Amazon, aspirapolvere Dyson crolla di prezzo e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

Dyson

Anche oggi Amazon ci delizia con una serie di offerte speciali che permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti tech. E non ci sono solamente smartphone, come dimostra l’offerta speciale disponibile per l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 disponibile con uno sconto del 27% e approfitti di un prezzo speciale. Tra le offerte best-seller del giorno c’è sicuramente il Galaxy S25 Ultra: lo sconto del 41% fa crollare il prezzo e risparmi più di 600 euro. Se non vuoi spendere grosse cifre, invece, trovi l’Honor 600 Smart con uno sconto del 32% e lo paghi meno di 190 euro. Continua anche l’offerta eccezionale per lo smart TV LG mini RGB da 65 pollici: lo sconto del 59% ti fa risparmiare più 1300 euro.

Per chiudere è impossibile non citare il robot aspirapolvere DJI ROMO S: con lo sconto del 41% risparmi quasi 400 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Non perdere altro tempo e approfitta delle migliori occasioni del giorno.

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Amazon, migliori offerte 24 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (offerta shock e prezzo in picchiata)

Sconto eccezionale per il Galaxy S25 Ultra , smartphone premium di Samsung che da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato . Il merito è dello sconto del 41% che fa risparmiare ben 620 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è da top del settore: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non manca l’iconica S Pen integrata nella scocca e che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale.

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Altra offerta incredibile che rende il weekend molto più dolce. Da oggi su Amazon trovi il Motorola Signature in promo con uno sconto del 38% e il risparmio netto è di quasi 500 euro . A rendere ancora più speciale la promo c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Il Motorola Signature si distingue per il suo design super sottile e per una scheda tecnica premium. A bordo è presente un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e per finire una batteria da 5200 mAh che supporta anche la ricarica super rapida a 90 Hz.

Altra offerta incredibile che rende il weekend molto più dolce. Da oggi su Amazon trovi il in promo con uno e il . A rendere ancora più speciale la promo c’è la possibilità di il . Il Motorola Signature si distingue per il suo design super sottile e per una scheda tecnica premium. A bordo è presente un con refresh rate fino a 165 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e per finire una batteria da 5200 mAh che supporta anche la ricarica super rapida a 90 Hz. Redmi Note 17 Pro (33% di sconto e minimo storico)

Una delle migliori occasioni del giorno per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Il Redmi Note 17 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni.

Una delle del per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Il è disponibile su con uno e il risparmio netto è di 200 euro. Hai anche la possibilità di il in . Dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una che può durare fino a tre giorni. Galaxy A57 (offerta speciale e prezzo in picchiata)

Se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma a un prezzo ottimo, da oggi trovi il Galaxy A57 con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di poco superiore ai 170 euro . Telefono che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore grazie a una scheda tecnica che si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

Se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma a un prezzo ottimo, da oggi trovi il con uno e il è di . Telefono che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore grazie a una scheda tecnica che si basa su un display da con risoluzione FHD, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con e per finire una batteria da 5000 mAh. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate. Honor 600 Smart (prezzo mini e batteria infinita)

Non perdere questa ottima occasione per un telefono che costa poco ed è dotato una maxi batteria. Parliamo dell’Honor 600 Smart che troviamo da oggi in promo con uno sconto del 32% e lo paghi meno di 190 euro. Smartphone che si caratterizza per una maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni, schermo immersivo da 6,87 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Dyson V8 Cyclone Aspirapolvere Senza Filo, 60 Minuti, Potenz... 291,99 € -27% 399,00 € Risparmi 107,01 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia d... 879,00 € -41% 1.499,00 € Risparmi 620,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Sky Blue, Batteria... 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Dakofied Smartwatch Uomo Donna Chiamate Bluetooth Smart Watc... 28,48 € -80% 139,99 € Risparmi 111,51 € Acquista su Amazon Cioripa Booster Avviamento Auto 8000A 14.8V 9.0L Benzina e 8... 42,00 € -74% 163,99 € Risparmi 121,99 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 899,00 € -59% 2.199,00 € Risparmi 1.300,00 € Acquista su Amazon DJI ROMO S robot aspirapolvere lavapavimenti, 25.000 Pa | As... 569,00 € -41% 959,00 € Risparmi 390,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Smartwatch Dakofield (80% di sconto e prezzo al minimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello Dakofield in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo sprofonda. Lo paghi meno di 29 euro e acquisti un prodotto dotato di un display ampio che mostra tutte le info più importanti, di sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supportano tante modalità di allenamento. Grazie alla promo di oggi fai un super affare, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo questa è la promo che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello in promo con uno e il prezzo sprofonda. Lo e acquisti un prodotto dotato di un display ampio che mostra tutte le info più importanti, di sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supportano tante modalità di allenamento. Grazie alla promo di oggi fai un super affare, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne. Booster avviamento auto (74% di sconto e prezzo in picchiata)

Il booster per auto Cioripa crolla del 74% e diventa un’assicurazione contro la batteria scarica. Con 8.000 A e batteria da 14,8 V , avvia veicoli tantissime tipologie di veicoli: auto, SUV, moto, pickup e furgoni. Le protezioni multiple (cortocircuito, sovratensione, surriscaldamento e inversione di polarità) e le pinze intelligenti prevengono scintille e errori, anche per chi non è esperto. Funziona da -20°C a 50°C , la luce LED ha modalità standard, SOS e stroboscopica, e le porte USB lo trasformano in power bank . La struttura è resistente ad acqua e polvere, e il formato compatto entra nel bagagliaio.

Il per e diventa un’assicurazione contro la batteria scarica. Con e batteria da , avvia veicoli tantissime tipologie di veicoli: auto, SUV, moto, pickup e furgoni. Le (cortocircuito, sovratensione, surriscaldamento e inversione di polarità) e le prevengono scintille e errori, anche per chi non è esperto. Funziona da , la ha modalità standard, SOS e stroboscopica, e le porte lo trasformano in . La struttura è resistente ad acqua e polvere, e il formato compatto entra nel bagagliaio. LEGO Ideas Polaroid OneStep (38% di sconto e costa meno di 50 euro)

Meno di 50 euro, con il 38% di sconto e 3 rate a tasso zero, per il set LEGO Ideas dedicato alla Polaroid OneStep SX-70: un regalo da collezione per appassionati di fotografia e di mattoncini. Il modello è composto da 516 pezzi e riproduce mirino, spettro di colori e ghiera di compensazione dell’esposizione. Includono un pacchetto di pellicole costruibile con 3 "foto" illustrate (una dedicata all’inventore Edwin Land), e premendo il pulsante rosso la "foto" esce dalla fotocamera. Gli adesivi riproducono la grafica originale. È consigliato dai 18 anni in su.

Smartwatch

Amazfit Balance (43% di sconto e prezzo al minimo)

L’Amazfit Balance crolla del 43%: uno smartwatch elegante pensato per il benessere, con funzioni che di solito costano molto di più. Il display AMOLED da 1,5" è nitido e leggibile anche sotto la luce del sole, mentre i sensori presenti nei tasti laterali misurano la composizione corporea (massa grassa, muscolare, acqua e ossea) appoggiando due dita per pochi secondi. Il GPS dual-band traccia i percorsi, e oltre 150 modalità sportive coprono corsa, bici, nuoto e fitness. Zepp Coach e Zepp Aura propongono allenamenti e consigli sul sonno con l’AI, mentre Zepp Flow e Alexa permettono di usare la voce. Con NFC per i pagamenti, chiamate Bluetooth e una batteria che arriva a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (59% di sconto e risparmi 1300 euro)

Lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici è in offerta con uno sconto shock del 59% di sconto , e risparmi 1.300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di rateizzare la spesa in 12 mesi a tasso zero. La tecnologia Mini RGB è l’evoluzione dei Mini LED, con retroilluminazione a colori indipendenti che migliora resa e intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor garantisce immagini realistiche. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Atmos portano il cinema a casa, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’ AI Hub riconosce la voce e personalizza l’esperienza.

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Lo Smart TV Amazon Ember Serie 4 è in offerta con tutte e tre le versioni disponibili: 43 pollici con il 38% di sconto, 50 pollici con il 40% e 55 pollici con il 43%, tutte con pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello 4K Ultra HD con HDR10+ offre immagini nitide, mentre il Fire TV integrato dà accesso a tutte le app di streaming. Il processore quad-core e il Wi-Fi 6 rendono la navigazione fluida, e il telecomando Alexa permette di cercare film e controllare la casa smart con la voce, anche con Alexa+. L’audio Dolby Audio completa l’esperienza, e la modalità ambiente trasforma lo schermo in una galleria di foto e opere d’arte quando la TV è spenta.

PC portatile

PC portatile NOTODD (72% di sconto e risparmi più di 700 euro)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Solo per oggi su Amazon trovi il PC portatile NOTODD con schermo da 16 pollici in promo con uno sconto del 72% e il risparmio netto è di 720 euro. Un’occasione unica e che non devi assolutamente farti scappare per un notebbok versatile e funzionale. Oltre a un display ampio e con risoluzione FHD, trovi a bordo un processore che assicura buone prestazioni supportato da 12 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 GB. Perfetto per l’utilizzo domestico e per lo studio.

Elettrodomestici

Dyson V8 Cylone (27% di sconto e super risparmio)

L’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone tocca il prezzo minimo con il 27% di sconto , e si può pagare a rate a tasso zero con Cofidis. L’aspirazione da 150 Air Watt raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, e la filtrazione sigillata trattiene il 99,99% delle particelle microscopiche. La batteria intercambiabile garantisce fino a 60 minuti di autonomia, e si trasforma in aspirapolvere portatile per divani, auto e scale. Il contenitore si svuota in modo igienico, e il supporto a muro ricarica e ripone la scopa. Una Dyson senza fili a un prezzo speciale.

L’aspirapolvere tocca il , e si può pagare a rate a tasso zero con Cofidis. L’aspirazione da raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, e la trattiene il microscopiche. La garantisce fino a di autonomia, e si trasforma in aspirapolvere portatile per divani, auto e scale. Il si svuota in modo igienico, e il ricarica e ripone la scopa. Una Dyson senza fili a un prezzo speciale. DJI ROMO S (41% di sconto e risparmi quasi 400 euro)

Il DJI Romo S è disponibile in offerta con un super sconto del 41% e il risparmio finale è di quasi 400 euro . Per rendere l’acquisto ancora più eccezionale hai a disposizione anche il pagamento in 12 rate a tasso zero. L’aspirazione da 25.000 Pa raccoglie polvere, peli e detriti, mentre il sistema LiDAR con due sensori fisheye riconosce qualsiasi tipologia di ostacoli, anche i più sottili. I bracci robotici estensibili raggiungono bordi e angoli, e la stazione base svuota, lava e asciuga il mop. La mappatura stabile e multi-stanza pianifica i percorsi, e la videocamera integrata, protetta da PIN, permette di controllare casa da remoto.

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Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 ha il 33% di sconto , e il prezzo scende di 200 euro su quello di listino. Si tratta di un modello super sottile e con stazione multifunzione inclusa. Il corpo da 81 mm con LiDAR dToF integrato passa sotto i mobili bassi, mentre l’aspirazione da 25.000 Pa insieme alla tecnologia ZeroTangle 3.0 raccolgono peli e polvere senza grovigli. La stazione OMNI svuota il robot, lava il mop con acqua calda a 75°C , lo asciuga a 45°C e dosa il detergente da sola. Si controlla con app , Alexa e Google Assistant .

Il robot aspirapolvere ha il , e il prezzo scende di 200 euro su quello di listino. Si tratta di un modello super sottile e con stazione multifunzione inclusa. Il corpo da con passa sotto i mobili bassi, mentre l’aspirazione da insieme alla tecnologia raccolgono peli e polvere senza grovigli. La stazione svuota il robot, lava il mop con , lo asciuga a 45°C e dosa il detergente da sola. Si controlla con , e . Electrolux Impastatrice Planetaria (offerta shock e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per la planetaria Electrolux Assistent 700: il merito è dello sconto del 44% che te la fa pagare quasi la metà. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il motore da 1.200 W con 10 velocità lavora impasti duri e delicati, mentre le due ciotole in acciaio inox da 6 e 4 litri si adattano a ogni quantità. La luce LED integrata mostra l’impasto durante la lavorazione, e il coperchio PerfectRiseLid aiuta la lievitazione. La frusta SoftEdge con spatola in silicone raschia la ciotola, e le parti sono lavabili in lavastoviglie.

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