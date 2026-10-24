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Lo smart TV Samsung da 65 pollici con schermo MiniLED è in offerta con uno sconto del 30% e risparmi centinaia di euro. Refresh rate fino a 144 Hz.

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Guardare film e partite su uno schermo ampio, con immagini dettagliate e movimenti fluidi, può fare la differenza nell’intrattenimento di casa. La Samsung Smart TV 65\" UE65M80HAUXZT è scontata del 30%.

Questo televisore abbina un pannello Mini LED 4K all’elaborazione del processore NQ4 AI Gen2, pensata per ottimizzare le scene e restituire contrasti, luminosità e dettagli. Per il gioco sono indicati il Motion Xcelerator a 144 Hz e il Gaming Hub; per il calcio, AI Football Mode e audio OTS Lite contribuiscono a rendere più coinvolgente la visione. La dotazione comprende anche funzioni smart e una One Connect Box per facilitare l’installazione.

Samsung Smart TV 65 pollici in offerta: sconto del 30%

Se stai valutando un televisore da 65 pollici per film, sport e videogiochi, questa proposta porta il prezzo della Samsung Smart TV 65\" UE65M80HAUXZT a 625 euro, con uno sconto dichiarato del 30%. La scheda prodotto non indica una data di scadenza della promozione, né specifica in queste informazioni la possibilità di pagare a rate, usare un coupon, i vantaggi Prime o i tempi per il reso. Non sono disponibili elementi per confrontare il prezzo con altri modelli della stessa fascia.

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La Smart TV Samsung con Mini LED 4K e Motion Xcelerator a 144 Hz

Se vuoi rendere più appagante la visione di contenuti e partite, le caratteristiche indicate per questo televisore puntano su qualità dell’immagine, fluidità e integrazione smart. Ecco cosa può offrire nell’uso quotidiano:

Mini LED e risoluzione 4K : la tecnologia Mini LED e il processore NQ4 AI Gen2 ottimizzano le scene, con l’obiettivo di valorizzare contrasti, luminosità e dettagli durante la visione.

: la tecnologia Mini LED e il processore NQ4 AI Gen2 ottimizzano le scene, con l’obiettivo di valorizzare contrasti, luminosità e dettagli durante la visione. Motion Xcelerator a 144 Hz : la frequenza indicata è pensata per rendere più fluida l’azione nei videogiochi; il Gaming Hub consente inoltre di accedere a un mondo di giochi.

: la frequenza indicata è pensata per rendere più fluida l’azione nei videogiochi; il Gaming Hub consente inoltre di accedere a un mondo di giochi. AI Football Mode e OTS Lite : la modalità dedicata al calcio punta su colori vividi e movimenti fluidi, mentre l’audio tridimensionale segue l’azione per accompagnare le partite.

: la modalità dedicata al calcio punta su colori vividi e movimenti fluidi, mentre l’audio tridimensionale segue l’azione per accompagnare le partite. Vision AI Companion e controllo vocale con AI : le funzioni smart e Alexa integrata offrono opzioni per interagire con il televisore e gestire l’intrattenimento.

: le funzioni smart e Alexa integrata offrono opzioni per interagire con il televisore e gestire l’intrattenimento. SmartThings Hub e One Connect Box : il televisore si integra con app e dispositivi dell’ecosistema smart e la confezione include la One Connect Box, indicata per rendere l’installazione semplice e intuitiva.

: il televisore si integra con app e dispositivi dell’ecosistema smart e la confezione include la One Connect Box, indicata per rendere l’installazione semplice e intuitiva. Schermo da 65 pollici: le dimensioni indicate senza base sono 144,41 × 83,12 × 7,68 cm; con la base diventano 144,41 × 88,22 × 22,2 cm. Sono inclusi un telecomando numerico e uno Bluetooth.

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FAQ Che risoluzione ha la Samsung UE65M80HAUXZT? La scheda la indica come Smart TV 4K con tecnologia Mini LED. La Samsung UE65M80HAUXZT è adatta al gaming? La scheda segnala Motion Xcelerator a 144 Hz e accesso al Gaming Hub. Quali funzioni offre per guardare il calcio? Sono indicati AI Football Mode e audio OTS Lite. Quali sono le dimensioni del televisore con la base? Le dimensioni dichiarate con base sono 144,41 × 88,22 × 22,2 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.