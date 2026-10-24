AEG, sconto esagerato sull'asciugatrice smart: prezzo a picco

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Le etichette dei vestiti più delicati non spaventano più: l’AEG TR8HD9A della Serie 8000 è un’asciugatrice a pompa di calore che tratta lana, seta e capi tecnici con la stessa cura dell’asciugatura in piano. La tecnologia AbsoluteCare unisce programmi e movimenti del cesto studiati per ogni tessuto, con una capacità di 9 kg pensata per la famiglia.

Comprarla oggi su Amazon, poi, è doppiamente conveniente. Non solo la trovi con uno sconto che (quasi) dimezza il prezzo, ma puoi scegliere anche di pagarla a tasso zero e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

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AEG, asciugatrice top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione a cui è difficile dire di no, quella che trovi oggi sull’asciugatrice smart del produttore tedesco. La AEG Serie 8000 da 9kg è disponibile con uno sconto del 44% che ti permette di risparmiare centinaia di euro sul listino. Comprandola oggi la paghi 778 euro anziché 1.399,99 euro come da prezzo suggerito dal produttore. La convenienza è lampante: con lo sconto Amazon risparmi oltre 600 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza interessi e senza spese di spedizione. In questo modo, l’asciugatrice del produttore tedesco costa meno di 65 euro al mese per 12 mesi.

AEG TR8HD9A Serie 8000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il cuore dell’asciugatrice AEG in offerta su Amazon è rappresentato dal sistema è AbsoluteCare, abbinato alla pompa di calore con motore Inverter. Grazie a questa tecnologia, l’asciugatrice in offerta su Amazon asciuga i tuoi capi con la stessa delicatezza dell’asciugatura in piano, ma in tempo decisamente minore. E in maniera assolutamente più comoda per te.

La tecnologia SensiDry usa appositi sensori per asciugare in modo uniforme anche a basse temperature, senza allungare la durata del ciclo, e PreciseDry rileva il livello di umidità per fermare il programma al momento giusto. Il programma MixDry permette di asciugare insieme cotone e sintetici senza dover dividere il carico, e con 9 kg e un cestello in acciaio inox da 118 litri entrano anche le lenzuola XL e i piumini.

Fra i 12 programmi trovi Hygiene, che elimina il 99,9% di virus e batteri, e Outdoor per i capi tecnici, oltre al ciclo Rapido 3 kg quando hai fretta. Con Time Save e Finish In scegli tu se accorciare il ciclo o farlo terminare a un’ora precisa, mentre la funzione antipiega evita di dover stirare subito il bucato. Il programma per la lana ha la certificazione Woolmark Green, che garantisce l’asciugatura senza restringimenti, mentre un’asciugatura più delicata riguarda anche seta, capi sportivi e piumini. Se hai in casa maglioni costosi, è la differenza tra metterli in lavatrice e asciugatrice con tranquillità o stenderli per giorni.

Anche i consumi sono sotto controllo: classe energetica A e circa 79 kWh ogni 100 cicli. Il filtro Easy Clean si pulisce in pochi secondi, la luce interna permette di controllare il bucato a oblò chiuso, e con 60 dB di rumorosità la TR8HD9A resta discreta anche in una casa piccola.