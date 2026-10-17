Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Nella stessa classifica convivono l’innovazione e la fuga dall’iperconnessione. Un perfetto ritratto di questa epoca, in cui ognuno di noi cerca di ritagliarsi il proprio spazio: c’è chi lo fa a tutta tecnologia e chi, al contrario, punta tutto sul detox digitale. Questo e altro nell’annuale classifica pubblicata dal TIME, che incorona le Best Inventions (“migliori invenzioni”) del 2026. In cima alla classifica spicca l’iPhone Duo (quello pieghevole), ma non mancano anche le sorprese come i cosiddetti “dumbphone”.

La trovata di Apple con l’iPhone pieghevole

La celebre classifica, pubblicata dal TIME il 16 ottobre, riunisce ben 300 invenzioni che sono state selezionate secondo quattro criteri: originalità, efficacia, ambizione e impatto. A dominare è l’iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple che la rivista ha celebrato mettendolo persino in copertina, dove appare trionfante il nuovo CEO di Cupertino, John Ternus.

Apple lavorava a questo progetto dal 2011. L’iPhone Duo dice addio alla fastidiosa piega sullo schermo grazie a una cerniera meccanica composta da oltre 100 micro-elementi di altissima precisione e a una superficie protettiva in polimero nanotesturizzato. Il dispositivo vanta anche la nuova Siri potenziata dall’intelligenza artificiale di Gemini, capace di gestire i dati personali dell’utente in totale sicurezza grazie al Private Cloud Compute.

Nonostante un prezzo di lancio record per l’Italia (2.369 euro) e tempi di attesa che sono subito slittati al 2027, le vendite sono già alle stelle: gli analisti prevedono che conquisterà subito un quarto del mercato globale dei pieghevoli.

La rivincita del “telefono stupido”

Un paradosso decisamente interessante: mentre l’iPhone pieghevole di Apple va dritto in cima alla classifica, all’estremo opposto troviamo il Dumbphone 2. Sviluppato dalla startup Dumb.co, si tratta di un telefono a conchiglia che consente di staccare la spina dal bombardamento continuo di notifiche e dalla trappola dello scrolling compulsivo.

Niente browser web, nessun feed social, zero client di posta elettronica per controllare le mail di lavoro. Il sistema operativo proprietario DumbOS punta tutto sul benessere mentale, ma senza isolare del tutto l’utente. All’interno del dispositivo, infatti, sono installate solo le funzioni davvero indispensabili come le mappe di Google Maps per orientarsi, l’applicazione Uber Lite per prenotare corse in automobile.

Per i veri nostalgici che hanno vissuto l’esperienza dei primi telefoni cellulari (pensiamo ai mitici Nokia), il “telefono stupido” reintegra quello che era il passatempo offline per eccellenza: lo Snake, un giochino tanto semplice quanto efficace per trascorrere il tempo impegnandosi in un’attività che non richieda alcuna connessione.

Una mossa controcorrente che trasforma la disconnessione volontaria in un prezioso alleato per la salute mentale.

Le altre invenzioni TOP del 2026

Guardando le invenzioni più rilevanti di quest’anno, emerge una tendenza evidente: il pubblico si sta spaccando a metà. Da un lato c’è chi è disposto a spendere cifre importanti per avere schermi pieghevoli ad altissima risoluzione, multitasking avanzato e assistenti virtuali sempre pronti a pianificare le giornate, dall’altro cresce la voglia di riappropriarsi del proprio tempo, riducendo lo smartphone a semplice strumento di contatto, da usare in caso di necessità.

La classifica non comprende solo dispositivi di telefonia mobile e riserva spazio ad altri ambiti innovativi e molto interessanti. Nella sezione dedicata al design e alla mobilità sostenibile, ad esempio, spicca la Fiat Topolino elettrica, premiata come soluzione ideale per muoversi agilmente nei centri storici a zero emissioni. Per quanto riguarda i computer portatili, invece, abbiamo i notebook con doppio touchscreen da 14 pollici, nei quali una tastiera magnetica senza fili rimovibile permette di sfruttare due schermi gemelli.