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Motorola

Motorola rilancia la saga Razr con un video che richiama i modelli storici e mostra in ombra un pieghevole inedito dalle proporzioni riviste.

Il filmato arriva dopo iPhone Duo e sembra una risposta indiretta ad Apple, mentre il marchio rivendica anni di esperienza nei telefoni richiudibili.

Nessuna specifica è stata rivelata su schermo, prezzo o data di uscita, e il dispositivo resta per ora un'anticipazione senza conferme ufficiali.

Dopo il lancio di iPhone Duo, Motorola ha pubblicato un video che rivendica la storia dei Razr e si chiude con la sagoma di un pieghevole inedito. Il telefono resta quasi del tutto in ombra, ma sembra più corto e largo dell’attuale Razr Fold, con proporzioni che ricordano quelle del primo pieghevole Apple.

"Qualcuno lo sta appena scoprendo", scrive Motorola nella didascalia del post su Instagram, ricordando di aver continuato a migliorare i propri telefoni. Apple non viene nominata, ma il messaggio arriva dopo la presentazione di iPhone Duo e si può leggere come una frecciatina al suo ingresso nel settore.

Il nuovo Motorola Razr intravisto nel video

Il dispositivo compare per pochi secondi, subito dopo l’attuale Razr Fold, e sembra mantenerne l’apertura a libro. La novità riguarderebbe dunque le proporzioni: lo schermo più ampio resterebbe accessibile aprendo il telefono lateralmente, secondo la struttura già adottata dai pieghevoli di questo tipo.

Razr Fold, introdotto quest’anno, durante il CES 2026, è il primo smartphone pieghevole a libro di Motorola. Offre uno schermo interno da 8,1 pollici, affiancato da quello esterno da 6,6 pollici. Un altro modello con questa struttura amplierebbe l’offerta oltre i Razr a conchiglia, ai quali il marchio è stato a lungo associato.

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Motorola non ha comunicato le dimensioni del nuovo schermo né chiarito quale rapporto avrà il dispositivo con Razr Fold. Il filmato non permette neppure di capire se si tratti di un prototipo funzionante o di un modello realizzato per le riprese. Attribuirgli caratteristiche tecniche sulla base di quelle immagini sarebbe prematuro.

Da Razr V3 ai pieghevoli: il messaggio ad Apple

Motorola prepara l’apparizione finale con un gesto riconoscibile: chiudere il telefono. Nel montaggio, diversi Razr scattano in posizione chiusa, a partire dal celebre modello rosa. La sequenza attraversa le generazioni fino al Razr Fold, per poi lasciare spazio al dispositivo ancora in ombra.

La storia comincia nel 2004 con Razr V3, il cellulare a conchiglia che rese popolare il nome Razr. La famiglia è poi tornata con gli smartphone dal display flessibile: il modello annunciato nel 2019 riprendeva la forma del predecessore, adattandola a uno schermo pieghevole.

Il video accosta così cellulari a conchiglia tradizionali e smartphone con pannelli flessibili, prodotti tecnologicamente diversi, ma accomunati dalla possibilità di richiuderli. La risposta ad Apple si può leggere in questa continuità: Motorola richiama l’esperienza maturata con i Razr proprio mentre iPhone Duo porta l’attenzione sul primo pieghevole con iOS.

La didascalia invita ad aspettare la "prossima mossa", senza indicare una data di presentazione. Il dispositivo ancora senza un nome ufficiale resta dunque un’anticipazione: per confrontarlo con iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, presentato durante l’evento di settembre 2026, come proposta d’acquisto bisognerà conoscerne anche il prezzo, che Motorola non ha comunicato.

Non resta quindi che attendere un eventuale annuncio ufficiale per scoprire se Motorola lancerà uno smartphone con questo formato. Per ora, prezzo e specifiche rimangono sconosciuti.

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