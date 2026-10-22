Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Altoparlanti stereo, tracce mixate tra destra e sinistra e conduzione ossea spiegano l'effetto. Ma sui benefici per l'ansia servono cautele

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Giorno dopo giorno ci ritroviamo a scoprire numerosi trucchi e trend sui social. Da un bel po’ però ne circola uno del quale molti non hanno capito il senso. È semplice e curioso e consiste nel tenere lo smartphone in orizzontale sotto il mento, alzare il volume e ascoltare un brano o un suono pensato apposta.

Il trend è nato su TikTok ma, come sempre accade, si è poi diffusi sui “vecchi social”, quindi Instagram, Facebook e Snapchat. Ciò che promette è un’esperienza d’ascolto “immersiva”, con il suono che sembra girare intorno alla testa. Fidandoci di alcuni creator, tutto ciò avrebbe anche un effetto calmante sulla mente. Tenar non nuoce, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo.

C’è qualcosa di vero in tutto ciò? Tecnicamente parlando, gioca un ruolo cardine la disposizione degli altoparlanti dei telefoni moderni, il modo in cui sono costruite certe tracce audio e un fenomeno fisico ben noto, la conduzione ossea.

Come funziona il trend dello smartphone sotto il mento

La prima cosa da fare è trovare un audio o un video adatti al trend. Spesso sono etichettati come “audio 8D” o “suono bilaterale”. Si gira quindi lo smartphone in orizzontale e lo si appoggia sotto il mento, con lo schermo rivolto verso l’alto o il basso. Le due estremità del telefono vanno tenuta all’incirca all’altezza dei due lati della mandibola e, con gli occhi chiusi, si può iniziare ad ascoltare.

Molti video invitano ad alzare il volume per un effetto migliore. A distanza così ravvicinata, però, forse sarebbe il caso di prendere quest’indicazione con le pinze. Il trend non sfrutta app particolari o accessori. Funziona inoltre con la maggior parte degli smartphone recenti. Tutto ciò di cui si ha bisogno è una coppia di altoparlanti stereo.

Suono intorno alla testa: il motivo

Il primo segreto dietro questo effetto sta nell’hardware. Gran parte degli smartphone di fascia media e alta ha due altoparlanti. Uno è nella parte bassa del telefono e uno in alto. Quando il dispositivo è in orizzontale sotto il mento, gli altoparlanti si trovano uno a sinistra e uno a destra del viso, a pochi centimetri da ciascun orecchio.

Di fatto abbiamo reso lo smartphone un piccolo impianto stereo con una separazione tra i canali molto più marcata del solito. Il secondo ingrediente di cui tener conto è la traccia audio, perché i brani del trend sono in genere mixati in modo che il suono passi continuamente da un canale all’altro.

Con il telefono in quella posizione, lo spostamento tra destra e sinistra diventa molto più evidente. Il cervello lo interpreta quindi come un suono che ruota intorno alla testa. Lo stesso brano, ascoltato con il telefono appoggiato sul tavolo, per dire, perde gran parte di quell’effetto. Il motivo? I due canali arrivano mescolati a entrambe le orecchie.

Conduzione ossea ed effetto relax

C’è poi una componente fisica che rende l’esperienza più “corporea”. Appoggiato alla mandibola, il telefono trasmette parte delle sue vibrazioni direttamente alle ossa del viso e del cranio. È il principio della conduzione ossea.

Il suo raggiunge l’orecchio interno ma non solo attraverso l’aria, ma anche tramite le ossa. Lo stesso fenomeno spiega perché la propria voce registrata suona diversa da come la sentiamo mentre parliamo. È un sistema intorno al quale molte cuffie sono realizzate, ideali per chi fa sport e vuole tenere le orecchie libere ed essere consapevoli di ciò che accade intorno.

Come detto, però, il trend è presentato anche come trucco per “resettare il cervello” o calmare l’ansia. Il riferimento è alla stimolazione bilaterale, cioè a stimoli ritmici che si alternano tra il lato destro e il lato sinistro del corpo, come suoni, tocchi o movimenti oculari. La tecnica è nota soprattutto per il suo impiego nell’Emdr, una forma di psicoterapia per l’elaborazione dei traumi.

Funziona, quindi? Bisogna fare una distinzione. Nell’Emdr la stimolazione bilaterale è solo una parte di un percorso condotto da professionisti, e un audio ascoltato con il telefono sotto il mento non può sostituire una terapia. Chi trova piacevole l’esperienza può provarla senza problemi, mantenendo il volume a un livello moderato, ma è bene non attribuirle effetti sulla salute che non sono stati dimostrati. In parole povere, non aspettatevi miracoli.