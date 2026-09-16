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Apple

iPhone Duo debutta con un prezzo molto alto e porta per la prima volta iOS nel mondo dei pieghevoli, aprendo una scelta costosa ma inedita.

Il modello interessa soprattutto chi resta nell’ecosistema Apple e sfrutta davvero il grande display interno, utile per multitasking e lettura prolungata.

Restano però dubbi su resistenza, praticità e software, mentre chi cerca alternative può guardare a iPhone 18 Pro Max o ai pieghevoli Android.

iPhone Duo costa da 2.369 euro a 3.869 euro, una cifra difficile da giustificare con la sola curiosità. Chi aspettava un pieghevole con iOS ha finalmente un’opzione; per chi è ancora indeciso, è più prudente attendere prove approfondite. Apple aprirà i preordini il 16 ottobre, con disponibilità dal 23 ottobre: oggi si tratta quindi di decidere se acquistarlo al lancio.

Per chi ha senso comprare iPhone Duo?

Duo si rivolge soprattutto agli utenti iPhone che vorrebbero un pieghevole senza cambiare piattaforma. Permette di mantenere le proprie abitudini su iOS e l’integrazione con Apple Watch: per questo pubblico, la scelta va oltre il confronto fra processori.

La spesa ha senso, però, se lo schermo interno da 7,6 pollici serve davvero nell’uso quotidiano. Split View permette di affiancare due applicazioni e potrebbe ridurre le interruzioni per chi passa continuamente dall’una all’altra. La superficie più ampia può essere utile anche a chi legge a lungo.

Perché aspettare: durata del display e software di iPhone Duo

Apple ha scelto il titanio di grado 5 e una cerniera che sostiene la parte centrale del pannello quando il telefono è aperto. Duo pesa 254 grammi e da chiuso è spesso 11,3 millimetri: provarlo in mano aiuterà a capire se ci si trova a proprio agio con questo formato.

Mancano ancora riscontri sulla resistenza dello schermo dopo mesi di utilizzo. La reputazione di Apple può alimentare aspettative elevate, ma non sostituisce le prove indipendenti su questa prima generazione.

Con iOS 27, l’interfaccia adattata al formato e il passaggio dei contenuti fra i display sembrano promettenti. Bisognerà verificare se la fluidità mostrata nelle dimostrazioni si ritrova nelle applicazioni usate ogni giorno, comprese quelle che non sono state presentate. In Italia mancherà inizialmente anche Siri AI, la cui beta non sarà subito disponibile nell’Unione europea.

Le recensioni complete aiuteranno a valutare meglio il software. Per conoscere l’effettiva durata del pannello servirà invece più tempo: una prova iniziale, per quanto positiva, non può anticipare gli effetti di anni di utilizzo.

Quando conviene scegliere iPhone 18 Pro Max?

Se Duo rimanesse chiuso per gran parte della giornata, verrebbe meno la principale ragione per acquistarlo. Chi cerca un iPhone con uno schermo ampio, ma usa quasi sempre una sola applicazione alla volta, può allora considerare iPhone 18 Pro Max e il suo formato tradizionale.

Va valutata anche la rinuncia al teleobiettivo dedicato, assente su Duo. Spendere di più non significa quindi ottenere una dotazione fotografica più completa.

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Le alternative Android a iPhone Duo

Chi preferisce Android può orientarsi sui pieghevoli a libro, il formato da confrontare con Duo se si cerca più spazio sullo schermo. Samsung Galaxy Z Fold8 ha un listino italiano da 2.099 euro per 256 GB, inferiore a quello di Duo. Inoltre, spesso si trova con ottimi sconti. Con un peso di 201 grammi, può interessare anche a chi cerca un modello più leggero.

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HONOR Magic V6 è un’altra alternativa a libro, con una batteria da 6.660 mAh. La capacità è interessante.

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Motorola Razr Fold è interessante soprattutto per chi vuole usare il display interno per prendere appunti a mano o annotare documenti. Supporta Moto Pen Ultra, venduta separatamente: un elemento da considerare se il pieghevole deve svolgere anche alcune funzioni di un piccolo tablet.

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FAQ Quanto costa iPhone Duo? Il prezzo va da 2.369 a 3.869 euro, quindi è un acquisto impegnativo e da valutare con attenzione. Per chi ha senso comprarlo subito? Ha più senso per chi usa già iPhone e vuole un pieghevole restando su iOS, con integrazione completa con Apple Watch. Lo schermo da 7,6 pollici fa davvero la differenza? Sì, soprattutto se usi spesso due app insieme con Split View o leggi molto. Se lo tieni chiuso quasi sempre, il vantaggio si riduce. Perché conviene aspettare le recensioni? Per capire la resistenza del display, la comodità in mano e la tenuta del software nell’uso quotidiano, aspetti non ancora verificati a fondo. Quale alternativa scegliere se non voglio un pieghevole? iPhone 18 Pro Max resta la scelta più prudente per chi vuole uno schermo grande senza rinunciare al formato tradizionale.