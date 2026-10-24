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La caraffa Philips Water oggi a prezzo mini: acqua filtrata in pochissimi minuti

Philips Water, caraffa filtrante da 2,6 litri con timer digitale e quattro cartucce incluse, è in sconto del 25%. Non perdere questa occasione.

3 min di lettura

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Redazione

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Ridurre cloro e calcare nell’acqua di casa senza dover acquistare continuamente bottiglie può semplificare la routine in cucina. La caraffa filtrante Philips Water, con quattro cartucce incluse, è disponibile con uno sconto del 25%.

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La filtrazione avanzata è progettata per ridurre sostanze come cloro, calcare, metalli pesanti, PFAS e microplastiche. Il flusso è indicato come più veloce del 20% rispetto a modelli simili, mentre il timer digitale aiuta a ricordare quando sostituire il filtro. La confezione comprende quattro cartucce, ciascuna con una durata indicativa di circa un mese o 150 litri.

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Philips Water in offerta: 25% di sconto

Con il prezzo indicato di 22,99 euro e lo sconto del 25%, la caraffa filtrante Philips Water è un’opzione da valutare per chi cerca un sistema domestico con ricambi già compresi. In base ai dati del prezzo e della percentuale di sconto, il risparmio è di circa 7,66 euro. La proposta include quattro cartucce, per una dotazione indicata come sufficiente a ottenere fino a quattro mesi di acqua filtrata. Puoi trovare la Philips Water con uno sconto del 25%.

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La caraffa filtrante Philips con il timer digitale e la capacità da 2,6 litri

Se vuoi gestire l’acqua da bere in casa con meno bottiglie e un ricambio semplice, questa caraffa riunisce filtrazione e praticità d’uso. Ecco le caratteristiche che possono essere utili nella quotidianità:

  • Filtrazione avanzata: riduce cloro, calcare, metalli pesanti, PFAS, microplastiche e altri contaminanti indicati. Può contribuire a migliorare il gusto di bevande e piatti.
  • Flusso più veloce del 20% rispetto a modelli simili: il filtraggio richiede meno attesa quando si riempie un bicchiere o si prepara l’acqua per la tavola.
  • Quattro cartucce incluse: ciascuna dura circa un mese o 150 litri, per un totale indicativo di quattro mesi di acqua fresca.
  • Timer digitale: segnala quando è il momento di cambiare il filtro, così è più semplice tenere sotto controllo la sostituzione.
  • Formato da 2,6 litri e coperchio flip top: la caraffa può essere collocata nella porta o sul ripiano del frigorifero e permette di riempire il bicchiere con una sola mano.
  • Minore uso di bottiglie monouso: secondo le informazioni del prodotto, ogni filtro può contribuire a risparmiare fino a 300 bottiglie di plastica da 500 ml.

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Approfitta ora dello sconto del 25% su Philips Water.

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FAQ

Quanto dura una cartuccia della Philips Water?

Ogni cartuccia dura circa un mese o 150 litri.

La caraffa filtrante Philips Water entra nella porta del frigorifero?

Sì, è progettata per entrare nella porta o sul ripiano del frigorifero.

Come si capisce quando sostituire il filtro?

Il timer digitale ricorda quando è il momento di cambiare la cartuccia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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