.

C’è poi il problema della concorrenza interna. Molti utenti hanno acquistato iPhone 17 Pro e Pro Max (o anche il 16 Pro e il Pro Max) e non intendono aggiornare lo smartphone quest’anno.

In aggiunta, anche iPhone 17 rappresenta una valida alternativa (con un costo di diverse centinaia di euro in meno). All’orizzonte c’è poi l’arrivo di iPhone Duo, con tanti utenti che potrebbero aver rimandato l’acquisto del nuovo iPhone proprio per puntare sul pieghevole.

Bisogna considerare anche la questione del prezzo. I nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max costano 150 euro in più a parità di storage rispetto alle generazioni precedenti. Si tratta di un rincaro da non sottovalutare e che può condizionare la domanda.

Un ulteriore elemento da valutare riguarda l’implementazione delle nuove funzionalità software. Sebbene Apple abbia puntato molto sull’intelligenza artificiale e sulle capacità del nuovo iOS, il rilascio scaglionato di queste funzioni e alcune limitazioni geografiche (specialmente nel mercato europeo) potrebbero aver smorzato l’entusiasmo iniziale.

Da non trascurare, inoltre, la concorrenza con il Galaxy S26 Ultra e gli altri top di gamma Android. Per Apple, potrebbe essere difficile conquistare nuovi utenti considerando l’elevata qualità degli altri flagship.

Nonostante il taglio degli ordini, i prossimi mesi saranno il vero banco di prova. Il periodo del Black Friday e le festività natalizie rappresentano storicamente il momento di massima spinta per i prodotti della Mela.